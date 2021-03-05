Fidelio 覆耳式無線耳機
徜徉於音樂之中。隨時隨地。
如能隨心所欲置身聆聽喜愛音樂的完美之處，該有多好？結合精緻調校的驅動器、優異的主動降噪功能，以及恰到好處的貼合度，相輔相成，造就完美的聆聽環境。無論身在何處。
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徜徉於音樂之中。隨時隨地。 降噪 Pro+ 自然、平衡的音效 頂級皮革設計 38 小時播放時間 飛利浦 Fidelio。專為卓越效能而設計
這款覆耳式封閉式背部無線耳機，無論是音效或材質都經過精心設計，能讓您深入聆聽音樂。無論您頭部大小或形狀為何，柔軟的記憶泡棉耳罩襯墊都能緊密貼合，若是取下耳機，音樂也會隨即暫停。
40 公釐驅動器。呈現自然平衡的音效
這款耳機通過高解析度音訊認證，其中完美調校的驅動器，無論是否開啟 ANC 都能呈現優美和諧的音效。低音紮實有力又不過度震撼；中音頻率飽滿平滑；高頻率細節精緻。
先進的複合式主動降噪技術
無論身在何處，都能以最佳音量聆聽。適應性降噪功能使用一顆外部麥克風及一顆內建麥克風濾掉不必要的噪音，讓您盡情沉浸其中。感知模式可讓您在必要時，聆聽周遭環境的聲音。
雙麥克風讓通話音質清晰無比。內建語音控制
每個耳罩中的兩個麥克風均會聚焦於您說話的聲音，大幅降低周圍環境的噪音。與 Google 助理和 Alexa 完全整合，可協助在您提出要求時，立即調出您最愛的播放清單。
觸控功能。38 小時播放時間 (開啟 ANC 則為 32 小時)*
充飽電可讓您享受一整天的音樂，快速充電 15 分鐘即可播放 6 小時。音樂與通話皆有觸控控制功能，耳罩上也有可完全折疊以便收納的 ANC 按鈕。
專為聆聽而打造。頂級設計
輕量鋁合金以及負責任來源的 Muirhead 皮革，確保這款無線耳機的質感和音質一樣出眾優異。耳罩環的鋁合金為霧面深色緞面，搭配壓紋飛利浦 Fidelio 品牌圖案。當您取下耳機時，音樂會自動暫停。
飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
飛利浦耳機應用程式可讓您在預設 ANC 模式之間切換，以調整降噪程度。同時具備專用的等化器，您可以使用應用程式來控制正在串流的音樂或存取歌曲資訊。
單鍵配對。Google Fast Pair*
Google Fast Pair 功能讓您只要輕點一下，就能將耳機與相容的 Android 裝置配對。當耳機放在 Android 裝置附近時，系統會自動詢問您是否要連線。
連接至任何來源。無線或有線
穩固的藍牙連線能力，搭配支援 iOS 裝置的 AAC，以及適用於 Android 或 Windows 的 aptX HD，確保串流時能呈現最佳音效。可分離式纜線讓您能插入高解析度設備，享受有線聆聽。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
7 - 40,000 Hz 喇叭直徑
40 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
20 mW 敏感度
103 dB (1k Hz) 驅動器類型
動態 高解析度音訊
是
連線能力
藍牙版本
5.1 無線
是 藍牙設定檔 可拆式纜線
是 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼 無線傳輸類型
藍牙 耳機插槽
2.5
mm
外紙箱
長度
25.4
cm 包裝數
3 寬度
22.8
cm 總重
3.655
kg 高度
26
cm GTIN
1 48 95229 10839 1 淨重
1.161
kg 皮重
2.494
kg
便利
自動關機
是 音量控制
是 飛利浦耳機應用程式支援
是 Google Fast Pair
是 自動暫停 (紅外線感應器)
是 韌體可更新
是 控制類型
觸覺
功率
充電式
是 電池數量
3 入 通話時間
38 小時 充電時間
2
小時 音樂播放時間 (ANC 開啟)
32
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
38
小時 快速充電時間
15 mins for 6 hrs 電池重量 (總計)
10.1
g 電池容量 (耳機)
800
mAh 電池類型 (耳機)
鋰聚合物 (內建)
包裝尺寸
高度
21.67
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
20.9
cm 深度
7.69
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 10839 4 總重
1.068
kg 淨重
0.387
kg 皮重
0.681
kg
產品尺寸
高度
20.35
cm 寬度
19
cm 深度
5.15
cm 重量
0.36
kg
配件
其他
1 個硬殼攜帶盒 音訊線
2.5-3.5 公釐立體聲纜線，長度=1.2 公尺 快速入門指南
是 充電纜線
USB-C 纜線，500 公釐 隨附轉接器
飛航專用轉接器
設計
色彩
黑色 配戴方式
頭帶 折疊式設計
無效果 貼耳材質
合成皮革 耳形貼合
覆耳式 耳罩類型
封閉式背部
電信
用於通話的麥克風
2 mics ENC 麥克風
是
UPC
UPC
8 40063 20164 4
ANC 功能
ANC 科技
混合式，ANC Pro+ 感知模式
是 適應性 ANC
是 ANC 適用麥克風
4 個麥克風 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
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