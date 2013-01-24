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Philips Fidelio

耳罩頭戴式耳機

M1BO/00
Fidelio
5 獲獎記錄
Fidelio
  • 高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。 高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。 高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。
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    Philips Fidelio 耳罩頭戴式耳機

    M1BO/00
    5 獲獎記錄

    高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。

    飛利浦 Fidelio M1 耳機結合最高水準的音效和舒適度，帶來真實的聽覺饗宴。經專家研發的優異抗噪功能，加上輕巧耐用的機體設計，讓您無論前往何處，都能享受真正的高清晰度音質。 查看所有優點

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      Fidelio M1 所採用的每種材質均經過仔細挑選，以確保長時間聆聽的舒適與更佳的音效效能。符合人體工學的高級記憶泡棉耳墊可貼合耳形。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留低音並隔絕環境噪音。在設計上，依比例搭配採用布料與合成皮革製成的外墊，能降低耳朵表面受壓與積熱，讓 M1 在配戴舒適之外亦可兼具優異音效。

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      強力釹磁石驅動器，原音重現不打折扣

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      無氧布料襯裡纜線確保高品質訊號

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      包含鋁合金和細緻皮革的頂級材質

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      經過周密測試的喇叭，能呈現完美平衡的音效

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      頻率反應已根據敏銳聽者的喜好加以調整

      已針對敏銳的音樂愛好者進行廣泛研究，以深入瞭解其音樂聆賞喜好，例如所偏好的音效特徵平衡。我們的音響工程師則隨之調整 Fidelio M1，考量所有會影響聽者聆賞體驗的任何細節，例如耳朵如何反射音效並隨之共鳴。因此 M1 耳機的設計能夠儘可能地忠實重現原始錄製音效，也能重現當今錄音風格。

      技術規格

      • 音效

        頻率反應
        15 - 24 000  Hz
        阻抗
        16 歐姆
        敏感度
        106  dB
        喇叭直徑
        40  mm
        最大功率輸入
        150  mW
        失真
        < 0.1% THD
        WBCV
        111 mV

      • 連線

        纜線連接
        無氧纜線 (1.1 公尺)
        相容於：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、NOKIA*、SAMSUNG*、SONY * 僅適用於最新型號。

      • 配件

        收納袋
        音訊線
        配備麥克風與接聽通話按鈕

      • 外紙箱

        長度
        17.9  cm
        長度
        7  吋
        寬度
        17.8  cm
        寬度
        7  吋
        高度
        21.9  cm
        高度
        8.6  吋
        淨重
        0.4504  kg
        淨重
        0.993  lb
        總重
        1.273  kg
        總重
        2.806  lb
        皮重
        0.8226  kg
        皮重
        1.814  lb
        GTIN
        1 87 12581 67900 9
        包裝數
        2

      • 包裝尺寸

        高度
        20.2  cm
        高度
        8  吋
        寬度
        16.8  cm
        寬度
        6.6  吋
        深度
        8.3  cm
        深度
        3.3  吋
        淨重
        0.2252  kg
        淨重
        0.496  lb
        總重
        0.5614  kg
        總重
        1.238  lb
        皮重
        0.3362  kg
        皮重
        0.741  lb
        EAN
        87 12581 67900 2
        貨架放置類型
        兩用
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 產品規格

        寬度
        16.4  cm
        寬度
        6.5  吋
        高度
        18  cm
        高度
        7.1  吋
        深度
        4.2  cm
        深度
        1.7  吋
        重量
        0.166  kg
        重量
        0.366  lb

      內容物

      箱內其他物品

      • Fidelio M1
      • Fidelio M1

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