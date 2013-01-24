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高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。
飛利浦 Fidelio M1 耳機結合最高水準的音效和舒適度，帶來真實的聽覺饗宴。經專家研發的優異抗噪功能，加上輕巧耐用的機體設計，讓您無論前往何處，都能享受真正的高清晰度音質。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。
飛利浦 Fidelio M1 耳機結合最高水準的音效和舒適度，帶來真實的聽覺饗宴。經專家研發的優異抗噪功能，加上輕巧耐用的機體設計，讓您無論前往何處，都能享受真正的高清晰度音質。 查看所有優點
聲能密封構造是經特別打造的密封條，內建於內部音室來消除任何不必要的聲音外漏，並保存細膩音效細節，造就出色低音效果。
音響封閉式背部構造，給您最佳的抗噪功能。
音響封閉式背部構造配備低音反射系統，以精心設置的導口組成耳塞。這能調整內部音室的氣壓，提供振膜受控制的環境，實現最理想的聲能回應。與聲能密封捕捉設計相輔相成，讓每個自然音效細節不受干擾，並提供精準動態的低音，音效清晰效果不打折！
Fidelio M1 所採用的每種材質均經過仔細挑選，以確保長時間聆聽的舒適與更佳的音效效能。符合人體工學的高級記憶泡棉耳墊可貼合耳形。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留低音並隔絕環境噪音。在設計上，依比例搭配採用布料與合成皮革製成的外墊，能降低耳朵表面受壓與積熱，讓 M1 在配戴舒適之外亦可兼具優異音效。
M1 的雙層耳塞經精密設計，能減少共鳴並減輕震動，確實提供精準清晰的音效，讓您享受每一絲絕佳的音效細節。強固的層式構造能確保持久度與舒適度，讓 M1 成為享受音樂時的良伴，與您長相左右。
每個喇叭驅動器配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最平衡的自然音效。此款 40 公釐驅動器運用強力釹磁石，提供真正的廣域動態高清晰度音質，忠實重現任何音效細節。
配備附接聽通話按鈕的線控麥克風以及收納袋。
無氧布料襯裡纜線確保高品質訊號。
包含鋁合金和細緻皮革的頂級材質。
經過周密測試的喇叭，能呈現完美平衡的音效。
已針對敏銳的音樂愛好者進行廣泛研究，以深入瞭解其音樂聆賞喜好，例如所偏好的音效特徵平衡。我們的音響工程師則隨之調整 Fidelio M1，考量所有會影響聽者聆賞體驗的任何細節，例如耳朵如何反射音效並隨之共鳴。因此 M1 耳機的設計能夠儘可能地忠實重現原始錄製音效，也能重現當今錄音風格。
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