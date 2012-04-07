Philips Fidelio 耳罩頭戴式耳機
高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。
飛利浦 Fidelio M1 結合最高水準的音效和舒適度，帶來真實的隨身聽覺饗宴。經專家設計的優異抗噪功能，加上輕巧耐用的機體設計，讓您無論前往何處，都能享受真正的高清晰度音質。
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配備附接聽通話按鈕的線控麥克風以及收納袋
配備附接聽通話按鈕的線控麥克風以及收納袋
包含鋁合金和細緻皮革的頂級材質
包含鋁合金和細緻皮革的頂級材質
聲能密封構造能保存細膩音效細節
聲能密封構造是經特別打造的密封條，內建於內部音室來消除任何不必要的聲音外漏，並保存細膩音效細節，造就出色低音效果。
音響封閉式背部構造，給您最佳的抗噪功能
音響封閉式背部構造，給您最佳的抗噪功能。
低音反射系統造就清晰、動態且平衡的低音
音響封閉式背部構造配備低音反射系統，以精心設置的導口組成耳塞。這能調整內部音室的氣壓，提供振膜受控制的環境，實現最理想的聲能回應。與聲能密封捕捉設計相輔相成，讓每個自然音效細節不受干擾，並提供精準動態的低音，音效清晰效果不打折！
精密設計的雙層耳塞給您精準音效
M1 的雙層耳塞經精密設計，能減少共鳴並減輕震動，確實提供精準清晰的音效，讓您享受每一絲絕佳的音效細節。強固的層式構造能確保持久度與舒適度，讓 M1 成為享受音樂時的良伴，與您長相左右。
強力釹磁石驅動器，原音重現不打折扣
每個喇叭驅動器配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最平衡的自然音效。此款 40 公釐驅動器運用強力釹磁石，提供真正的廣域動態高清晰度音質，忠實重現任何音效細節。
高級透氣耳墊與記憶泡棉實現理想貼合
Fidelio M1 所採用的每種材質均經過仔細挑選，以確保長時間配戴的舒適度，同時提升音效表現。豪華透氣耳墊採用記憶泡棉，設計符合最佳人體工學。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留低音並隔絕環境噪音。在設計上，依比例搭配採用布料與合成皮革製成的外墊，能降低耳朵表面受壓與積熱，讓 M1 在配戴舒適之外亦可兼具優異音效。
無氧布料襯裡纜線確保高品質訊號
無氧布料襯裡纜線確保高品質訊號
經過周密測試的喇叭，能呈現完美平衡的音效
經過周密測試的喇叭，能呈現完美平衡的音效。
頻率反應已根據敏銳聽者的喜好加以調整
針對音感敏銳的音樂愛好者進行廣泛研究，讓我們能夠深入瞭解其音樂聆賞喜好，例如他們偏好的音效特性平衡狀態。我們的音響工程師則隨之調整 Fidelio M1，考量所有會影響聽者聆賞體驗的任何細節，例如耳朵如何反射音效並隨之共鳴。因此 M1 耳機的設計能夠儘可能地忠實重現原始錄製音效，也能重現當今錄音風格。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率反應
15 - 24 000
Hz 阻抗
16 歐姆 喇叭直徑
40
mm 敏感度
106
dB 最大輸入功率
150
mW 失真 (THD)
< 0.1% THD WBCV
111 mV
連線能力
纜線連接
無氧纜線 (1.1 公尺) 相容於：
iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia*、SAMSUNG*。*Sony Ericsson、舊型號的 NOKIA 和 SAMSUNG 請向客戶支援取得另附的專用接頭
外紙箱
長度
20
cm 包裝數
2 長度
7.9
吋 寬度
16.9
cm 總重
1.542
kg 高度
26.5
cm GTIN
1 69 23410 71581 8 寬度
6.7
吋 高度
10.4
吋 淨重
0.41
kg 總重
3.399
lb 淨重
0.904
lb 皮重
1.132
kg 皮重
2.496
lb
包裝尺寸
高度
25
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
兩用 寬度
19.5
cm 深度
8
cm 高度
9.8
吋 內含產品件數
1 EAN
69 23410 71581 1 寬度
7.7
吋 總重
0.66
kg 深度
3.1
吋 淨重
0.205
kg 總重
1.455
lb 淨重
0.452
lb 皮重
0.455
kg 皮重
1.003
lb
產品尺寸
高度
18
cm 寬度
16.4
cm 深度
4.2
cm 寬度
6.5
吋 高度
7.1
吋 深度
1.7
吋 重量
0.166
kg 重量
0.366
lb
配件
收納袋
是 音訊線
配備麥克風與接聽通話按鈕
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