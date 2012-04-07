高級透氣耳墊與記憶泡棉實現理想貼合

Fidelio M1 所採用的每種材質均經過仔細挑選，以確保長時間配戴的舒適度，同時提升音效表現。豪華透氣耳墊採用記憶泡棉，設計符合最佳人體工學。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留低音並隔絕環境噪音。在設計上，依比例搭配採用布料與合成皮革製成的外墊，能降低耳朵表面受壓與積熱，讓 M1 在配戴舒適之外亦可兼具優異音效。