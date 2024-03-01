1000 系列 氣炸鍋 1000 系列 3.2公升
保留所有美味，省去所有麻煩
外酥內嫩。獨特的 RapidAir氣旋科技節省時間和能源，同時保持美味不變。只需調整時間和溫度，即可在15分鐘內享用美味健康的配菜和點心。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
1000 系列 氣炸鍋 1000 系列 3.2公升
享受健康美味，油脂減少達 90%*
現在您可以幾乎不需添加油脂，製作美味無負擔的食物，享受健康餐點的同時不犧牲美味。
一機多用，12種烹調方式
氣炸、烘焙、燒烤、烤肉等多種功能。輕鬆調整時間和溫度，享受12種不同烹調方式，包括快速覆熱、解凍和風乾。
HomeID 應用程式為您的健康氣炸鍋量身打造美味食譜
探索數千種免費食譜和專為您的氣炸鍋設計的特定設定。93%的用戶表示HomeID應用程式讓烹飪變得更簡單。**
清潔快速簡單
我們的不沾StarPlate和炸鍋可放入洗碗機中清洗，節省清潔時間。
3.2公升容量，輕鬆製作配菜和小點心
緊湊的設計適合各種大小的廚房。3.2公升的炸鍋可容納多達400克薯條、4支雞腿或400克蔬菜。
省時並減少電費支出
與烤箱相比，使用飛利浦健康氣炸鍋烹煮速度快 50%，最高可節省 70% 的能源。***
RapidAir 氣旋科技，更香脆可口
只需少量油或無需用油就能做出外酥內軟的口感。RapidAir 氣旋科技搭配獨有的海星設計，可製造完美氣流，讓您每次都能快速烹調美食。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
原產國家/地區
生產地
中國
技術規格
功率
1300 瓦 電壓
220 - 240 伏 頻率
50 - 60 Hz 包裝數量
1 電池產品
否
一般規格
主要材質
塑膠 次要材質
金屬 容量
3.2公升 隔熱
有 防滑底部
有 透明蓋
否 介面
類比式 電線長度
0.8 公尺 電線收納
有 保溫功能
否 程式
12 炸籃數量
1 可拆式炸籃
有 計時器
有 遙控器
否 網路連線功能
否 技術
Rapid Air 氣旋科技 整合式電源開關
否 自動斷電功能
有 可調式恆溫器
有 電源燈
否 隔熱握把
有 可用洗碗機清洗
有 溫度指示器
否 冷壁外殼設計
有 最高溫度 (°C)
200 相關配件 1
2 層式烹調套組 相關配件 2
烘焙套組 相關配件 3
燒烤套組 不沾黏塗層設計
有 保固
2 單炸籃或雙炸籃
單炸籃 連線
非連接
重量與尺寸
產品長度
352毫米 產品寬度
257毫米 產品高度
273毫米 產品重量
2.85 公斤 產品尺寸
352 x 257 x 273 毫米 包裝長度
320毫米 包裝寬度
320毫米 包裝高度
305毫米 包裝重量
3.8公斤 包裝尺寸
320x320x305毫米
耐用
保護盒
> 90% 為再生材質 手動
100% 再生紙
*與傳統電炸鍋烹調的自製炸薯條比較。 **HomeID 使用者中進行的調查，6000 名受訪者，2021 年。 ***平均百分比係根據使用飛利浦健康氣炸鍋進行的內部實驗室測量；烹煮一塊雞胸肉 (AF 設定為 160C，無預熱) 或鮭魚排 (AF 設定為 200C，無預熱) 與使用傳統烤箱相比。
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