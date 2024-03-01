2000 系列 健康氣炸鍋 2000 系列 6.2 公升 (銀色)
邊烹調美味料理邊輕鬆觀察
外酥內軟。獨特的 RapidAir 氣旋科技助您節省時間及能源的同時，不影響料理的美味。透過烹調視窗觀察您最愛的食材在 15 分鐘內烹調成美味佳餚。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
2000 系列 健康氣炸鍋 2000 系列 6.2 公升 (銀色)
邊烹調美味料理邊輕鬆觀察 氣炸、烘焙、烤肉等功能，輕鬆無負擔 享受健康美味，油脂減少達 90%*
使用熱風烹飪可減少高達 90% 的油脂含量，且不會影響風味。
13 種烹調方式，一按即可享受美味
氣炸、烘焙、燒烤、烘烤等。手動設定時間和溫度，或使用預設功能，輕鬆解鎖 13 種不同的烹調方式，包括再加熱、解凍和保溫。
煮食時可透過烹調視窗觀察食材
無需再猜測。在烹調過程中，您可以一邊觀察食材，等待完美熟度！
觸控螢幕讓您輕鬆掌控一切
簡單易用的觸控螢幕有 9 種預設功能可供選擇：冷凍薯條、新鮮薯條、雞腿、肉類、魚類、早餐、蔬菜、蛋糕和保溫。
HomeID 應用程式為您的健康氣炸鍋量身打造美味食譜
探索數千個免費食譜及健康氣炸鍋的特殊設定。93% 的使用者表示 HomeID 應用程式讓烹調變得更輕鬆。**
清潔快速簡單
不沾黏烤盤 StarPlate 可放入洗碗機中清潔，節省時間。
6.2 公升的炸鍋，大小適合任何廚房使用
設計輕巧，適合大小型廚房。在 6.2 公升的炸鍋內可放置多達 800 克薯條、8 隻雞腿或 800 克蔬菜。
省時並減少電費支出
與烤箱相比，使用飛利浦健康氣炸鍋烹煮速度快 50%，最高可節省 70% 的能源。***
RapidAir 氣旋科技，更香脆可口
只需少量油或無需用油就能做出外酥內軟的口感。RapidAir 氣旋科技搭配獨有的海星設計，可製造完美氣流，讓您每次都能快速烹調美食。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
零件可用洗碗機清洗
有
產地
產地
中國
技術規格
功率
1700 瓦 電壓
220 - 240 伏 頻率
50 - 60 Hz 包裝數量
1 電池產品
否
一般規格
主要材質
塑膠 次要材質
金屬 容量
6.2 公升 隔熱
有 防滑底部
有 透明蓋
否 介面
數位 電線長度
0.8 公尺 電線收納
有 保溫功能
有 預設模式
9 數位觸控螢幕介面
預設烹煮功能 炸籃數量
1 可拆式炸籃
有 計時器
有 遠端控制
否 網路連線功能
否 技術
Rapid Air 氣旋科技 整合式電源開關
有 自動斷電功能
有 可調式恆溫器
否 電源燈
否 隔熱握把
有 可用洗碗機清洗
有 溫度指示器
有 冷壁外殼設計
有 最高溫度 (°C)
200°C 相關配件 1
2 層式烹調套組 相關配件 2
燒烤套組 相關配件 3
早餐套組 不沾黏塗層設計
有 保固
2 單炸籃或雙炸籃
單炸籃 連線
非連接
重量與尺寸
產品長度
30.9 產品寬度
40.3 產品高度
30.8 產品重量
4.3 公斤 產品尺寸
30.9 x 40.3 x 30.8 公分 包裝長度
37 包裝寬度
37 包裝高度
33.5 包裝重量
5.5 公斤 包裝尺寸
37X37X33.5 公分
耐用
保護盒
> 90% 為再生材質 手動
100% 再生紙
*與傳統電炸鍋烹調的自製炸薯條比較。 **HomeID 使用者中進行的調查，6000 名受訪者，2021 年。 ***平均百分比係根據使用飛利浦健康氣炸鍋進行的內部實驗室測量；烹煮一塊雞胸肉 (AF 設定為 160C，無預熱) 或鮭魚排 (AF 設定為 200C，無預熱) 與使用傳統烤箱相比。
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