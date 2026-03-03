搜尋關鍵字

    3000 系列 健康氣炸鍋 7.2 公升

    NA341/10

    看到滋滋作響的油花，品嚐各種美食

    不僅僅是氣炸，本產品還具備從快速烘烤到耗費數小時的燉煮等 16 種功能。只需幾個簡單步驟即可自製美味餐點。透過時尚的視窗，您可看到所有完美烹調、香脆可口的食物。

    3000 系列 健康氣炸鍋 7.2 公升

    看到滋滋作響的油花，品嚐各種美食

    每次都能達到外酥裡嫩，均勻烹調的效果

    • 烹調視窗
    • RapidAir Plus 高速空氣循環技術
    • 16 合 1 烹調功能
    • 省時節能
    採用 RapidAir Plus 高速空氣循環技術，快速均勻烹調

    採用 RapidAir Plus 高速空氣循環技術，快速均勻烹調

    專利 RapidAir Plus 高速空氣循環技術配合獨特的星型設計，透過更快速的氣流讓熱空氣循環並穿透食物，確保食物內外均勻烹調，做出美味的家常菜，節省 30% 的時間*

    時尚的烹調視窗讓您可隨時留意食物

    時尚的烹調視窗讓您可隨時留意食物

    無需再猜測。一邊烹調、一邊觀察，看看是否已恰到好處。讓您烹調時盡顯時尚的設計。

    滋味無窮，絕不妥協

    滋味無窮，絕不妥協

    83% 的消費者認為，使用飛利浦健康氣炸鍋 3000 系列烹調的雞腿，嚐起來比烤箱烹調的雞腿更加美味。******

    使用獨特的炸籃逼出脂肪並加以收集

    使用獨特的炸籃逼出脂肪並加以收集

    去除高達 40% 的多餘脂肪，讓餐點更健康、美味可口***。在烹調過程中，炸籃能將食物與鍋中積聚的脂肪分離。

    HomeID 應用程式帶來無盡靈感

    HomeID 應用程式帶來無盡靈感

    專為健康氣炸鍋量身訂做超過 10,000 款美味食譜，並附有簡單的逐步說明。****

    不僅僅是氣炸，本產品還具備 16 種便利的烹調方式。

    不僅僅是氣炸，本產品還具備 16 種便利的烹調方式。

    從烘烤、香煎到解凍與重新加熱，共有 16 種烹調功能可供選擇。設定溫度可低至攝氏 40 度，而脫水和發酵時間最長可達 24 小時。

    7.2 公升容量，足夠全家享用

    7.2 公升容量，足夠全家享用

    足以供全家享用的餐點。可裝入多達 1400 公克的蔬菜；10 支雞腿；6 塊鮭魚或 9 塊瑪芬麵包。

    觸控螢幕讓您輕鬆掌控一切

    觸控螢幕讓您輕鬆掌控一切

    方便易用的觸控螢幕，有 12 組預設功能可供選擇：冷凍薯條、新鮮薯條、雞腿、肉類、魚類、早餐、蔬菜、瑪芬麵包、純素、脫水果乾、保溫，以及一個最愛按鈕可供您儲存自己的預設設定。

    省時節能

    省時節能

    與烤箱相比，使用飛利浦健康氣炸鍋烹調速度加快達 50%，並可節省最多 70% 的電力。*****

    容易清潔

    容易清潔

    飛利浦健康氣炸鍋採用不沾鍋塗層和適用於洗碗機的可拆卸零件，可讓您縮短清洗時間，以便有更多時間享用您喜愛的美食

    技術規格

    • 原產國家/地區

      製造地
      中國

    • 產品相容性

      相容於
      HD9957、HD9959、HD9921、HD9920

    • 技術規格

      容量
      7.2 公升
      電壓
      220-240  V
      功率
      2000  W
      電線長度
      1  m
      頻率
      50  Hz
      介面
      數位
      LED 螢幕

    • 設計

      顏色
      白色

    • 重量與尺寸

      包裝尺寸 (長x寬x高)
      406x406x406  mm
      產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
      453x333x303.5  mm
      產品重量
      5.9  kg
      重量 (含包裝)
      7.7  kg

    • 一般規格

      產品功能
      • 保溫
      • 減脂
      • HomeID
      • 可用洗碗機清洗
      技術
      RapidAir Plus 高速空氣循環
      溫度範圍
      40-200°C
      時間範圍
      0-24 小時
      預設
      12 組預設功能

    • 服務

      保固
      2 years

    • 永續性

      包裝
      永續性包裝
      手動
      100% 可回收使用手冊

    取得產品支援

    查找產品使用提示、常見問題、使用手冊，以及安全和合規資訊。

    • *與傳統油炸鍋烹調的自製薯條相比。
    • **與採用 RapidAir 高速空氣循環技術的飛利浦健康氣炸鍋相比
    • ***雞腿：比生雞腿少 40% 的脂肪
    • ****食譜數量會因國家/地區而有所不同
    • *****百分比是根據使用飛利浦健康氣炸鍋進行的內部實驗室測量。烹調一塊雞胸肉 (健康氣炸鍋設定為攝氏 160 度，無預熱) 或鮭魚排 (健康氣炸鍋設定為攝氏 200 度，無預熱)，與 A 級烤箱相比。確切的百分比可能因產品而異。
    • ******MetrixLab 對 30 名現有飛利浦 3000 系列健康氣炸鍋使用者進行測試，2024 年 7 月

