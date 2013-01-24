播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。