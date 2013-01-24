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旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性
在飛利浦 PET1030 可攜式 DVD 播放機搭配 10.2 吋液晶顯示器和 180 度旋轉螢幕上觀賞電影。記憶卡插槽和 USB2.0 接頭還可以讓您與同伴分享您最愛的視訊體驗。隨附旅行包。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性
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旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性
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支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之視訊壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 燒錄機以及家庭劇院系統播放。
音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。
多格式播放功能讓您可以隨時隨地觀看相片，最佳的光碟相容性可以播放各種光碟格式，享受觀賞的樂趣。
高解析度彩色液晶顯示器使影像栩栩如生，能以高品質印刷品般「真實」的豐富細節和生動色彩，展示您珍藏的相片、最愛的電影及音樂。
展示並與親友分享電影和數位相片。16:9 寬螢幕長寬比是高解析度數位電視的通用標準。原生 16:9 長寬比讓您在觀賞電影時，沒有上下兩端的黑色長條，而針對不同螢幕大小縮放及調整影像時，畫質也不失真。
立體聲喇叭音效優異，讓您自在聆聽，輕鬆享受。透過內建的立體聲喇叭，不需耳機也可隨時隨地聆聽音樂，享受音樂播放的便利與樂趣。
180 度旋轉螢幕，給您觀賞電影和相片的最佳視角。螢幕可旋轉或上下調整，減少反光，讓您取得最佳的觀賞視角。
飛利浦播放機內建精巧的充電式長效電池。單次充電即可享受高達 4 小時的影片、相片與音樂連續播放。您要做的，只是將播放機接上電源線充電，就這麼輕鬆簡單。
使用 USB 2.0，以高速和便利的方式存取更多功能，傳輸相片、視訊和 MP3 音樂檔案。透過將 SD 記憶卡插入內建的 SD 記憶卡插槽，您也可以存取更多的功能，以便在您的飛利浦播放機上儲存相片、視訊和 MP3 音樂檔案。
提供您出門在外時完整保護的旅行袋。
享受最高品質影像，免除 LCD 螢幕上出現光點的困擾。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱爲「光點」的缺陷。少量光點曾被認爲是大規模生産 LCD 過程中無法避免的副作用。透過飛利浦對可攜式 DVD 播放機所採用的嚴格品質控管程序，我們所生産的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 播放機可確保得到最佳畫質。
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