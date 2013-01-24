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可攜式 DVD 播放機

PET1030/00
2 獲獎記錄
  • 旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性 旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性 旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性
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    可攜式 DVD 播放機

    PET1030/00
    2 獲獎記錄

    旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性

    在飛利浦 PET1030 可攜式 DVD 播放機搭配 10.2 吋液晶顯示器和 180 度旋轉螢幕上觀賞電影。記憶卡插槽和 USB2.0 接頭還可以讓您與同伴分享您最愛的視訊體驗。隨附旅行包。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    可攜式 DVD 播放機

    旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性

    在飛利浦 PET1030 可攜式 DVD 播放機搭配 10.2 吋液晶顯示器和 180 度旋轉螢幕上觀賞電影。記憶卡插槽和 USB2.0 接頭還可以讓您與同伴分享您最愛的視訊體驗。隨附旅行包。 查看所有優點

    旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性

    在飛利浦 PET1030 可攜式 DVD 播放機搭配 10.2 吋液晶顯示器和 180 度旋轉螢幕上觀賞電影。記憶卡插槽和 USB2.0 接頭還可以讓您與同伴分享您最愛的視訊體驗。隨附旅行包。 查看所有優點

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    可攜式 DVD 播放機

    旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性

    在飛利浦 PET1030 可攜式 DVD 播放機搭配 10.2 吋液晶顯示器和 180 度旋轉螢幕上觀賞電影。記憶卡插槽和 USB2.0 接頭還可以讓您與同伴分享您最愛的視訊體驗。隨附旅行包。 查看所有優點

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      旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性

      具備 10.2 吋高解析度 LCD 顯示器

      • 25.9 公分 (10.2") 寬螢幕 LCD
      觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之視訊壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 燒錄機以及家庭劇院系統播放。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。

      透過相片光碟分享 JPEG 影像檔案

      透過相片光碟分享 JPEG 影像檔案

      多格式播放功能讓您可以隨時隨地觀看相片，最佳的光碟相容性可以播放各種光碟格式，享受觀賞的樂趣。

      高解析度 10.2 吋 TFT 液晶顯示器，帶來出色觀賞感受

      高解析度 10.2 吋 TFT 液晶顯示器，帶來出色觀賞感受

      高解析度彩色液晶顯示器使影像栩栩如生，能以高品質印刷品般「真實」的豐富細節和生動色彩，展示您珍藏的相片、最愛的電影及音樂。

      以 16:9 寬螢幕格式觀賞電影

      以 16:9 寬螢幕格式觀賞電影

      展示並與親友分享電影和數位相片。16:9 寬螢幕長寬比是高解析度數位電視的通用標準。原生 16:9 長寬比讓您在觀賞電影時，沒有上下兩端的黑色長條，而針對不同螢幕大小縮放及調整影像時，畫質也不失真。

      內建優質立體聲喇叭

      內建優質立體聲喇叭

      立體聲喇叭音效優異，讓您自在聆聽，輕鬆享受。透過內建的立體聲喇叭，不需耳機也可隨時隨地聆聽音樂，享受音樂播放的便利與樂趣。

      180 度旋轉螢幕，提供更高的觀賞範圍彈性

      180 度旋轉螢幕，提供更高的觀賞範圍彈性

      180 度旋轉螢幕，給您觀賞電影和相片的最佳視角。螢幕可旋轉或上下調整，減少反光，讓您取得最佳的觀賞視角。

      充電式電池，讓播放時間長達 4 小時*

      充電式電池，讓播放時間長達 4 小時*

      飛利浦播放機內建精巧的充電式長效電池。單次充電即可享受高達 4 小時的影片、相片與音樂連續播放。您要做的，只是將播放機接上電源線充電，就這麼輕鬆簡單。

      USB 2.0 接頭和 SD 記憶卡插槽

      USB 2.0 接頭和 SD 記憶卡插槽

      使用 USB 2.0，以高速和便利的方式存取更多功能，傳輸相片、視訊和 MP3 音樂檔案。透過將 SD 記憶卡插入內建的 SD 記憶卡插槽，您也可以存取更多的功能，以便在您的飛利浦播放機上儲存相片、視訊和 MP3 音樂檔案。

      隨附旅行袋

      隨附旅行袋

      提供您出門在外時完整保護的旅行袋。

      Zero Bright Dot™ 螢幕，帶來最佳畫質

      享受最高品質影像，免除 LCD 螢幕上出現光點的困擾。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱爲「光點」的缺陷。少量光點曾被認爲是大規模生産 LCD 過程中無法避免的副作用。透過飛利浦對可攜式 DVD 播放機所採用的嚴格品質控管程序，我們所生産的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 播放機可確保得到最佳畫質。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        顯示畫面類型
        LCD TFT
        液晶面板類型
        抗眩光偏光板
        對角畫面尺寸 (吋)
        10.2  吋
        解析度
        800 (寬) x 480 (高) x 3 (RGB)
        亮度
        200  cd/m²
        對比率 (一般)
        250:1
        實際可視範圍
        222.0 X 133.2 公釐
        點距
        0.1905 (寬) × 0.1905 (高) 公釐
        反應時間 (一般)
        30  ms

      • 音效

        輸出功率
        250mW RMS (內建喇叭)
        輸出功率 (RMS)
        10mW RMS (耳機)
        訊噪比
        >80dB (輸出)、>76dB (耳機)、>62dB (內建揚聲器)

      • 影片播放

        播放媒體
        • DVD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • SVCD
        • VCD
        • CD
        • CD-R/CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA
        • 相片光碟
        光碟播放模式
        • OSD
        • A-B 段重複播放
        • 視角選擇
        • 光碟功能表
        • 快速倒帶
        • 快速快轉
        • 重複播放
        • 隨機播放
        • 慢速倒帶
        • 慢速快轉
        • 變焦
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL
        壓縮格式
        • Divx
        • MPEG4

      • 播放音效

        壓縮格式
        • 杜比數位
        • MP3
        • WMA
        播放媒體
        • CD
        • MP3-CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • WMA-CD
        支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet
        MP3 位元傳輸速率
        32 - 320 kbps
        WMA 位元傳輸速率
        32 - 192 kbps

      • 連線

        音訊輸出 - 數位
        同軸 (cinch)
        直流電輸入
        9~12V
        AV 輸出
        複合端子 (CVBS) x1
        影音輸入
        複合端子 (CVBS) x1
        耳機插孔
        3.5 公釐的立體聲耳機
        其他連接
        S 端子輸出

      • 便利

        防震
        電池充電指示燈

      • 配件

        交流/直流變壓器
        DC-in 9~12V；110-240v、50/60Hz
        車用組件
        點煙器轉接器，12 伏特直流電
        遙控器
        AY5507 薄型遙控器
        纜線
        1 條 A/V 纜線，1 條 S 視訊纜線
        使用者手冊
        16 國語言
        附配件
        • S 端子視訊纜線
        • 旅行收納袋

      • 尺寸

        紙箱寬度
        450  mm
        紙箱深度
        361  mm
        紙箱高度
        307  mm
        紙箱數量
        3
        紙箱重量
        9.7  kg
        包裝類型
        D-box
        包裝寬度
        336  mm
        包裝外箱厚度
        145  mm
        包裝高度
        282  mm
        產品寬度
        270  mm
        產品厚度
        188  mm
        產品高度
        32  mm
        產品重量
        1.3  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • S 端子視訊纜線
      • 旅行收納袋

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