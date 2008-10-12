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行動 DVD 播放機

PET703/98
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    行動 DVD 播放機

    PET703/98

    娛樂與您同行

    安穩坐好、放輕鬆就能隨時享受飛利浦 PET703 在 7 吋 TFT LCD 螢幕上播放的電影，隨時隨地享受喜愛的 DVD 電影、MP3-CD 以及 CD 音樂或欣賞您的 JPEG 相片。 查看所有優點

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      娛樂與您同行

      • 7 吋寬螢幕液晶顯示
      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 及 (S)VCD

      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 及 (S)VCD

      本飛利浦播放機相容市面上大多數的 DVD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 及 (S)VCD 光碟，皆可在本播放機播放。DVD+/-R 為一簡略名詞，表示 DVD 磁碟機能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同理，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。

      透過相片光碟分享 JPEG 影像檔案

      透過相片光碟分享 JPEG 影像檔案

      多格式播放功能讓您可以隨時隨地觀看相片，最佳的光碟相容性可以播放各種光碟格式，享受觀賞的樂趣。

      17.8 公分 (7") TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質觀賞體驗

      17.8 公分 (7") TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質觀賞體驗

      高解析度彩色液晶顯示器使影像栩栩如生，能以高品質印刷品般「真實」的豐富細節和生動色彩，展示您珍藏的相片、最愛的電影及音樂。

      以 16:9 寬螢幕格式觀賞電影

      以 16:9 寬螢幕格式觀賞電影

      展示並與親友分享電影和數位相片。16:9 寬螢幕長寬比是高解析度數位大型顯示器的通用標準。原生 16:9 長寬比讓您在觀賞電影時，沒有上下兩端的黑色長條，而針對不同螢幕大小縮放及調整影像時，畫質也不失真。

      內建優質立體聲喇叭

      內建優質立體聲喇叭

      立體聲喇叭音效優異，讓您自在聆聽，輕鬆享受。透過內建的立體聲喇叭，不需耳機也可隨時隨地聆聽音樂，享受音樂播放的便利與樂趣。

      隨附車用變壓器和便利的遙控器

      隨附車用變壓器和便利的遙控器

      除了隨附的車用變壓器方便車內使用之外，您亦可以使用可攜式播放機在家欣賞 DVD，只要接上電視就可以直接享受。具備播放控制功能的遙控器在手，讓您輕鬆自在觀看最喜愛的 DVD。

      使用可充電式電池最多可連續播放 2 小時*

      使用可充電式電池最多可連續播放 2 小時*

      飛利浦播放機內建精巧的充電式長效電池。單次充電即可享受高達 2 小時的影片、相片與音樂連續播放。您要做的，只是將播放機接上電源線充電，就這麼輕鬆簡單。

      播放 MP3-CD、CD 及 CD-RW 音樂

      MP3 是一種革命性的壓縮技術，把龐大的數位音樂檔案變成十分之一的大小而不大幅降低音質。單一張 CD 即可儲存長達十小時的音樂。

      簡單的按鈕，輕鬆的控制

      此款操作簡單的行動播放機，專為行動操作的便利性設計。只要將您的光碟放入播放機中，即可欣賞最喜愛的 DVD。搭配些許單鍵控制按鈕讓操作更方便，並與大多數常用 DVD/VCD/CD 光碟完全相容，您滿心期待如影隨形的絕佳娛樂就此成真。

      技術規格

      • 音效

        輸出功率
        250mW RMS (內建喇叭)
        輸出功率 (RMS)
        2mW RMS (耳機)
        訊噪比
        >80dB (耳機)，>62dB (內建喇叭)

      • 連線

        AV 輸出
        複合端子 (CVBS) x1
        直流電輸入
        9V
        耳機插孔
        3.5 公釐的立體聲耳機

      • 便利

        電池充電指示
        防震

      • 功率

        電池類型
        內建電池

      • 配件

        交流/直流變壓器
        DC-IN 9V，110-240v、50/60Hz
        纜線
        1 x 影音纜線
        遙控器
        AY5510 薄型遙控器
        使用手冊
        英文
        車用組件
        點煙器轉接器，12 伏特直流電

      • 尺寸

        紙箱數量
        3
        包裝外箱厚度
        70  mm
        產品厚度
        153  mm
        包裝高度
        251  mm
        包裝類型
        D-box
        包裝寬度
        233  mm
        紙箱深度
        245  mm
        紙箱重量
        3.66  kg
        紙箱高度
        270  mm
        產品寬度
        197  mm
        紙箱寬度
        225  mm
        產品高度
        37  mm
        產品重量
        0.71  kg

      • 音訊播放

        壓縮格式
        • 杜比數位
        • MP3
        播放媒體
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • CD-R
        MP3 位元傳輸速率
        32 - 320 kbps
        支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • 畫面/顯示

        對角畫面尺寸 (吋)
        7  吋
        實際可視範圍
        154.1 x 86.6 公釐
        對比率 (一般)
        250:1
        液晶面板類型
        抗眩光偏光板
        顯示畫面類型
        LCD TFT
        反應時間 (一般)
        30  ms
        亮度
        150  cd/m²
        點距
        0.107 (寬) x 0.370 (高) 公釐
        解析度
        480 (寬) x 234 (高) x 3 (RGB)

      • 視訊播放

        播放媒體
        • DVD
        • 相片光碟
        • SVCD
        • VCD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        光碟播放模式
        • A-B 段重複播放
        • 視角選擇
        • 光碟功能表
        • 快速倒帶
        • 快速快轉
        • OSD
        • 重複播放
        • 隨機播放
        • 慢速倒帶
        • 慢速快轉
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      內容物

      箱內其他物品

      • 轉接器
      • AV 纜線
      • 車用組件
      • 遙控器

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