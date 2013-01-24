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娛樂與您同行
安穩坐好、放輕鬆就能隨時享受飛利浦 PET704 在 7 吋 TFT LCD 螢幕上為您播放的電影，隨時隨地享受您喜愛的 DVD 電影、MP3-CD 以及 CD 音樂或欣賞您的 JPEG 相片。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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本飛利浦播放機相容市面上大多數的 DVD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 及 (S)VCD 光碟，皆可在本播放機播放。DVD+/-R 為一簡略名詞，表示 DVD 磁碟機能同時接受這兩種常見的可燒錄 DVD 格式。同理，DVD+/-RW 則表示可同時處理這兩種可重複寫入的光碟類型。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。
多格式播放功能讓您可以隨時隨地觀看相片，最佳的光碟相容性可以播放各種光碟格式，享受觀賞的樂趣。
高解析度彩色液晶顯示器使影像栩栩如生，能以高品質印刷品般「真實」的豐富細節和生動色彩，展示您珍藏的相片、最愛的電影及音樂。
展示並與親友分享電影和數位相片。16:9 寬螢幕長寬比是高解析度數位電視的通用標準。原生 16:9 長寬比讓您在觀賞電影時，沒有上下兩端的黑色長條，而針對不同螢幕大小縮放及調整影像時，畫質也不失真。
立體聲喇叭音效優異，讓您自在聆聽，輕鬆享受。透過內建的立體聲喇叭，不需耳機也可隨時隨地聆聽音樂，享受音樂播放的便利與樂趣。
除了隨附的車用變壓器方便車內使用之外，您亦可以使用可攜式播放機在家欣賞 DVD，只要接上電視就可以直接享受。具備播放控制功能的遙控器在手，讓您輕鬆自在觀看最喜愛的 DVD。
內附耳機雙插孔，讓您分享個人聽覺享受。無論是朋友聚會，或是依偎在心愛的人身旁，多一對耳機，便多一份樂趣！
MP3 是一種革命性的壓縮技術，把龐大的數位音樂檔案變成十分之一的大小而不大幅降低音質。單一張 CD 即可儲存長達十小時的音樂。
內建輕巧的可充電式電池，可提供長效電力。單次充電即可享受長達 2.5 小時的影片連續播放。
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