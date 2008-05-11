行動 DVD 播放機 PET723/98
簡潔的平板設計
透過飛利普 PET723 的 7 吋 TFT LCD 顯示器以幻燈片縮圖瀏覽您的相片收集。您也可以隨時隨地播放 DVD、MP3、CD 或欣賞 DivX® 電影，享受最佳娛樂體驗！
查看所有優點
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透過飛利普 PET723 的 7 吋 TFT LCD 顯示器以幻燈片縮圖瀏覽您的相片收集。您也可以隨時隨地播放 DVD、MP3、CD 或欣賞 DivX® 電影，享受最佳娛樂體驗！
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簡潔的平板設計 配備 SD 記憶卡插槽和支援的 DviX® 影片播放 7" TFT 彩色 LCD 顯示器 16:9 寬螢幕格式
彩色 LCD 顯示器使影像栩栩如生，以高品質印刷品般「真實」的豐富細節和生動色彩，展示您珍藏的相片、最愛的電影及音樂。16:9 寬螢幕長寬比是高解析度數位電視的通用標準。原生 16:9 長寬比讓您在觀賞電影時，沒有上下兩端的黑色長條，而針對不同螢幕大小縮放及調整影像時，畫質也不失真。
直接從記憶卡、DVD 和 CD 中檢視相片
將喜愛的相片儲存在 CD、DVD 光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置中，然後使用飛利浦播放機，以幻燈片格式播放。多虧了完整的檔案傳輸功能，您可以輕鬆愉快地展示數位相片。只要將光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置插入播放機，就能直接播放數位相片。從現在起，您隨時都能和朋友家人一同重溫美好時光。
觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影
支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之視訊壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 燒錄機以及家庭劇院系統播放。
透過相片光碟分享 JPEG 影像檔案
多格式播放功能讓您可以隨時隨地觀看相片，最佳的光碟相容性可以播放各種光碟格式，享受觀賞的樂趣。
使用可充電式電池最多可連續播放 2 小時*
飛利浦播放機內建精巧的充電式長效電池。單次充電即可享受高達 2 小時的影片、相片與音樂連續播放。您要做的，只是將播放機接上電源線充電，就這麼輕鬆簡單。
隨附車用變壓器和便利的遙控器
除了隨附的車用變壓器方便車內使用之外，您亦可以使用可攜式播放機在家欣賞 DVD，只要接上電視就可以直接享受。具備播放控制功能的遙控器在手，讓您輕鬆自在觀看最喜愛的 DVD。
播放 MP3-CD、CD 及 CD-RW 音樂
MP3 是一種革命性的壓縮技術，把龐大的數位音樂檔案變成十分之一的大小而不大幅降低音質。單一張 CD 即可儲存長達十小時的音樂。
簡單的按鈕，輕鬆的控制
此款操作簡單的行動播放機，專為行動操作的便利性設計。只要將您的光碟放入播放機中，即可欣賞最喜愛的 DVD。搭配些許單鍵控制按鈕讓操作更方便，並與大多數常用 DVD/VCD/CD 光碟完全相容，您滿心期待如影隨形的絕佳娛樂就此成真。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
輸出功率
250mW RMS (內建喇叭) 輸出功率 (RMS)
10mW RMS (耳機) 訊噪比
>80dB (耳機)，>62dB (內建喇叭)
連線
AV 輸出
複合端子 (CVBS) x1 直流電輸入
9V 耳機插孔
3.5 公釐的立體聲耳機 SD/MMC 記憶卡插槽
是
便利
電池充電指示
是 防震
是
功率
電池使用壽命
2 小時 電池類型
內建電池
配件
交流/直流變壓器
DC-IN 9V，110-240v、50/60Hz 纜線
1 x 影音纜線 遙控器
AY5510 薄型遙控器 使用手冊
英文 車用組件
點煙器轉接器，12 伏特直流電
尺寸
紙箱數量
3 包裝外箱厚度
70
mm 產品厚度
158
mm 包裝高度
70
mm 包裝類型
D-box 包裝寬度
248
mm 紙箱深度
260
mm 紙箱重量
4.6
kg 紙箱高度
272
mm 產品寬度
210
mm 紙箱寬度
227
mm 產品高度
39.5
mm 產品重量
1
kg
音訊播放
壓縮格式 播放媒體 MP3 位元傳輸速率
32 - 320 kbps 支援的檔案系統
畫面/顯示
對角畫面尺寸 (吋)
7
吋 實際可視範圍
154.1 x 86.6 公釐 對比率 (一般)
250:1 液晶面板類型
抗眩光偏光板 顯示畫面類型
LCD TFT 反應時間 (一般)
30
ms 亮度
200
cd/m² 點距
0.107 (寬) x 0.370 (高) 公釐 解析度
480 (寬) x 234 (高) x 3 (RGB)
視訊播放
播放媒體
DVD
相片光碟
SVCD
VCD
DVD-R/-RW
MP3-CD
CD-R/CD-RW
DVD+R/+RW
CD 壓縮格式 光碟播放模式
A-B 段重複播放
視角選擇
光碟功能表
快速倒帶
快速快轉
OSD
重複播放
隨機播放
慢速倒帶
慢速快轉
縮放 視訊光碟播放系統
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