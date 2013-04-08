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    Philips Fidelio 耳機附麥克風

    S2WT/00

    高傳真音效，優越音質

    飛利浦 Fidelio S2 耳機設計精密，音質自然平衡，忠實呈現出演出者所要表達的每個小細節。以輕巧耐用的設計呈現令人驚豔的音效，讓您在行動之間也能享有真正的舒適和愉悅感受。

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    Philips Fidelio 耳機附麥克風

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    伴您行走四方

    • 高解析度音訊
    • 耳塞式
    • 超軟矽膠耳罩
    • 扁形纜線
    高解析度音訊重現最純粹的音樂效果

    高解析度音訊重現最純粹的音樂效果

    「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。

    強力 13.5 公釐釹磁石驅動器，帶來絕佳的音效

    強力 13.5 公釐釹磁石驅動器，帶來絕佳的音效

    每個喇叭驅動器配對前均經過精心挑選、調整與測試，以展現最平衡的自然音效。此款 13.5 公釐驅動器運用強力釹磁石，實現深沉低音、透明中音以及精緻高音等效果。

    分層動作控制驅動器帶來精緻高音效果

    分層動作控制驅動器帶來精緻高音效果

    分層動作控制 (LMC) 驅動器具備由一層阻尼膠所包覆的分層聚合物薄膜。不同於傳統單層驅動器的高音域，聲音較渾厚且會重現無法控制的不自然音色，我們的 LMC 驅動器多層薄膜為一層膠形成未固定的邊緣。這層膠可吸收並抑制任何過大的能量，使頻率反應更順暢平穩，也因此達成更平衡、自然且精緻的高音域。

    精密設計的金屬外殼降低共振與震動

    精密設計的金屬外殼降低共振與震動

    細膩且精密設計的金屬外殼降低共振與震動，呈現令人驚豔的音效細節搭配真實的精準音效。

    符合人體工學的耳機完美貼合，同時分散壓力

    符合人體工學的耳機完美貼合，同時分散壓力

    Fidelio S2 耳機設計符合人體工學，貼合您耳朵的自然曲線，同時分散壓力。輕巧的銅合金架構及優異的材料提供長效舒適感，讓您體驗真正的舒適，同時盡情享受音樂。

    防刮高亮面表層加強保護

    防刮高亮面表層加強保護

    採用人體工學設計的耳蓋，再加上高亮面古典白色鋼琴塗漆外層，除了具備高品味的外觀與觸感，還有耐久與防刮的效果。這道防護表層不僅讓耳機易於清理，而且更是便於隨身攜帶。只要輕輕擦拭，便光亮如新。

    使用線控操作與麥克風，在音樂及通話間切換

    使用線控操作與麥克風，在音樂及通話間切換

    Fidelio S2 入耳式耳機具備線控遙控器與麥克風，讓您在音樂與通話間輕鬆切換。和重要的人保持聯繫，並且隨時享受音樂。

    耐用的扁型纜線不會讓您的耳機糾結

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    Fidelio 入耳式耳機的每一面都經過精心設計，時時帶來絕佳的音樂饗宴。創新的雙色扁型纜線由高品質、耐用且時尚的材質製成，具有防糾結的特質，讓您在外任意享受音樂，省卻解開纜線的時間心力。讓您享有智慧、順暢與輕鬆的聆聽體驗。

    5 種尺寸的超柔軟矽膠耳塞能自然貼合

    5 種尺寸的超柔軟矽膠耳塞能自然貼合

    Fidelio S2 入耳式耳機隨附 5 種聲能密封的矽膠耳塞，可確保自然貼合且長時間配戴依然舒適。

    不使用耳機時防護套能供您收納喇叭

    不使用耳機時防護套能供您收納喇叭

    您的 Fidelio 入耳式耳機隨附獨特的時尚防護耳機袋。由量身打造的 EVA 製成，耐用的耳機袋能保證 Fidelio 耳機安全無虞，且永遠不退流行。

    銅合金外殼輕盈耐久

    銅合金外殼輕盈耐久

    半封閉式背部設計提供平衡音效與低音效果

    半封閉式背部構造結合大型的優質驅動器，展現更優異的低音效果，且設計本身經過最佳化，將聲音外漏降至最低。前置壓力等化頻道可提供更細膩、平衡的音質，藉此降低遮蔽效果，帶來更自然的聽覺饗宴。

    2 對 Comply™ 泡棉耳塞提供舒適的貼合感受與抗噪功能

    2 種可攜式 Comply® 泡棉耳塞供您自行搭配，強化您的聽覺體驗。貼合式 S 系列耳塞能穩定貼合，常保舒適，Ts 系列則可確保隔絕噪音，讓您與世隔絕、盡情享受音樂。

    技術規格

    • 音效

      音響系統
      半封閉式
      頻率反應
      5- 40 000  Hz
      喇叭直徑
      13.5  mm
      敏感度
      107  dB
      最大輸入功率
      40  mW
      阻抗
      22  ohm

    • 連線能力

      纜線連接
      3.5 公釐 4 個端子 (1.2 公尺)
      相容於：
      iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Sony、Nokia*、SAMSUNG*。*Sony Ericsson、較舊型號的 NOKIA 和 SAMSUNG 請向客戶支援取得另附的專用接頭

    • 配件

      收納袋

    • 設計

      色彩
      白色

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