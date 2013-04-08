分層動作控制驅動器帶來精緻高音效果

分層動作控制 (LMC) 驅動器具備由一層阻尼膠所包覆的分層聚合物薄膜。不同於傳統單層驅動器的高音域，聲音較渾厚且會重現無法控制的不自然音色，我們的 LMC 驅動器多層薄膜為一層膠形成未固定的邊緣。這層膠可吸收並抑制任何過大的能量，使頻率反應更順暢平穩，也因此達成更平衡、自然且精緻的高音域。