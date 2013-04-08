「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。
每個喇叭驅動器配對前均經過精心挑選、調整與測試，以展現最平衡的自然音效。此款 13.5 公釐驅動器運用強力釹磁石，實現深沉低音、透明中音以及精緻高音等效果。
分層動作控制 (LMC) 驅動器具備由一層阻尼膠所包覆的分層聚合物薄膜。不同於傳統單層驅動器的高音域，聲音較渾厚且會重現無法控制的不自然音色，我們的 LMC 驅動器多層薄膜為一層膠形成未固定的邊緣。這層膠可吸收並抑制任何過大的能量，使頻率反應更順暢平穩，也因此達成更平衡、自然且精緻的高音域。
細膩且精密設計的金屬外殼降低共振與震動，呈現令人驚豔的音效細節搭配真實的精準音效。
Fidelio S2 耳機設計符合人體工學，貼合您耳朵的自然曲線，同時分散壓力。輕巧的銅合金架構及優異的材料提供長效舒適感，讓您體驗真正的舒適，同時盡情享受音樂。
採用人體工學設計的耳蓋，再加上高亮面古典白色鋼琴塗漆外層，除了具備高品味的外觀與觸感，還有耐久與防刮的效果。這道防護表層不僅讓耳機易於清理，而且更是便於隨身攜帶。只要輕輕擦拭，便光亮如新。
Fidelio S2 入耳式耳機具備線控遙控器與麥克風，讓您在音樂與通話間輕鬆切換。和重要的人保持聯繫，並且隨時享受音樂。
Fidelio 入耳式耳機的每一面都經過精心設計，時時帶來絕佳的音樂饗宴。創新的雙色扁型纜線由高品質、耐用且時尚的材質製成，具有防糾結的特質，讓您在外任意享受音樂，省卻解開纜線的時間心力。讓您享有智慧、順暢與輕鬆的聆聽體驗。
Fidelio S2 入耳式耳機隨附 5 種聲能密封的矽膠耳塞，可確保自然貼合且長時間配戴依然舒適。
您的 Fidelio 入耳式耳機隨附獨特的時尚防護耳機袋。由量身打造的 EVA 製成，耐用的耳機袋能保證 Fidelio 耳機安全無虞，且永遠不退流行。
半封閉式背部構造結合大型的優質驅動器，展現更優異的低音效果，且設計本身經過最佳化，將聲音外漏降至最低。前置壓力等化頻道可提供更細膩、平衡的音質，藉此降低遮蔽效果，帶來更自然的聽覺饗宴。
2 種可攜式 Comply® 泡棉耳塞供您自行搭配，強化您的聽覺體驗。貼合式 S 系列耳塞能穩定貼合，常保舒適，Ts 系列則可確保隔絕噪音，讓您與世隔絕、盡情享受音樂。
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