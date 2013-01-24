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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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5 向旋轉的彈性與浮動移動可貼合臉部形狀，享受乾淨的刮鬍體驗。刀頭以理想的角度觸及臉部，並可隨臉頸曲線調整，與皮膚滑順接觸。
自動磨利刀片設計精密，刮除效果一致，帶給您潔淨便利的刮鬍體驗。
可選擇便利乾刮或使用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行更舒適的濕刮體驗，沖澡時也能輕鬆刮鬍。
充電 1 小時即可刮鬍達 60 分鐘。本電鬍刀僅限非充電時操作。
輕鬆清潔電鬍刀。只要輕觸一下按鈕，即可翻開電鬍刀刀頭，用水沖洗。
使用直覺式指示燈查看電鬍刀電池電量是否不足、耗盡或已充飽。
很趕嗎？讓電鬍刀充電 5 分鐘，電力就足以進行 1 次完整刮鬍。
27 個自動磨利刀片設計精密，讓您每次都能享有一致乾淨的刮鬍體驗。
內建鬢角刀，為造型做最後修飾。適合維持小鬍子造型及修整鬢角。
符合人體工學的設計，讓您在刮鬍時牢牢握住電鬍刀。
符合人體工學的防滑橡膠握把讓您輕鬆握持，即使潮濕也能穩固拿握。
在使用前後或外出旅行時，可保持電鬍刀刀頭乾淨與安全。
刮鬍效能
配件
使用簡單
設計
功率
客戶服務