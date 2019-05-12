Shaver series 3000 乾濕兩用電鬍刀 3000 系列
徹底刮鬍，加倍舒適
飛利浦 Shaver Series 3000 提供便利舒適的刮鬍體驗。其 5D 旋轉與彈性刀頭、PowerCut 刀片系統及乾濕功能可帶來清潔舒適的效果。
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建議零售價格: NT$3,290.00
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Shaver series 3000 乾濕兩用電鬍刀 3000 系列
徹底刮鬍，加倍舒適 5D 旋轉與彈性刀頭 PowerCut 刀片 充電 1 小時刮鬍 60 分鐘 貼合臉部輪廓，打造舒適的刮鬍體驗。
飛利浦電鬍刀 3000 具備 5 向旋轉設計，可貼合您臉部和頸部的每個角度和曲線。這款電鬍刀可服貼地刮除每根毛髮，為您帶來滑順平整的觸感。
滑過您的肌膚，打造滑順均勻的肌膚觸感
飛利浦電鬍刀給您乾淨舒適的除毛體驗。27 個 PowerCut 刀片可服貼地刮除每根毛髮，讓您每次都能享有滑順均勻的刮鬍體驗。
選擇方便乾刮或清爽濕刮
可依照您的喜好使用乾濕兩用電鬍刀。可享受便利乾刮，或搭配您最愛的刮鬍泡或刮鬍凝膠，享受清爽濕刮。
充電 1 小時可無線刮鬍 60 分鐘
適合在家或外出使用的電鬍刀。充電 1 小時即可提供 60 分鐘的刮鬍時間，或者插上插頭，即可立即持續提供電力。
一觸即開，清潔方便
輕觸一下按鈕即可輕鬆清潔電鬍刀。只要翻開電鬍刀刀頭，用水沖洗。
隨時檢查您的電量
查看電鬍刀剩餘電量。3 段電量指示燈可顯示電池電量已滿、電力不足或正在充電。
5 分鐘強勁充電，短時間內即可刮鬍
很趕嗎？只需讓電鬍刀充電 5 分鐘，電力就足以進行 1 次完整刮鬍。
滑過您的肌膚，提供舒適、均勻的刮鬍體驗
這款電鬍刀上的 27 個自動磨利刀片經過精密設計，能持續提供乾淨俐落的刮鬍體驗。
修整短髭與鬢角
使用彈出式鬢角刀修飾並塑造短髭與鬢角，輕鬆實現完美造型。
專為最佳操控而設計
專為提供最佳抓握力而生，以人體工學設計，讓您可以安心握持飛利浦電鬍刀。
防滑握把以穩固拿握電鬍刀
符合人體工學，追求精準輕鬆的設計，這款乾濕兩用電鬍刀的握把，讓您不論在淋浴間或洗臉台都能穩固拿握。
不論在家或外出都能方便收納
便利的旅行袋不論在家或外出都能安全又輕巧好收。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
維護保養
保護蓋 POUCH
旅行收納袋
功率
電池類型
鋰電池 運作時間
60 分鐘 自動變壓
100-240 V 充電
1 小時即可充飽電
設計
握把 色彩
亮黑色
客戶服務
更換式刀頭
SH30 每 2 年更換一次 2 年保固
是
刮鬍效能
刮鬍系統
PowerCut 刀鋒系統 立體貼面
5D 旋轉與彈性刀頭
使用簡單
乾濕兩用
濕刮或乾刮 清潔 顯示器
3 段電量指示燈 操作
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