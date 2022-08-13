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    AI智能5000系列 乾濕兩用三刀頭電鬍刀

    S5585/20

    一分鐘給你自信出門的乾淨

    飛利浦 Series 5000 打造高效刮鬍體驗。三大功能升級*，快速滿足你要的極淨面容。搭載AI智能轉速科技，依據不同鬍鬚密度自動調整轉速，有感提升刮鬍效率。

    查看所有優點

    AI智能5000系列 乾濕兩用三刀頭電鬍刀

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    一分鐘給你自信出門的乾淨

    搭配 AI (SkinIQ) 技術

    • 單軌V型刀網
    • AI智能轉速科技
    • 360-D 多動向三刀頭
    • 內建彈出式鬢角刀
    單軌V型刀網-直達根部，深入剃除

    單軌V型刀網-直達根部，深入剃除

    獨特V型設計與更薄的刀網，讓鬍鬚更容易進入刀網，精準剃除不留渣。同時，配備 45 個自動磨利刀片，每分鐘可完成多達 90,000 次切剃動作，徹底刮鬍，一次能除去更多毛髮**，讓您擁有乾淨舒適的肌膚觸感。

    AI智能轉速科技-一週不刮照樣瞬間剃除

    AI智能轉速科技-一週不刮照樣瞬間剃除

    搭載AI智能轉速科技，刀頭會以每秒125次偵測鬍鬚密度，自動調整馬達轉速提升切割動力，有感提升刮鬍效率。

    360-D 多動向三刀頭，極致貼面無死角

    360-D 多動向三刀頭，極致貼面無死角

    360度靈活貼合臉部肌膚，全面根除頑固鬍鬚。

    鬍鬚導引梳，先梳後刮不拉扯

    鬍鬚導引梳，先梳後刮不拉扯

    將毛髮導引至最佳修剪位置，減少刮鬍時因鬍鬚拉扯而產生的肌膚刺激

    一鍵彈開，單手清洗更快速

    一鍵彈開，單手清洗更快速

    輕觸一下按鈕即可輕鬆打開電鬍刀刀頭，用水沖洗。

    乾濕兩用，選擇方便乾刮或舒適溼刮

    乾濕兩用，選擇方便乾刮或舒適溼刮

    可依照您的喜好使用乾濕兩用電鬍刀。可享受便利乾刮，或搭配您最愛的刮鬍泡或刮鬍凝膠，享受清爽濕刮。

    充電 1 小時可刮鬍 60 分鐘

    充電 1 小時可刮鬍 60 分鐘

    適合在家或外出使用的電鬍刀。充電 1 小時即可提供 60 分鐘的刮鬍時間，或者插上插頭，即可立即持續提供電力。 

    一小時內即可充飽電

    一小時內即可充飽電

    飛利浦電鬍刀搭配強力且節能的鋰電池，只需 1 小時就能充飽電。很趕嗎？讓電鬍刀充電 5 分鐘，電力就足以進行 1 次完整刮鬍。

    附 Eco Passport 的電鬍刀

    附 Eco Passport 的電鬍刀

    飛利浦在產品製造的各個層面推動永續發展。刮鬍刀片生產均使用 100% 可再生電力，包裝則是採用可回收材質製成，所有電鬍刀均附 Eco Passport。

    LED顯示-更直覺的刮鬍體驗

    LED顯示-更直覺的刮鬍體驗

    3 段 LED 顯示幕讓您輕鬆查看剩餘電量。您的飛利浦電鬍刀不只會在充電時讓您知道，還具有鎖定、清潔和更換刀頭的指示燈。

    彈出式鬢角刀

    使用彈出式鬢角刀修飾並塑造短鬍渣與鬢角，輕鬆實現完美造型。

    技術規格

    • 配件

      維護保養
      清潔刷
      內建彈出式鬢角刀
      旅行及收納
      保護蓋

    • 功率

      電池類型
      鋰電池
      自動變壓
      100-240 V
      運作時間
      60 分鐘
      充電
      • 1 小時即可充飽電
      • 5 分鐘快速充電
      待機電源
      0.04  W
      最大消耗功率
      9  W

    • 設計

      色彩
      深夜藍
      握把
      橡膠握把
      電鬍刀刀頭
      有角度

    • 客戶服務

      2 年保固
      更換刀頭 SH71
      每 2 年更換一次 SH71

    • 刮鬍效能

      立體貼面
      360-D 彈性刀頭
      刮鬍系統
      SteelPrecision 刀片
      SkinIQ 技術
      Power Adapt 感應器

    • 使用簡單

      清潔
      • 一觸即開
      • 可完全水洗
      乾濕兩用
      乾濕兩用
      顯示器
      • 電量指示燈
      • 旅行鎖
      • LED 顯示幕

    • SmartClick 配件

      適用產品型號
      RQ585/51 不適合角形刀頭類型

    Badge-D2C

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