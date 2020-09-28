Shaver series 5000 乾濕兩用電鬍刀
強力刮鬍，溫和呵護肌膚
飛利浦 Series 5000 打造強力刮鬍體驗，一次能除去更多毛髮*。這款電鬍刀配備先進的 SkinIQ 技術，可感測您的毛髮密度並加以調整，讓肌膚倍感舒適。
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建議零售價格: NT$4,988.00
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Shaver series 5000 乾濕兩用電鬍刀
強力刮鬍，溫和呵護肌膚 搭配 SkinIQ 技術 SteelPrecision 刀片 Power Adapt 感應器 360-D 彈性刀頭 內建彈出式鬢角刀 單軌V型刀網-直達根部，深入剃除
獨特V型設計與更薄的刀網，讓鬍鬚更容易進入刀網，精準剃除不留渣。同時，配備 45 個自動磨利刀片，每分鐘可完成多達 90,000 次切剃動作，徹底刮鬍，一次能除去更多毛髮**，讓您擁有乾淨舒適的肌膚觸感。
AI智能轉速科技-一週不刮照樣瞬間剃除
搭載AI智能轉速科技，刀頭會以每秒125次偵測鬍鬚密度，自動調整馬達轉速提升切割動力，有感提升刮鬍效率。
360-D 多動向三刀頭，極致貼面無死角
360度靈活貼合臉部肌膚，全面根除頑固鬍鬚。
鬍鬚導引梳，先梳後刮不拉扯
將毛髮導引至最佳修剪位置，減少刮鬍時因鬍鬚拉扯而產生的肌膚刺激
一觸即開，清潔方便
輕觸一下按鈕即可輕鬆清潔電鬍刀。只要翻開電鬍刀刀頭，用水沖洗。
選擇方便乾刮或清爽濕刮
可依照您的喜好使用乾濕兩用電鬍刀。可享受便利乾刮，或搭配您最愛的刮鬍泡或刮鬍凝膠，享受清爽濕刮。
5 種長度設定，打造百變修鬍造型
鬢角造型修容器配件有 5 種不同長度設定可供選擇，從完美鬍渣到精細修整的短鬍鬚，應有盡有。此功能也有助於預先刮鬍修剪。
充電 1 小時可刮鬍 60 分鐘
適合在家或外出使用的電鬍刀。充電 1 小時即可提供 60 分鐘的刮鬍時間，或者插上插頭，即可立即持續提供電力。
一小時內即可充飽電
飛利浦電鬍刀搭配強力且節能的鋰電池，只需 1 小時就能充飽電。很趕嗎？讓電鬍刀充電 5 分鐘，電力就足以進行 1 次完整刮鬍。
附 Eco Passport 的電鬍刀
飛利浦在產品製造的各個層面推動永續發展。刮鬍刀片生產均使用 100% 可再生電力，包裝則是採用可回收材質製成，所有電鬍刀均附 Eco Passport。
更直覺的刮鬍體驗
3 段 LED 顯示幕讓您輕鬆查看剩餘電量。您的飛利浦電鬍刀不只會在充電時讓您知道，還具有鎖定、清潔和更換刀頭的指示燈。
修整短髭與鬢角
使用彈出式鬢角刀修飾並塑造短髭與鬢角，輕鬆實現完美造型。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
維護保養
清潔刷 附件
鬢角造型修容器 內建彈出式鬢角刀
是 旅行及收納
功率
電池類型
鋰電池 自動變壓
100-240 V 運作時間
60 分鐘 充電 待機電源
0.04
W 最大消耗功率
9
W
設計
色彩
深黑色 握把
橡膠握把 電鬍刀刀頭
有角度
客戶服務
2 年保固
是 更換刀頭 SH71
每 2 年更換一次 SH71
刮鬍效能
刮鬍系統
SteelPrecision 刀片 立體貼面
360-D 彈性刀頭 SkinIQ 技術
Power Adapt 感應器
使用簡單
乾濕兩用
乾濕兩用 顯示器 清潔
SmartClick 配件
適用產品型號
RQ585/51 不適合角形刀頭類型
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