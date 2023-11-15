Shaver Series 5000 乾濕兩用電鬍刀
強力刮鬍，溫和呵護肌膚
飛利浦 Series 5000 專為追求強力且舒適日常刮鬍體驗的男士打造。即使是 3 天未刮的鬍鬚亦能有效率剃除，SkinIQ 技術能根據毛髮密度自動調節，帶來強勁、舒適且一致的刮鬍體驗。
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Shaver Series 5000 乾濕兩用電鬍刀
強力刮鬍，溫和呵護肌膚 搭配 SkinIQ 技術 SteelPrecision 刀片 Power Adapt 感應器 360-D 彈性刀頭 內建彈出式鬢角刀 達 2 年保固** 每次刮動都能呈現貼合、有效率的刮鬍效果
SteelPrecision 刀片每分鐘可達 90,000 次刮鬍動作，每次都能刮除更多毛髮，讓您徹底有效地刮鬍。歐洲製造的 45 片高效能刀片可自動研磨，提供可靠的刮鬍效能，次次都能順暢地進行下一次刮鬍。
順應鬍鬚密度，刮鬍更輕鬆
此智慧型感應器每秒可讀取 250 次的毛髮密度，並在您刮鬍時自動調節動力。這有助於電鬍刀有效刮除較厚或密度較高的部位，讓您享有順暢、毫不費力的刮鬍體驗，同時保持舒適。
將毛髮導引至有效率的刮除位置
刀頭表面採用毛髮導引溝槽設計，有助於定位毛髮以利有效刮除。這能提升精準度，臉上不同區域均能獲得乾淨一致的效果。
順著臉部輪廓，與肌膚更加貼合。
完全彈性刀頭可 360° 旋轉，緊密貼合臉部與頭部曲線。這款刀頭有助於徹底刮鬍並增加舒適度，即使是頸部和下頜線等棘手部位也沒問題。
容易打開，方便快速沖洗和清潔
只需數秒即可清潔電鬍刀。輕觸按鈕，電鬍刀頭就會掀開，讓您可以用水輕鬆沖洗，為下次刮鬍做好準備。
乾刮、濕刮，甚至在淋浴時使用
選擇最適合您的日常刮鬍程序。享受舒適的乾刮，或搭配凝膠或刮鬍泡進行清爽的濕刮。防水設計可讓您在淋浴時刮鬍，更加方便。
握把內建精準修剪功能
使用內建的彈出式精準鬢角刀，讓整體造型更臻完美。適合用來維持短髭造型、修整鬢角，以及快速完成修鬍，無需使用其他工具。
每次充飽電後可提供長達 60 分鐘的刮鬍時間
充飽電後，可享受長達 60 分鐘無線刮鬍，無論在家中還是外出旅遊，都能為日常行程提供可靠的運作時間。
1 小時完全充電，5 分鐘快速充電
強力的鋰電池僅需 1 小時就能將電鬍刀完全充電。趕時間時，5 分鐘的快速充電即可提供 1 次完整刮鬍所需的電量。
方便充電，減少變壓器廢棄物
USB-A 充電為電鬍刀提供實用的供電方式，同時有助減少浪費不必要的變壓器廢棄物。如需電源變壓器，可透過飛利浦支援取得合適的電源供應器。
以永續發展理念打造
此電鬍刀隨附 Eco Passport。我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，包裝則是採用可回收材質製成，協助您做出更具環保意識的選擇。
持久耐用，達 5 年保固****
飛利浦電鬍刀的設計持久耐用，性能優異。註冊您的產品即可享有長達 5 年的延長保固，讓您在未來的幾年內都能安心刮鬍。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
維護保養
清潔刷 內建彈出式鬢角刀
是 旅行及收納 隨附 USB-A 線
未隨附電源變壓器
功率
電池類型
鋰電池 自動變壓
5 V 運作時間
60 分鐘 充電 最大消耗功率
9
W
設計
握把
橡膠握把 色彩
深夜藍 / 黑 電鬍刀刀頭
有角度
客戶服務
2 年保固
註冊後可額外獲贈 1 年 更換刀頭 SH71
每 2 年更換一次 SH71
刮鬍效能
立體貼面
360-D 彈性刀頭 刮鬍系統
SteelPrecision 刀片 SkinIQ 技術
Power Adapt 感應器
使用簡單
清潔 顯示器 充電
USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A) 乾濕兩用
乾濕兩用
與飛利浦 Series 3000 進行測試比較。 *2 年保固
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