Shaver Series 5000 乾濕兩用電鬍刀 S5885/10
Shaver Series 5000 乾濕兩用電鬍刀 S5885/10
強力刮鬍，溫和呵護肌膚
飛利浦 Series 5000 打造強力刮鬍體驗，一次能除去更多毛髮*。這款電鬍刀配備先進的 SkinIQ 技術，可感測您的毛髮密度並加以調整，讓肌膚倍感舒適。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Shaver Series 5000 乾濕兩用電鬍刀
強力刮鬍，溫和呵護肌膚
飛利浦 Series 5000 打造強力刮鬍體驗，一次能除去更多毛髮*。這款電鬍刀配備先進的 SkinIQ 技術，可感測您的毛髮密度並加以調整，讓肌膚倍感舒適。
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強力刮鬍，溫和呵護肌膚
飛利浦 Series 5000 打造強力刮鬍體驗，一次能除去更多毛髮*。這款電鬍刀配備先進的 SkinIQ 技術，可感測您的毛髮密度並加以調整，讓肌膚倍感舒適。
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Shaver Series 5000 乾濕兩用電鬍刀
強力刮鬍，溫和呵護肌膚
飛利浦 Series 5000 打造強力刮鬍體驗，一次能除去更多毛髮*。這款電鬍刀配備先進的 SkinIQ 技術，可感測您的毛髮密度並加以調整，讓肌膚倍感舒適。
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強力刮鬍，溫和呵護肌膚 搭配 SkinIQ 技術 SteelPrecision 刀片 Power Adapt 感應器 360-D 彈性刀頭 內建彈出式鬢角刀 7 年馬達與電池使用壽命 每次能表現出眾
SteelPrecision 刀片每分鐘多達 90,000 次切割動作，每次都能貼面刮鬍，並刮除更多毛髮*。其 45 片高效能刀片可自動磨利，歐洲製造。
可隨您的鬍鬚調整，輕鬆刮鬍
智慧型臉部毛髮感應器每秒可讀取毛髮密度 250 次。此技術能動態自動調整切割力道，讓您輕鬆且溫和地刮鬍。
彈性刀頭可貼合臉部輪廓
彈性十足的刀頭可 360° 旋轉，以貼合臉部輪廓。完美貼合肌膚，給您舒適徹底的刮鬍體驗。
專為精準刮鬍和有效切割而設計
電鬍刀刀頭的全新形狀專為精準刮鬍而設計。採用毛髮導引溝槽，將毛髮導向有效的刮除位置，讓皮膚表面更為平整。
一觸即開，清潔方便
輕鬆清潔電鬍刀。只要輕觸一下按鈕，即可翻開電鬍刀刀頭，用水沖洗。
乾濕兩用，沖澡時也能輕鬆刮鬍
讓刮鬍程序配合個人需求。乾濕兩用設計能讓您任選舒適乾刮或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。
握把整合精準鬢角刀
使用電鬍刀彈出式精準鬢角刀，實現完美造型。內建於電鬍刀中，最適合用來維持短髭造型及修整鬢角。
充飽電後可提供長達 60 分鐘的無線刮鬍
電池充飽電後可提供長達 60 分鐘的無線刮鬍。
1 小時充電時間與 5 分鐘快速充電
電鬍刀搭配強力且節能的鋰電池，只需 1 小時就能充飽電。很趕嗎？讓電鬍刀充電 5 分鐘，電力就足以進行 1 次完整刮鬍。
電鬍刀隨附 Eco Passport
我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，包裝則是採用可回收材質製成。所有電鬍刀均附 Eco Passport。
附圖示的 LED 顯示幕提供直覺式的電鬍刀使用體驗
直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您享有最佳的刮鬍體驗。此介面提供 3 段電池狀態、清潔建議和旅行鎖指示燈。
方便充電
Philips 在產品製造的各個層面推動永續發展。我們的目標是減少廢棄物，並將市面上的 USB 轉接器數量降到最低。如果您需要轉接器，可透過以下網址取得合適的電源供應器：www.philips.com/support
以鈀強化，電鬍刀使用壽命更長
我們的電鬍刀馬達和電池專為耐用性而設計，具有長效電力，刮鬍效果強大
刮鬍刀煥然一新
您的電鬍刀刀頭兩年內共刮除臉上 900 萬根毛髮。更換電鬍刀刀頭，重現 100% 滿分效能
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
維護保養
清潔刷 內建彈出式鬢角刀
是 旅行及收納 隨附 USB-A 線
未隨附電源轉接器
功率
充電 自動變壓
5 V 電池類型
鋰電池 運作時間
60 分鐘 待機電源
0.04
W 最大耗電量
9
W
設計
握把
橡膠握把 色彩
深夜藍 / 黑 電鬍刀刀頭
有角度
客戶服務
2 年保固
是 更換刀頭 SH71
每 2 年更換一次 SH71
刮鬍效能
立體貼面
360-D 彈性刀頭 刮鬍系統
SteelPrecision 刀片 SkinIQ 技術
Power Adapt 感應器
使用簡單
乾濕兩用
乾濕兩用 充電
USB-A (未隨附轉接頭) 清潔 顯示器
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