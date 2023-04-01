更服貼* 刮鬍，先進肌膚防護

飛利浦 Series 7000 專為想要貼合舒適的刮鬍體驗，同時提供肌膚防護效果的日常電鬍刀而設計。先進的 SkinIQ 技術可引導您的動作，以更先進的技術減少滑動，即使面對 3 天未刮的鬍鬚也不例外。