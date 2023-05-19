Shaver series 7000 乾濕兩用電鬍刀
更服貼* 刮鬍，先進肌膚防護
飛利浦 Series 7000 專為需要服貼舒適刮鬍體驗與額外肌膚保護的每日刮鬍人士設計。配備先進的 SkinIQ 技術，即使 3 天未刮的鬍鬚也能引導您的動作，改善刮鬍技巧，減少滑動次數。
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建議零售價格: NT$13,888.00
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Shaver series 7000 乾濕兩用電鬍刀
更服貼* 刮鬍，先進肌膚防護 搭配 SkinIQ 技術 奈米 SkinGlide 塗層 SteelPrecision 刀片 Motion Control 感應器 360-D 彈性刀頭 達 2 年保固***** 有助於減少摩擦，讓肌膚更加舒適
電鬍刀刀頭與皮膚之間的保護塗層，有助於電鬍刀更順暢滑動。以每平方公分高達 250,000 顆微型技術珠粒製成，可改善在皮膚上的滑動效率高達 30%***，將刺激降至最低，並提供舒適的日常刮鬍體驗。
每次刮動都能呈現貼合、有效率的刮鬍效果
SteelPrecision 刀片每分鐘可達 90,000 次刮鬍動作，每次都能刮除更多毛髮，讓您徹底有效地刮鬍。歐洲製造的 45 片高效能刀片可自動研磨，提供可靠的刮鬍效能，次次都能順暢地進行下一次刮鬍。
引導您採用更好的刮鬍技巧，滑動次數更少
動態感應技術可追蹤刮鬍方式，並引導您運用更有效率的動作。大約在刮鬍三次後，大多數的男性都能改善刮鬍技巧，減少滑動次數***，有助於改善日常例行刮鬍的舒適度與一致性。
個人化指引，打造更好的刮鬍體驗
將電鬍刀與飛利浦 GroomTribe 應用程式配對，獲得更具引導性的刮鬍體驗。追蹤您的刮鬍程序、取得個人化深入見解，並隨著時間推移提升您的刮鬍技巧，獲得感覺服貼、舒適且對皮膚友善的刮鬍體驗。
順應鬍鬚密度，刮鬍更輕鬆
此智慧型感應器每秒可讀取 250 次的毛髮密度，並在您刮鬍時自動調節動力。這有助於電鬍刀有效刮除較厚或密度較高的部位，讓您享有順暢、毫不費力的刮鬍體驗，同時保持舒適。
順著臉部輪廓，與肌膚更加貼合
完全彈性刀頭可 360° 旋轉，緊密貼合臉部與頭部曲線。這款刀頭有助於徹底刮鬍並增加舒適度，即使是頸部和下頜線等棘手部位也沒問題。
將毛髮導引至有效率的刮除位置
刀頭表面採用毛髮導引溝槽設計，有助於定位毛髮以利有效刮除。這能提升精準度，臉上不同區域均能獲得乾淨一致的效果。
1 分鐘深層清潔，提供衛生效能
Quick Clean Pod 只需 1 分鐘即可清潔及潤滑電鬍刀，有助長時間保持衛生及最佳效能。其清潔效果比用清水清洗高出 10 倍**，輕巧無線設計方便收納及隨時隨地使用。
乾刮、濕刮，甚至在淋浴時使用
選擇最適合您的日常刮鬍程序。享受舒適的乾刮，或搭配凝膠或刮鬍泡進行清爽的濕刮。防水設計可讓您在淋浴時刮鬍，更加方便。
握把內建精準修剪功能
使用內建的彈出式精準鬢角刀，讓整體造型更臻完美。適合用來維持短髭造型、修整鬢角，以及快速完成修鬍，無需使用其他工具。
方便充電，減少變壓器廢棄物
USB-A 充電為電鬍刀提供實用的供電方式，同時有助減少浪費不必要的變壓器廢棄物。如需電源變壓器，可透過飛利浦支援取得合適的電源供應器。
1 小時完全充電，5 分鐘快速充電
強力的鋰電池僅需 1 小時就能將電鬍刀完全充電。趕時間時，5 分鐘的快速充電即可提供 1 次完整刮鬍所需的電量。
以永續發展理念打造
此電鬍刀隨附 Eco Passport。我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，包裝則是採用可回收材質製成，協助您做出更具環保意識的選擇。
每次充飽電後可提供長達 60 分鐘的刮鬍時間
充飽電後，可享受長達 60 分鐘無線刮鬍，無論在家中還是外出旅遊，都能為日常行程提供可靠的運作時間。
持久耐用，長達 5 年保固****
飛利浦電鬍刀經過精心設計，確保持久耐用及卓越效能。註冊您的產品，即可享有最長達 5 年的延長保固，讓您在未來數年都能安心刮鬍。
可輕鬆開啟，方便快速沖洗與清潔
清潔電鬍刀只需幾秒鐘。只要輕觸按鈕，電鬍刀刀頭便會翻蓋打開，讓您用水輕鬆沖洗，隨時準備好進行下次刮鬍。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
附件
鬢角造型修容器 充電座
是 Quick Clean Pod 內建彈出式鬢角刀
是 旅行及收納
旅行盒 隨附 USB-A 線
未隨附電源變壓器
軟體
應用程式
GroomTribe
透過 Bluetooth® 連接 智慧型手機相容性
iPhone 和 Android™ 裝置
功率
電池類型
鋰電池 充電 運作時間
60 分鐘 自動變壓
5 V 電壓
5 V 最大消耗功率
5
W
設計
色彩
暗鉻色 握把
橡膠握把 電鬍刀刀頭
有角度
客戶服務
更換刀頭 SH71
每 2 年更換一次 SH71
刮鬍效能
立體貼面
360-D 彈性刀頭 刮鬍系統
SteelPrecision 刀片 SkinIQ 技術
奈米 SkinGlide 塗層
使用簡單
充電
USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A) 顯示器
LED 顯示幕
電量指示燈
動作控制指示燈
旅行鎖 乾濕兩用
乾濕兩用 清潔
相較於無塗層材質 *與飛利浦 Series 3000 比對測試。 ** 根據 2019 年飛利浦 Series S7000 與 GroomTribe 應用程式使用者 *** 比較在清潔濾盒內，使用清潔液與使用清水清洗鬍鬚渣的清潔程度 ****2 年保固
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