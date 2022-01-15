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  • 極致服貼*，個人化肌膚舒適感受 極致服貼*，個人化肌膚舒適感受 極致服貼*，個人化肌膚舒適感受

    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬍刀配備 SkinIQ 技術

    S9986/50

    極致服貼*，個人化肌膚舒適感受

    探索全球最智能且由 AI 技術驅動的飛利浦 Shaver Series 9000 電鬍刀。雙刀鋒設計能貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 技術透過即時壓力回饋功能保護皮膚。

    查看所有優點
    建議零售價格: NT$18,888.00

    Shaver series 9000 乾濕兩用電鬍刀配備 SkinIQ 技術

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    極致服貼*，個人化肌膚舒適感受

    即使是 5 天未刮的鬍鬚亦能享受極致貼面的刮鬍效果

    • 極致貼面
    • 雙重 SteelPrecision 刀片
    • Pressure Guard 感應器
    • 360-D 彈性刀頭
    • 達 2年保固******
    雙刀鋒刮鬍系統，極致貼面

    雙刀鋒刮鬍系統，極致貼面

    我們獨特的專利雙刀鋒旋轉式科技，可將毛髮從髮根輕輕拉出，再於接近皮膚 (離皮膚近達 0.00 公釐) 的位置精準刮除，刀片甚至不會接觸到肌膚。

    360 度旋轉刀片，全方位切除鬍鬚

    360 度旋轉刀片，全方位切除鬍鬚

    飛利浦旋轉式電鬍刀專為配合您的自然毛髮生長而設計，360 度旋轉刀片可全方位刮除所有毛髮。Dual SteelPrecision 刀片每分鐘可修剪高達 150,000 次，一次刮除更多毛髮**。

    Pressure Guard 感應器，永保最佳壓力

    Pressure Guard 感應器，永保最佳壓力

    適當的壓力是服貼和保護肌膚的關鍵。電鬍刀的進階感應器會讀取您所施加的壓力，當您施力太重或太輕時，創新燈號便會顯示。提供最適合您的個人化刮鬍體驗。

    360-D 彈性刀頭，能依您的皮膚輪廓調整

    360-D 彈性刀頭，能依您的皮膚輪廓調整

    飛利浦電鬍刀的彈性刀頭可 360° 旋轉，貼合您的臉部和頸部輪廓，徹底舒適地刮除毛髮。

    搭配防護性 SkinGlide 塗層，順暢滑動效能提升 30%***

    搭配防護性 SkinGlide 塗層，順暢滑動效能提升 30%***

    電鬍刀刀頭與皮膚之間隔有防護性塗層。由每平方公分高達 250,00 顆微型技術珠粒組成，塗層的順暢滑動效能提升 30%***，將刺激降至最低。

    使用 Power Adapt 感應器，隨您的鬍鬚密度調整

    使用 Power Adapt 感應器，隨您的鬍鬚密度調整

    這款電鬍刀的智慧型臉部毛髮感應技術每秒可讀取毛髮密度 500 次。Power Adapt 感應器會自動調整切割動力，實現輕鬆且溫和的刮鬍體驗

    只要 1 分鐘就能深層清潔，衛生刮鬍

    只要 1 分鐘就能深層清潔，衛生刮鬍

    強效清潔座只要 1 分鐘即可徹底清潔並潤滑電鬍刀，讓電鬍刀長時間維持在最佳狀態。清潔座的清潔效果是用水的 10 倍*****。這是全球最小的清潔座，方便您隨處收納和使用。

    握把整合精準鬢角刀

    握把整合精準鬢角刀

    使用電鬍刀彈出式精準鬢角刀，實現完美造型。內建於電鬍刀中，最適合用來維持短髭造型及修整鬢角。

    專為您貼心打造，兼顧環保

    專為您貼心打造，兼顧環保

    30% 的內部塑膠改以回收塑膠製成，我們在生產時得以省下上千噸的原生塑膠。最重要的，我們的刀片係使用 80% 回收鋼鐵製成，且是在使用 100% 再生能源的工廠中製成。

    OLED 顯示器，可顯示動態 SkinIQ 與電鬍刀通知

    OLED 顯示器，可顯示動態 SkinIQ 與電鬍刀通知

    第一款配備動態 OLED 顯示器的飛利浦電鬍刀，以清晰流暢的動畫顯示每一項電鬍刀功能與通知。直覺式介面包括 SkinIQ 指引、電池狀態、清潔建議等。

    充飽電後可無線刮鬍 60 分鐘

    充飽電後可無線刮鬍 60 分鐘

    這款先進的充電系統提供兩種便利選項：充飽電後可使用 60 分鐘，或是快速充電供完成一次刮鬍。

    搭配飛利浦 Shaving 應用程式，提升刮鬍體驗

    將電鬍刀與飛利浦 Shaving 應用程式****配對使用，讓刮鬍體驗更臻完美。藉此追蹤您的刮鬍進度、個人化專屬刮鬍體驗，以及充分掌握技巧，讓電鬍刀溫和服貼肌膚。

    選擇方便乾刮或清爽濕刮

    讓刮鬍程序配合個人需求。乾濕兩用設計能讓您任選舒適乾刮或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。

    技術規格

    • SmartClick 配件

      適用產品型號
      RQ585/51 不適合角形刀頭類型

    • 配件

      POUCH
      旅行盒
      SmartClick
      控油潔面刷
      Quick Clean Pod
      • 隨附 1 個清潔匣
      內建彈出式鬢角刀

    • 功率

      充電
      • 1 小時即可充飽電
      • 5 分鐘快速充電
      電池類型
      鋰電池
      運作時間
      60 分鐘

    • 設計

      握把
      人體工學握把與操控
      外觀質感
      雋永優雅
      色彩
      墨黑色

    • 客戶服務

      更換式刀頭
      每 2 年更換一次 SH91

    • 刮鬍效能

      刮鬍系統
      • 雙刀鋒設計
      • 雙重 SteelPrecision 刀片
      立體貼面
      360-D 彈性刀頭
      SkinIQ 技術
      • Pressure Guard 感應器
      • 具保護作用的 SkinGlide 塗層
      • Motion Control 感應器
      • Power Adapt 感應器

    • 使用簡單

      清潔
      • 一觸即開
      • 可完全水洗
      顯示器
      % 電量指示燈
      乾濕兩用
      乾濕兩用

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    • 相較於前代飛利浦 9000 系列
    • *在 3 天未刮的鬍鬚上，與飛利浦 Shaver 3000 系列進行比較
    • **相較於無塗層材質
    • ***根據 2019 年飛利浦系列 S7000 與飛利浦 Shaving 應用程式使用者心得
    • ****比較清潔匣中採用清潔液與水洗後的刮鬍碎屑
    • *****2 年保固 + 1 年延長保固 (若在購買後 90 天內於 Philips.com 註冊)。

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