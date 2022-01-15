我們獨特的專利雙刀鋒旋轉式科技，可將毛髮從髮根輕輕拉出，再於接近皮膚 (離皮膚近達 0.00 公釐) 的位置精準刮除，刀片甚至不會接觸到肌膚。
飛利浦旋轉式電鬍刀專為配合您的自然毛髮生長而設計，360 度旋轉刀片可全方位刮除所有毛髮。Dual SteelPrecision 刀片每分鐘可修剪高達 150,000 次，一次刮除更多毛髮**。
適當的壓力是服貼和保護肌膚的關鍵。電鬍刀的進階感應器會讀取您所施加的壓力，當您施力太重或太輕時，創新燈號便會顯示。提供最適合您的個人化刮鬍體驗。
飛利浦電鬍刀的彈性刀頭可 360° 旋轉，貼合您的臉部和頸部輪廓，徹底舒適地刮除毛髮。
電鬍刀刀頭與皮膚之間隔有防護性塗層。由每平方公分高達 250,00 顆微型技術珠粒組成，塗層的順暢滑動效能提升 30%***，將刺激降至最低。
這款電鬍刀的智慧型臉部毛髮感應技術每秒可讀取毛髮密度 500 次。Power Adapt 感應器會自動調整切割動力，實現輕鬆且溫和的刮鬍體驗
強效清潔座只要 1 分鐘即可徹底清潔並潤滑電鬍刀，讓電鬍刀長時間維持在最佳狀態。清潔座的清潔效果是用水的 10 倍*****。這是全球最小的清潔座，方便您隨處收納和使用。
使用電鬍刀彈出式精準鬢角刀，實現完美造型。內建於電鬍刀中，最適合用來維持短髭造型及修整鬢角。
30% 的內部塑膠改以回收塑膠製成，我們在生產時得以省下上千噸的原生塑膠。最重要的，我們的刀片係使用 80% 回收鋼鐵製成，且是在使用 100% 再生能源的工廠中製成。
第一款配備動態 OLED 顯示器的飛利浦電鬍刀，以清晰流暢的動畫顯示每一項電鬍刀功能與通知。直覺式介面包括 SkinIQ 指引、電池狀態、清潔建議等。
這款先進的充電系統提供兩種便利選項：充飽電後可使用 60 分鐘，或是快速充電供完成一次刮鬍。
將電鬍刀與飛利浦 Shaving 應用程式****配對使用，讓刮鬍體驗更臻完美。藉此追蹤您的刮鬍進度、個人化專屬刮鬍體驗，以及充分掌握技巧，讓電鬍刀溫和服貼肌膚。
讓刮鬍程序配合個人需求。乾濕兩用設計能讓您任選舒適乾刮或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。
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