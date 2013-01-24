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可攜式喇叭系統

SBA290/97
  • 強勁的立體音場 強勁的立體音場 強勁的立體音場
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    可攜式喇叭系統

    SBA290/97

    強勁的立體音場

    纖薄的單體式 SBA290 可攜式喇叭系統，可輕易放進您的口袋或包包裡，讓您隨時隨地與朋友共享強勁且真實的立體音場，即使只是小聲播放，都能感受令人驚豔的豐富低音音質。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    可攜式喇叭系統

    強勁的立體音場

    纖薄的單體式 SBA290 可攜式喇叭系統，可輕易放進您的口袋或包包裡，讓您隨時隨地與朋友共享強勁且真實的立體音場，即使只是小聲播放，都能感受令人驚豔的豐富低音音質。

    強勁的立體音場

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    強勁的立體音場

    纖薄的單體式 SBA290 可攜式喇叭系統，可輕易放進您的口袋或包包裡，讓您隨時隨地與朋友共享強勁且真實的立體音場，即使只是小聲播放，都能感受令人驚豔的豐富低音音質。

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      啟動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令你印象深刻。

      在您不使用喇叭時，便攜袋能保護喇叭

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      妥善照顧喇叭，不使用時請收藏在這可隨身攜帶的柔軟喇叭袋中，以免纜線交纏。

      內建喇叭備有 XSL 音效技術放送動態音效

      ShoqBox 備有 XSL 音效技術，讓您享受動態音效和強大低音效能。讓人印象深刻的音效是結合明亮、輕快高音、中音以及有韌性、強力低音的完美成果。創新使用高科技材質如鈦圓錐體和釹磁單體，讓輸出音效將近是同樣尺寸的傳統喇叭單體的兩倍。喇叭單體、小型音響構造和電路系統之間的精準調頻，確保優質動態音效和完美低音效能。

      Incredible Surround ™ 可加強音場

      Incredible Surround ™ 能擴展音場，令你宛如置身於一圈喇叭之中。

      適用於所有可攜式娛樂裝置

      適用於所有可攜式娛樂裝置。只要以 3.5 毫米插頭連接便可。

      超級纖薄的單體式設計，易於放進口袋或包包裡

      超級纖薄和輕盈，令您幾乎不覺它的存在。可放進口袋或包包裡隨身帶著，十足的輕便。

      不使用時請整齊地收藏纜線

      其獨特的設計，使得收藏纜線不再是問題。包裝好就可以上路。

      技術規格

      • 音效

        頻率反應
        100 - 20 000  Hz
        阻抗
        3 歐姆
        RMS 功率
        2x3 瓦 (6 瓦)
        敏感度
        80 分貝
        加強音效
        • 動態低音增強效果
        • 不可思議環繞音效
        喇叭直徑
        40 公釐
        類型

      • 連線

        纜線長度
        0.3 公尺
        接頭
        3.5 公釐立體聲
        連接器表面處理
        鍍鎳

      • 便利

        低音音量控制
        作業時間
        6 小時
        電源開啟指示燈
        音量控制

      • 配件

        收納袋

      • 電源

        轉接器類型
        9 伏特 500mA
        電池類型
        • 四號 (AAA) 電池
        • LR03
        電池電壓
        1.5  V
        電池數量
        6

      • 包裝尺寸

        深度
        8.4  cm
        總重
        .796  kg
        高度
        22.5  cm
        淨重
        .553  kg
        皮重
        .243  kg
        寬度
        21.8  cm

      • 外箱

        總重
        5.49  kg
        高度
        23  cm
        長度
        56  cm
        淨重
        3.318  kg
        皮重
        2.172  kg
        寬度
        25  cm

      • 內紙箱

        總重
        1.746  kg
        高度
        20.6  cm
        長度
        22.4  cm
        淨重
        1.106  kg
        皮重
        .64  kg
        寬度
        17.8  cm

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