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強勁的立體音場
纖薄的單體式 SBA290 可攜式喇叭系統，可輕易放進您的口袋或包包裡，讓您隨時隨地與朋友共享強勁且真實的立體音場，即使只是小聲播放，都能感受令人驚豔的豐富低音音質。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
強勁的立體音場
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強勁的立體音場
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強勁的立體音場
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啟動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令你印象深刻。
妥善照顧喇叭，不使用時請收藏在這可隨身攜帶的柔軟喇叭袋中，以免纜線交纏。
ShoqBox 備有 XSL 音效技術，讓您享受動態音效和強大低音效能。讓人印象深刻的音效是結合明亮、輕快高音、中音以及有韌性、強力低音的完美成果。創新使用高科技材質如鈦圓錐體和釹磁單體，讓輸出音效將近是同樣尺寸的傳統喇叭單體的兩倍。喇叭單體、小型音響構造和電路系統之間的精準調頻，確保優質動態音效和完美低音效能。
Incredible Surround ™ 能擴展音場，令你宛如置身於一圈喇叭之中。
適用於所有可攜式娛樂裝置。只要以 3.5 毫米插頭連接便可。
超級纖薄和輕盈，令您幾乎不覺它的存在。可放進口袋或包包裡隨身帶著，十足的輕便。
其獨特的設計，使得收藏纜線不再是問題。包裝好就可以上路。
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