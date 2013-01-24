內建喇叭備有 XSL 音效技術放送動態音效

ShoqBox 備有 XSL 音效技術，讓您享受動態音效和強大低音效能。讓人印象深刻的音效是結合明亮、輕快高音、中音以及有韌性、強力低音的完美成果。創新使用高科技材質如鈦圓錐體和釹磁單體，讓輸出音效將近是同樣尺寸的傳統喇叭單體的兩倍。喇叭單體、小型音響構造和電路系統之間的精準調頻，確保優質動態音效和完美低音效能。