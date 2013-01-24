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Philips Avent

Avent 嬰兒輕巧型旅行包

SCD151/60
Avent
1 獲獎記錄
Avent
  • 最適合短途旅程使用的置物包 最適合短途旅程使用的置物包 最適合短途旅程使用的置物包
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    Philips Avent Avent 嬰兒輕巧型旅行包

    SCD151/60
    1 獲獎記錄

    最適合短途旅程使用的置物包

    專為購物或拜訪友人等短程外出所設計。這款精緻、輕巧的置物袋具有好品質、方便清潔的微纖維，可裝入嬰兒的餵哺食物、更換的衣物、尿布，並具備內部口袋可放置個人物品。 查看所有優點

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    專為購物或拜訪友人等短程外出所設計。這款精緻、輕巧的置物袋具有好品質、方便清潔的微纖維，可裝入嬰兒的餵哺食物、更換的衣物、尿布，並具備內部口袋可放置個人物品。 查看所有優點

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    專為購物或拜訪友人等短程外出所設計。這款精緻、輕巧的置物袋具有好品質、方便清潔的微纖維，可裝入嬰兒的餵哺食物、更換的衣物、尿布，並具備內部口袋可放置個人物品。 查看所有優點

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      可維持奶瓶的溫、冷狀態

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      輕巧、方便清潔的微纖維

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      微纖維輕巧好清洗。

      內襯的口袋可保持擦拭巾的潮濕

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      主要隔間的大小足以容納衣物及尿布

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      可調整寬面肩帶

      飛利浦 AVANT 都會包具備可調整寬面肩帶，背起來無比舒適

      技術規格

      • 產地

        中國
        階段
        • 6 - 12 個月
        • 0 - 6 個月

      • 產品內容

        嬰兒更換尿布墊
        1  件
        輕巧包
        1  件

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