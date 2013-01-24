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飛利浦 AVENT 儲存系統，方便儲存
飛利浦 AVENT VIA 是一套多功能且省空間的儲存系統，能陪著您的寶寶一同成長。您只需要用同一個杯子，就能為寶寶儲存乳汁與嬰兒食物，並可搭配所有的飛利浦 AVENT 吸乳器與奶嘴。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦 AVENT 儲存系統，方便儲存
飛利浦 AVENT VIA 是一套多功能且省空間的儲存系統，能陪著您的寶寶一同成長。您只需要用同一個杯子，就能為寶寶儲存乳汁與嬰兒食物，並可搭配所有的飛利浦 AVENT 吸乳器與奶嘴。 查看所有優點
便於貼標籤的杯子可幫助您追蹤日期與內容物
儲存及攜帶的理想產品
運用轉接頭，以同樣的杯子來吸乳及餵哺
飛利浦 Avent 杯可冷藏或冷凍，也可用洗碗機清洗
堅固、可疊放且防漏的杯子，安裝方便的轉接頭與奶嘴讓餵哺更輕鬆
產地
材質
產品內容
發育階段
輕巧設計