Philips Avent Natural Response 奶嘴
配合不同寶寶的吸飲節奏
自然吮吸奶嘴只有在寶寶主動吸吮時才會流出乳汁。寶寶可以如同吸吮乳房一般，依照自己的節奏吸飲，因此可以輕鬆結合親餵與瓶餵。找到適合的奶嘴很重要。請參閱以下詳細資訊。
奶嘴只有在寶寶主動吸吮時才會流出乳汁
Natural Response 奶嘴可配合寶寶的自然哺餵節奏，輕鬆結合親餵與瓶餵。奶嘴具有獨特的開口，只有在寶寶主動吸吮時才會流出乳汁。因此，當寶寶暫停吸吮，轉為吞嚥和呼吸時，乳汁也會停止流出。
乳房形狀奶嘴可自然吻合含乳嘴形
柔軟有彈性的寬版奶嘴在設計上特別模仿乳房的形狀與觸感，協助寶寶輕鬆含吮及哺餵。
找出適合的奶嘴很重要
每個人都有自己的學習步調。吸吮是一項技能，有些寶寶學得比其他寶寶快。因此，有些寶寶可能需要先使用我們的「初生兒流量」奶嘴 (Nipple 0)，然後才能進步到使用 Natural Response 奶嘴。當寶寶使用 Natural Response 奶嘴需要超過 20 分鐘才能喝完 50 ml/1.7 oz 時，請換成「初生兒流量」奶嘴。如果您的寶寶在玩弄奶嘴而不吸奶或看起來心浮氣躁，請嘗試使用流速較高的 Natural Response 奶嘴。若持續發生難以餵食的情況，請諮詢醫療專業人員。
設計可減少脹氣與不適
防脹氣閥的設計可在哺餵時避免空氣進入寶寶的肚子裡，有助於減少脹氣與不適。
防滴漏奶嘴設計可防止乳汁滲漏及溢漏
奶嘴開口經設計，只會在哺餵寶寶時流出乳汁。無論在家或出門在外，都能有效防止乳汁溢漏。
各式流速可供使用
每個寶寶的哺餵方式各不相同，且有各自的生長發育速度。因此我們設計各式流速，以便找到最適合您寶寶的產品，並為奶瓶增添個人風格。所有自然吮吸奶嘴均以柔軟的矽膠製成。
相同產品，全新導引
我們已轉而使用控速流量導引系統。請先從奶瓶隨附的奶嘴開始。如果母乳會從寶寶嘴裡流出，或者寶寶吞嚥母乳時過於大口，請嘗試較低流速的奶嘴。如果寶寶玩弄奶嘴而不吸奶，或者看起來心浮氣躁，請嘗試較高流速的奶嘴。我們做出此更新時，您可能會收到兩者中其中一款。
紙類包裝，可降低 80% 的碳足跡*
透過將我們奶嘴的包裝改為 100% 負責任來源的紙類包裝，減少碳足跡。成果如何？每年可減少 300 噸塑膠**，並減少 88% 的化石燃料使用*，竭盡我們所能，將對地球的影響減至最低。
請耐心等候寶寶調整
全新自然吮吸嬰兒奶瓶與自流學飲杯不同。就像哺乳一樣，可能需要嘗試幾次才能調整到合適位置。這樣的過程再自然不過。
自然吮吸奶嘴與奶瓶均不含 BPA***
飛利浦 Avent 自然奶瓶與奶嘴均採用不含 BPA*** 的材質製成。
材質
奶嘴
產品內容
超慢速奶嘴
2 入
功能
奶嘴特點
自然吻合含乳嘴形
防滴漏設計
柔軟有彈性
防脹氣閥
與先前包裝比較。 *根據全球奶嘴包裝全球年銷售量，使用塑膠奶嘴盒的淨重。 **0% BPA，遵守歐盟法規 10/2011。
