找出適合的奶嘴很重要

每個人都有自己的學習步調。吸吮是一項技能，有些寶寶學得比其他寶寶快。因此，有些寶寶可能需要先使用我們的「初生兒流量」奶嘴 (Nipple 0)，然後才能進步到使用 Natural Response 奶嘴。當寶寶使用 Natural Response 奶嘴需要超過 20 分鐘才能喝完 50 ml/1.7 oz 時，請換成「初生兒流量」奶嘴。如果您的寶寶在玩弄奶嘴而不吸奶或看起來心浮氣躁，請嘗試使用流速較高的 Natural Response 奶嘴。若持續發生難以餵食的情況，請諮詢醫療專業人員。