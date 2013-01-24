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感受 BASS+
飛利浦 BASS+ True Wireless 真正無線耳機帶給您強勁低音與絕對自由。以穩固的連結性、特長的電池電力加上輕巧充電盒，擺脫線材的拘束。固定片設計能達到緊密貼合。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦 BASS+ True Wireless 真正無線耳機帶給您強勁低音與絕對自由。以穩固的連結性、特長的電池電力加上輕巧充電盒，擺脫線材的拘束。固定片設計能達到緊密貼合。 查看所有優點
提供 3 種尺寸的矽膠耳塞，打造更舒適的專屬貼合度。
在 6 小時的播放時間中，您擁有充足的電力長時間享受悠揚樂章。連接到充電盒還能再續航 6 小時的播放時間。
BASS+ 耳機搭載 8.2 公釐驅動器，傳遞澎湃強力的低音音效。
這是能讓您深切感受到音樂節拍的強勁低音。除了擁有時尚俐落的外觀之外，精心調校的驅動器和低音通氣孔能產生超低音頻率，創造出獨特的 BASS+ 標誌性音感。
輕鬆地將耳機與任何藍牙配對，即可盡情無線享受音樂。
按鈕操控，只有一指之遙。單擊、雙擊或是連按三次按鈕，就能在不同模式中啟動不同功能，無論是播放音樂或接聽電話，都能輕鬆掌控。
體積輕盈小巧的充電收納盒內含實用的吊繩，可連接包包，輕鬆攜帶無需手拿。
搭配麥克風和 Bluetooth® 4.1，即可輕鬆進行免持通話
BASS+ 耳機採用封閉式背部音響設計，可阻隔環境噪音，保留優美音質，而強化的被動式抗噪功能讓您完全沉浸在美妙的音樂世界中。
BASS+ True Wireless 真正無線耳機的設計可提供最佳貼合度，配備的固定片能確保牢靠服貼。
隨附的 USB 充電纜線讓您在需要使用耳機時隨時保持電力充沛。
設計
音效
連線
便利
配件
功率
產品規格
包裝尺寸
外紙箱