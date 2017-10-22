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    無線 Bluetooth® 耳機

    SHB4385BK/00

    感受 BASS+

    飛利浦 BASS+ True Wireless 真正無線耳機帶給您強勁低音與絕對自由。以穩固的連結性、特長的電池電力加上輕巧充電盒，擺脫線材的拘束。固定片設計能達到緊密貼合。

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    無線 Bluetooth® 耳機

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    感受 BASS+

    • 8.2 公釐驅動器/封閉式背部
    • 耳塞式
    • 6 + 6 小時播放時間
    • 緊密貼合
    3 種耳塞尺寸，可自由選擇配戴

    3 種耳塞尺寸，可自由選擇配戴

    提供 3 種尺寸的矽膠耳塞，打造更舒適的專屬貼合度。

    充電式電池可提供高達 6 小時的播放時間

    充電式電池可提供高達 6 小時的播放時間

    在 6 小時的播放時間中，您擁有充足的電力長時間享受悠揚樂章。連接到充電盒還能再續航 6 小時的播放時間。

    8.2 公釐喇叭驅動器

    8.2 公釐喇叭驅動器

    BASS+ 耳機搭載 8.2 公釐驅動器，傳遞澎湃強力的低音音效。

    真正感受強勁低音

    真正感受強勁低音

    這是能讓您深切感受到音樂節拍的強勁低音。除了擁有時尚俐落的外觀之外，精心調校的驅動器和低音通氣孔能產生超低音頻率，創造出獨特的 BASS+ 標誌性音感。

    藍牙無線技術

    藍牙無線技術

    輕鬆地將耳機與任何藍牙配對，即可盡情無線享受音樂。

    控制通話、音樂和音量

    控制通話、音樂和音量

    按鈕操控，只有一指之遙。單擊、雙擊或是連按三次按鈕，就能在不同模式中啟動不同功能，無論是播放音樂或接聽電話，都能輕鬆掌控。

    附吊繩的輕巧充電盒

    附吊繩的輕巧充電盒

    體積輕盈小巧的充電收納盒內含實用的吊繩，可連接包包，輕鬆攜帶無需手拿。

    便利的免持通話

    便利的免持通話

    搭配麥克風和 Bluetooth® 4.1，即可輕鬆進行免持通話

    優異抗噪功能

    優異抗噪功能

    BASS+ 耳機採用封閉式背部音響設計，可阻隔環境噪音，保留優美音質，而強化的被動式抗噪功能讓您完全沉浸在美妙的音樂世界中。

    固定片緊密貼合

    固定片緊密貼合

    BASS+ True Wireless 真正無線耳機的設計可提供最佳貼合度，配備的固定片能確保牢靠服貼。

    USB 充電纜線

    USB 充電纜線

    隨附的 USB 充電纜線讓您在需要使用耳機時隨時保持電力充沛。

    技術規格

    • 音效

      音響系統
      封閉式
      頻率距離
      9 - 21,000 Hz
      喇叭直徑
      8.2 公釐
      振膜
      PET
      阻抗
      16 歐姆
      磁鐵類型
      NdFeB
      敏感度
      107  dB

    • 連線能力

      藍牙版本
      4.1
      藍牙設定檔
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大範圍
      最多 10  m

    • 外紙箱

      長度
      17  cm
      包裝數
      3
      寬度
      10.8  cm
      總重
      0.61  kg
      高度
      19  cm
      GTIN
      1 69 51613 98155 6
      淨重
      0.333  kg
      皮重
      0.277  kg

    • 便利

      音量控制
      通話管理
      • 接聽/掛斷電話
      • 拒接來電
      • 在通話與音樂之間切換

    • 功率

      電池類型
      鋰聚合物電池
      充電式
      音樂播放時間
      6  小時
      待機時間
      50 小時
      通話時間
      6 小時

    • 包裝尺寸

      高度
      17.4  cm
      包裝類型
      紙箱
      貨架放置類型
      兩用
      寬度
      9.65  cm
      深度
      5.25  cm
      內含產品件數
      1
      EAN
      69 51613 98155 9
      總重
      0.165  kg
      淨重
      0.111  kg
      皮重
      0.054  kg

    • 產品尺寸

      高度
      9.95  cm
      寬度
      4.85  cm
      深度
      4.85  cm
      重量
      0.091  kg

    • 配件

      USB 纜線
      充電盒
      耳塞
      3 種尺寸

    • 設計

      色彩
      黑色

    Badge-D2C

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