無線 Bluetooth® 耳機
感受 BASS+
飛利浦 BASS+ True Wireless 真正無線耳機帶給您強勁低音與絕對自由。以穩固的連結性、特長的電池電力加上輕巧充電盒，擺脫線材的拘束。固定片設計能達到緊密貼合。
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感受 BASS+ 8.2 公釐驅動器/封閉式背部 耳塞式 6 + 6 小時播放時間 緊密貼合 3 種耳塞尺寸，可自由選擇配戴
提供 3 種尺寸的矽膠耳塞，打造更舒適的專屬貼合度。
充電式電池可提供高達 6 小時的播放時間
在 6 小時的播放時間中，您擁有充足的電力長時間享受悠揚樂章。連接到充電盒還能再續航 6 小時的播放時間。
8.2 公釐喇叭驅動器
BASS+ 耳機搭載 8.2 公釐驅動器，傳遞澎湃強力的低音音效。
真正感受強勁低音
這是能讓您深切感受到音樂節拍的強勁低音。除了擁有時尚俐落的外觀之外，精心調校的驅動器和低音通氣孔能產生超低音頻率，創造出獨特的 BASS+ 標誌性音感。
藍牙無線技術
輕鬆地將耳機與任何藍牙配對，即可盡情無線享受音樂。
控制通話、音樂和音量
按鈕操控，只有一指之遙。單擊、雙擊或是連按三次按鈕，就能在不同模式中啟動不同功能，無論是播放音樂或接聽電話，都能輕鬆掌控。
附吊繩的輕巧充電盒
體積輕盈小巧的充電收納盒內含實用的吊繩，可連接包包，輕鬆攜帶無需手拿。
便利的免持通話
搭配麥克風和 Bluetooth® 4.1，即可輕鬆進行免持通話
優異抗噪功能
BASS+ 耳機採用封閉式背部音響設計，可阻隔環境噪音，保留優美音質，而強化的被動式抗噪功能讓您完全沉浸在美妙的音樂世界中。
固定片緊密貼合
BASS+ True Wireless 真正無線耳機的設計可提供最佳貼合度，配備的固定片能確保牢靠服貼。
USB 充電纜線
隨附的 USB 充電纜線讓您在需要使用耳機時隨時保持電力充沛。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 頻率距離
9 - 21,000 Hz 喇叭直徑
8.2 公釐 振膜
PET 阻抗
16 歐姆 磁鐵類型
NdFeB 敏感度
107
dB
連線能力
藍牙版本
4.1 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m
外紙箱
長度
17
cm 包裝數
3 寬度
10.8
cm 總重
0.61
kg 高度
19
cm GTIN
1 69 51613 98155 6 淨重
0.333
kg 皮重
0.277
kg
便利
音量控制
是 通話管理
功率
電池類型
鋰聚合物電池 充電式
是 音樂播放時間
6
小時 待機時間
50 小時 通話時間
6 小時
包裝尺寸
高度
17.4
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
兩用 寬度
9.65
cm 深度
5.25
cm 內含產品件數
1 EAN
69 51613 98155 9 總重
0.165
kg 淨重
0.111
kg 皮重
0.054
kg
產品尺寸
高度
9.95
cm 寬度
4.85
cm 深度
4.85
cm 重量
0.091
kg
配件
USB 纜線
是 充電盒
是 耳塞
3 種尺寸
設計
色彩
黑色
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