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無線 Bluetooth® 耳機

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    無線 Bluetooth® 耳機

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    感受 BASS+

    飛利浦 BASS+ True Wireless 真正無線耳機帶給您強勁低音與絕對自由。以穩固的連結性、特長的電池電力加上輕巧充電盒，擺脫線材的拘束。固定片設計能達到緊密貼合。 查看所有優點

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      • 8.2 公釐驅動器/封閉式背部
      • 耳塞式
      • 6 + 6 小時播放時間
      • 緊密貼合
      3 種耳塞尺寸，可自由選擇配戴

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      提供 3 種尺寸的矽膠耳塞，打造更舒適的專屬貼合度。

      充電式電池可提供高達 6 小時的播放時間

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      在 6 小時的播放時間中，您擁有充足的電力長時間享受悠揚樂章。連接到充電盒還能再續航 6 小時的播放時間。

      8.2 公釐喇叭驅動器

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      BASS+ 耳機搭載 8.2 公釐驅動器，傳遞澎湃強力的低音音效。

      真正感受強勁低音

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      這是能讓您深切感受到音樂節拍的強勁低音。除了擁有時尚俐落的外觀之外，精心調校的驅動器和低音通氣孔能產生超低音頻率，創造出獨特的 BASS+ 標誌性音感。

      藍牙無線技術

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      輕鬆地將耳機與任何藍牙配對，即可盡情無線享受音樂。

      控制通話、音樂和音量

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      按鈕操控，只有一指之遙。單擊、雙擊或是連按三次按鈕，就能在不同模式中啟動不同功能，無論是播放音樂或接聽電話，都能輕鬆掌控。

      附吊繩的輕巧充電盒

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      體積輕盈小巧的充電收納盒內含實用的吊繩，可連接包包，輕鬆攜帶無需手拿。

      便利的免持通話

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      搭配麥克風和 Bluetooth® 4.1，即可輕鬆進行免持通話

      優異抗噪功能

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      BASS+ 耳機採用封閉式背部音響設計，可阻隔環境噪音，保留優美音質，而強化的被動式抗噪功能讓您完全沉浸在美妙的音樂世界中。

      固定片緊密貼合

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      BASS+ True Wireless 真正無線耳機的設計可提供最佳貼合度，配備的固定片能確保牢靠服貼。

      USB 充電纜線

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      隨附的 USB 充電纜線讓您在需要使用耳機時隨時保持電力充沛。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        阻抗
        16 歐姆
        喇叭直徑
        8.2 公釐
        頻率範圍
        9 - 21,000 Hz
        敏感度
        107  dB
        振膜
        PET

      • 連線

        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        4.1
        最大範圍
        最多 10  m

      • 便利

        音量控制
        通話管理
        • 接聽/掛斷電話
        • 拒接來電
        • 在通話與音樂之間切換

      • 配件

        USB 纜線
        充電盒
        耳塞
        3 種尺寸

      • 功率

        電池類型
        鋰聚合物電池
        充電式
        待機時間
        50 小時
        通話時間
        6 小時
        音樂播放時間
        6  hr

      • 產品規格

        高度
        9.95  cm
        寬度
        4.85  cm
        深度
        4.85  cm
        重量
        0.091  kg

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        兩用
        高度
        17.4  cm
        寬度
        9.65  cm
        深度
        5.25  cm
        總重
        0.165  kg
        淨重
        0.111  kg
        皮重
        0.054  kg
        EAN
        69 51613 98155 9

      • 外紙箱

        包裝數
        3
        長度
        17  cm
        寬度
        10.8  cm
        高度
        19  cm
        總重
        0.61  kg
        皮重
        0.277  kg
        GTIN
        1 69 51613 98155 6
        淨重
        0.333  kg

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