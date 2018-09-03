Shaver S9000 Prestige 乾溼兩用電鬍刀 9000 系列
感受緊密貼合的刀片，極度溫和*
有了飛利浦 S9000 Prestige，即使是 7 天未刮的鬍鬚，也能享受極度順暢且服貼的刮鬍體驗。這款電鬍刀配備先進的 SkinIQ 技術，讓電鬍刀感測並順應您的需求，締造夢寐以求的刮鬍體驗。
查看所有優點
建議零售價格: NT$24,888.00
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Shaver S9000 Prestige 乾溼兩用電鬍刀 9000 系列
感受緊密貼合的刀片，極度溫和* 搭配 SkinIQ 技術 NanoTech 0 與 1 數位刀網刀片 高度控制懸吊系統 上旋數位馬達 優異 SkinGlide 塗層 超堅硬的自動磨利刀片，極致服貼
NanoTech 0 與 1 數位刀網刀片每分鐘可完成多達 150,000 次切割動作，帶來絕對服貼的極致刮鬍體驗。72 個自動磨利刀片以奈米顆粒強化，鋒利刀片超堅硬且持久耐用，隨時都能極致服貼。
完美刀片位置，提供最精準的刮鬍體驗
為避免拉扯與不適感，飛利浦 s9000 Prestige 配備高度精準懸吊系統，確保刀片位置完美，可發揮最大切割精準度。
高速刮鬍效率
飛利浦最先進的數位馬達提供最大的旋轉效果，無論臉部輪廓或毛髮密度為何，都能確保精確的刮鬍。
輕鬆地在皮膚上滑動
飛利浦 S9000 Prestige 採用優異 SkinGlide 塗層，實現極致順暢的刮鬍體驗。塗有金屬顏料的環圈具有防摩擦塗層，締造優異的滑動性。
便利的無線充電
在潮溼區域插入電線已是過去式。只需將無線電鬍刀放置在 Qi 充電墊上，即可進行無線充電。
可修整鬍鬚的電鬍刀
這款電鬍刀的智慧型臉部毛髮感應器每秒可讀取毛髮密度 500 次。此技術能自動調整切割動力，讓您輕鬆且溫和地刮鬍。
個人化您的刮鬍體驗
調整電鬍刀的速度，根據您的肌膚和偏好量身打造個人化的刮鬍程序。
專為刮除難以處理的毛髮而設計
這款飛利浦電鬍刀的 360-D+ 彈性刀頭可貼合臉部輪廓移動，刮除難刮的毛髮，使刮鬍更順暢。
選擇方便乾刮或清爽溼刮
可依照您的喜好使用乾溼兩用電鬍刀。可享受便利乾刮，或搭配您最愛的刮鬍泡或刮鬍凝膠，享受清爽溼刮。
多個嵌入式配件，讓造型更完美
使用 SmartClick 配件系統將您的電鬍刀變成鬢角造型修容器、精準鬢角刀或潔面刷。輕鬆選擇，按一下握把，即可打造理想造型。
讓一切井然有序，安全無虞
S9000 Prestige 電鬍刀恰好可與 Qi 充電墊及配件一起收納在高品質收藏袋中。適合旅行中攜帶，或在不使用時安全收納。
使用、開啟、清潔，就是這麼簡單
快速徹底清潔電鬍刀。只要打開電鬍刀刀頭，再以流動清水沖洗即可。
三小時即可充飽電
使用 Qi 充電墊，在三小時內將電鬍刀充飽電。這款無線電鬍刀使用強力的鋰電池，專為提供長效電力所設計。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
POUCH
高品質收納袋 SmartClick
功率
運作時間
60 分鐘 充電
Qi 充電墊 充電時間
3 小時 電池類型
鋰電池 快速充電
18 分鐘
設計
外觀質感
雋永優雅 握把
人體工學握把與操控
客戶服務
2 年保固
是 更換式刀頭
每 2 年更換一次 SH98 刷頭更換
每 3 個月更換一次 RQ560
刮鬍效能
刮鬍系統
NanoTech 0 與 1 數位刀網刀片
優異的肌膚舒適系統 立體貼面
360-D+ 彈性刀頭 SkinIQ 技術
高度控制懸吊系統
上旋數位馬達
具保護作用的 SkinGlide 塗層
個人化舒適設定
Power Adapt 感應器
使用簡單
乾濕兩用
乾濕兩用 顯示器
% 電量指示燈 清潔
由 7 位理容師搭配 108 位消費者在德國進行的 756 項評估
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。