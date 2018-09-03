感受緊密貼合的刀片，極度溫和*

有了飛利浦 S9000 Prestige，即使是 7 天未刮的鬍鬚，也能享受極度順暢且服貼的刮鬍體驗。這款電鬍刀配備先進的 SkinIQ 技術，讓電鬍刀感測並順應您的需求，締造夢寐以求的刮鬍體驗。