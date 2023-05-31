專為您貼心打造，兼顧環保

飛利浦在產品製造的各個層面推動永續發展。我們所有的 9000 Prestige 電鬍刀都是使用高品質、耐用元件製成，包裝採用可回收材質，而我們的刀片是以 80% 再生鋼材製造，由工廠使用 100% 可再生能源生產。