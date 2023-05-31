我們獨特的專利雙刀鋒旋轉式刮鬍系統可將毛髮從髮根輕輕拉出，再於接近皮膚 (離皮膚近達 0.00 公釐) 的位置精準刮除，刀片甚至不會接觸到肌膚。最佳的精準刮鬍體驗，到傍晚都能保持乾淨刮鬍觸感*。
飛利浦旋轉式電鬍刀專為配合您的自然毛髮生長而設計，360 度旋轉刀片可全方位刮除所有毛髮，讓您捕捉到所有方向的毛髮。NanoTech 0 與 1 數位刀網刀片每分鐘可修剪高達 165,000 次，一次能除去多達 25% 的毛髮**。
Ultraflex 懸吊系統配備彈性十足的刀頭，可完全貼合臉部各處輪廓，即使是頸部難以刮除的毛髮也能刮除，帶來極致順暢舒適的刮鬍體驗。
我們在電鬍刀頭與您的皮膚之間加入最佳的保護塗層。每平方公分含有高達 500,000 個親水性微珠，在皮膚上的順暢滑動效能提升 50%***，帶來最佳的皮膚舒適感。
這款電鬍刀的智慧型臉部毛髮感應器每秒可讀取毛髮密度 500 次。鬍鬚密度智能感應會自動調整切割動力，讓您輕鬆且溫和地刮鬍。
最大高速旋轉提供最高效率。我們最先進的上旋數位馬達能確保精準刮鬍，滿足任何臉部輪廓或毛髮密度的需求。
使用個人舒適設定，將電鬍刀的速度調整為低速、中速或高速。根據您自己的肌膚和偏好，量身打造您的刮鬍日常程序。
強效清潔座只要 1 分鐘即可徹底清潔並潤滑電鬍刀，讓電鬍刀長時間維持在最佳狀態。清潔座的清潔效果是用水清潔的 10 倍****。這是全球最小的清潔座，方便您隨處收納和使用。
再也不用在潮濕環境插入電線了。只需將無線電鬍刀放置在 Qi 充電墊上，即可進行無線充電，3 小時即可充飽電。
讓刮鬍程序配合個人需求。乾濕兩用設計能讓您任選舒適乾刮或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。
飛利浦在產品製造的各個層面推動永續發展。我們所有的 9000 Prestige 電鬍刀都是使用高品質、耐用元件製成，包裝採用可回收材質，而我們的刀片是以 80% 再生鋼材製造，由工廠使用 100% 可再生能源生產。
夾扣式精確修容刀親膚且容易使用，有助加強鬍鬚和鬢角的造型。
去除鼻毛和耳毛。ProtecTrim 技術及修容刀經過特殊設計的角度，確保修剪輕鬆舒適。
直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您的刮鬍刀充分發揮最佳效能：- 3 碼 (%) 的電量指示燈 - 清潔指示燈 - 電量不足指示燈 - 更換刀頭指示燈 - 旅行鎖指示燈
這款先進的充電系統提供兩種便利選項：充飽電後可使用 60 分鐘，或是快速充電供完成一次刮鬍。
S9000 Prestige 電鬍刀可與所有配件整齊地收納在頂級旅行盒中。適合旅行中攜帶，或在不使用時安全收納。
配件
功率
設計
客戶服務
刮鬍效能
使用簡單
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