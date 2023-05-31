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  • 給完美主義的你 超極淨零渣感 給完美主義的你 超極淨零渣感 給完美主義的你 超極淨零渣感

    Shaver S9000 Prestige 奢享系列 AI智能電鬍刀

    SP9885/36

    給完美主義的你 超極淨零渣感

    飛利浦奢享系列 AI智能電鬍刀，旗艦機皇4大升級，面容完美打理。全新超感親膚舒適環，搭配精準引導懸吊系統，舒適&乾淨無須妥協

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    Shaver S9000 Prestige 奢享系列 AI智能電鬍刀

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    給完美主義的你 超極淨零渣感

    搭配 AI智能轉速科技

    • 奈米雙軌V型刀網
    • 超感親膚舒適環
    • 精準引導懸吊系統
    • 飛利浦最先進數位馬達
    • 達 3 年保固*****
    我們的雙刀鋒系統帶來高達 0.00 公釐的貼面親膚觸感

    我們的雙刀鋒系統帶來高達 0.00 公釐的貼面親膚觸感

    我們獨特的專利雙刀鋒旋轉式刮鬍系統可將毛髮從髮根輕輕拉出，再於接近皮膚 (離皮膚近達 0.00 公釐) 的位置精準刮除，刀片甚至不會接觸到肌膚。最佳的精準刮鬍體驗，到傍晚都能保持乾淨刮鬍觸感*。

    360 度旋轉刀片，全方位切除鬍鬚

    360 度旋轉刀片，全方位切除鬍鬚

    飛利浦旋轉式電鬍刀專為配合您的自然毛髮生長而設計，360 度旋轉刀片可全方位刮除所有毛髮，讓您捕捉到所有方向的毛髮。NanoTech 0 與 1 數位刀網刀片每分鐘可修剪高達 165,000 次，一次能除去多達 25% 的毛髮**。

    Ultraflex 懸吊系統可貼合各種輪廓

    Ultraflex 懸吊系統可貼合各種輪廓

    Ultraflex 懸吊系統配備彈性十足的刀頭，可完全貼合臉部各處輪廓，即使是頸部難以刮除的毛髮也能刮除，帶來極致順暢舒適的刮鬍體驗。

    使用 Hydro SkinGlide 塗層，順暢滑動效能提升 50%***

    使用 Hydro SkinGlide 塗層，順暢滑動效能提升 50%***

    我們在電鬍刀頭與您的皮膚之間加入最佳的保護塗層。每平方公分含有高達 500,000 個親水性微珠，在皮膚上的順暢滑動效能提升 50%***，帶來最佳的皮膚舒適感。

    使用鬍鬚密度智能感應，隨您的鬍鬚密度調整

    使用鬍鬚密度智能感應，隨您的鬍鬚密度調整

    這款電鬍刀的智慧型臉部毛髮感應器每秒可讀取毛髮密度 500 次。鬍鬚密度智能感應會自動調整切割動力，讓您輕鬆且溫和地刮鬍。

    上旋數位馬達提供極致的速度與效率

    上旋數位馬達提供極致的速度與效率

    最大高速旋轉提供最高效率。我們最先進的上旋數位馬達能確保精準刮鬍，滿足任何臉部輪廓或毛髮密度的需求。

    使用個人舒適設定，自訂您的刮鬍體驗

    使用個人舒適設定，自訂您的刮鬍體驗

    使用個人舒適設定，將電鬍刀的速度調整為低速、中速或高速。根據您自己的肌膚和偏好，量身打造您的刮鬍日常程序。

    使用 Quick Cleaning Pod，只要 1 分鐘就能達到深層清潔的效果

    使用 Quick Cleaning Pod，只要 1 分鐘就能達到深層清潔的效果

    強效清潔座只要 1 分鐘即可徹底清潔並潤滑電鬍刀，讓電鬍刀長時間維持在最佳狀態。清潔座的清潔效果是用水清潔的 10 倍****。這是全球最小的清潔座，方便您隨處收納和使用。

    使用無線 Qi 充電墊方便充電

    使用無線 Qi 充電墊方便充電

    再也不用在潮濕環境插入電線了。只需將無線電鬍刀放置在 Qi 充電墊上，即可進行無線充電，3 小時即可充飽電。

    選擇方便乾刮或清爽濕刮

    選擇方便乾刮或清爽濕刮

    讓刮鬍程序配合個人需求。乾濕兩用設計能讓您任選舒適乾刮或清爽濕刮。也可以在沖澡時用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行刮鬍。

    專為您貼心打造，兼顧環保

    專為您貼心打造，兼顧環保

    飛利浦在產品製造的各個層面推動永續發展。我們所有的 9000 Prestige 電鬍刀都是使用高品質、耐用元件製成，包裝採用可回收材質，而我們的刀片是以 80% 再生鋼材製造，由工廠使用 100% 可再生能源生產。

    修剪鬍鬚和鬢角

    修剪鬍鬚和鬢角

    夾扣式精確修容刀親膚且容易使用，有助加強鬍鬚和鬢角的造型。

    夾扣式鼻毛修容刀，適合修整鼻毛和耳毛

    夾扣式鼻毛修容刀，適合修整鼻毛和耳毛

    去除鼻毛和耳毛。ProtecTrim 技術及修容刀經過特殊設計的角度，確保修剪輕鬆舒適。

    數位顯示幕，設有直覺式圖示，簡單易用

    數位顯示幕，設有直覺式圖示，簡單易用

    直覺式顯示幕可顯示相關資訊，讓您的刮鬍刀充分發揮最佳效能：- 3 碼 (%) 的電量指示燈 - 清潔指示燈 - 電量不足指示燈 - 更換刀頭指示燈 - 旅行鎖指示燈

    充飽電後可無線刮鬍 60 分鐘

    充飽電後可無線刮鬍 60 分鐘

    這款先進的充電系統提供兩種便利選項：充飽電後可使用 60 分鐘，或是快速充電供完成一次刮鬍。

    保護您的電鬚刀及配件

    保護您的電鬚刀及配件

    S9000 Prestige 電鬍刀可與所有配件整齊地收納在頂級旅行盒中。適合旅行中攜帶，或在不使用時安全收納。

    技術規格

    • 配件

      POUCH
      高品質收納袋
      SmartClick
      • 精準鬢角刀
      • 鼻毛修容刀
      Quick Clean Pod
      • 隨附 1 個清潔匣

    • 功率

      電池類型
      鋰電池
      充電
      • Qi 充電墊
      • 3 小時充飽電
      • 18 分鐘快速充電
      運作時間
      60 分鐘

    • 設計

      握把
      人體工學握把與操控
      外觀質感
      雋永優雅
      色彩
      亮鉻

    • 客戶服務

      更換式刀頭
      每 2 年更換一次 SH91

    • 刮鬍效能

      立體貼面
      Ultraflex 懸吊系統
      刮鬍系統
      • 72 個自動磨利刀片
      • 雙重 SteelPrecision 刀片
      SkinIQ 技術
      • 上旋數位馬達
      • Power Adapt 感應器
      • 個人化舒適設定

    • 使用簡單

      清潔
      • 無線 Quick Clean Pod
      • 一觸即開
      • 可完全水洗
      顯示器
      % 電量指示燈
      乾濕兩用
      乾濕兩用

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    • 92% 的受訪者同意。由獨立機構對 95 名年紀介於 18-65 歲的韓國男性受訪者進行測試
    • *在 3 天未刮的鬍鬚上，與飛利浦 Shaver 3000 系列進行比較
    • **與上一代產品比較
    • ***比較清潔匣中採用清潔液與水洗後的刮鬍碎屑
    • ****2 年保固 + 1 年延長保固 (若在購買後 90 天內於 Philips.com 註冊)。

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