Stand Steamer 3000 Series 直立式掛燙機，配備超大型 StyleBoard
每天輕鬆除皺
飛利浦直立式掛燙機 3000 系列配有整合式掛燙板和大面尖端噴頭，讓衣物除皺更省時。完全消滅衣櫥中的細菌*，並用 MyEssence 香氛匣替衣物增添清新香氣。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Stand Steamer 3000 Series 直立式掛燙機，配備超大型 StyleBoard
每天輕鬆除皺 超大型 StyleBoard 由上而下，達到更好效果 XL StyleBoard 5 種蒸氣設定 梭型金屬蒸氣底板尖端 2000 瓦功率 整合式超大型 StyleBoard 可提供更佳的全方位熨燙效果
特長 StyleBoard 掛熨板能在蒸氣熨衣時提供穩定支撐。只需用蒸氣掛熨機將衣物壓到板上，即可由上而下輕鬆熨平縐褶。
加熱只需不到 60 秒，令您迅速準備好
在您需要時，直立式掛燙機可在 60 秒內使用，最適合最後一刻才決定的服裝。
My Essence 用最愛的香氛常保衣物氣味清新
我們創新的 MyEssence 香薰功能能讓您隨時選擇最愛的香氛常保衣物氣味清新。
5 段高連續蒸氣輸出率的蒸氣設定
設定所需蒸氣級別，依據不同衣料發揮最佳效果。處理較薄的衣物時使用低蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。
大型尖頭蒸氣噴頭，效果精準
完美精準：我們創新的蒸氣噴頭配備大型底盤與精密尖端，可輕鬆處理難以觸及的區域，例如衣領和鈕扣之間。
可殺滅達 99.9% 細菌*使衣物氣味清新並去除異味
在除縐功能以外，3000 系列也可讓衣物 (以及家飾布、窗簾、玩具) 常保氣味清新，並殺滅達 99.9% 細菌*以去除異味。
大型 2 公升水箱，延長注水間隔時間
熨燙大量衣物：2 公升可拆式透明水箱容量足以應付大量熨燙需求。
可安全用於所有可熨燙衣料
我們的掛燙機可安全用於所有可熨燙的衣物。蒸氣底板可安全壓在任何衣服上，不會有燙壞危險，因此是細緻布料 (如絲綢) 的絕佳解決方案。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
熨衣板保護套
頂層
100% 棉
抗鈣處理
適合自來水
有 抗鈣除垢解決方案
好沖洗
配件
方便的熨燙頭放置架
有 防熱手套提供額外保護
有 可調節式掛桿
有 刷具
是 可調節式雙掛桿
是 支援配件
XL StyleBoard MyEssence 香氛蓋
是
設計
顏色
紫色
簡單易用
可安全用於所有可熨燙衣料
即使是絲綢等細緻衣料也能安心使用 加熱時間
<1
minute(s) 加水與排水
超大注水孔 水箱容量
2000
ml 底盤名稱
金屬 可拆式水箱
有 電線長度
1.8
m 軟管長度
1.33
m 內建電源插頭
有 精準強效蒸汽頭
是 矽膠蒸氣管
有 特殊注水口
有 支援熨燙功能
XL StyleBoard 自動斷電
有 軟管不含 PVC
有
保固
2 年全球保固
有
迅速有效擺平皺摺
連續蒸汽輸出
40
g/min 功率
2000
W 蒸汽輸出
有 蒸氣輸出控制
5 種設定 垂直蒸氣
是 電壓
220-240 V 立即可用
<1 分鐘 多段式蒸氣
是 隨選蒸氣
是
環保效能
產品包裝
100% 可回收 使用手冊
83% 再生紙
水垢處理
除垢與清潔
沖洗容易
尺寸與重量
熨衣板尺寸 (寬x高x長)
32*5*73.3
cm 熨衣板重量
0.6624
kg 產品規格 (寬 x 高 x 長)
32*172*31
cm 保護套尺寸 (寬x高x長)
33*5*74.3
cm 含包裝總重量
2.33
kg 泡棉層厚度
5
mm 熨板面
73
cm 伸長後掛桿尺寸
101
cm 蒸氣噴頭重量
0.42
kg 蒸氣噴頭 + 底座重量
4.21
kg
經第三方機構檢測大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌，蒸熨時間為 1 分鐘
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。