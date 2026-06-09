小巧可摺疊的解決方案
我們的手持式蒸氣掛熨機 3000 系列設計輕巧可摺疊，方便使用及收納，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論居家還是外出，這款手持式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。
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小巧可摺疊的解決方案 居家和外出都能輕鬆除皺 輕巧好折疊 約 30 秒內即可使用 1000W，每分鐘高達 20 公克 不需燙衣板 內附收藏袋方便收納
飛利浦手持式蒸氣掛熨機 3000 系列隨附收藏袋，出外旅行時非常方便，居家亦能輕鬆收納。
不需燙衣板！省時省力！
輕鬆蒸燙。匆忙時可節省時間，而且無需使用燙衣板。
以 1000W 的功率提供每分鐘高達 20 公克的連續蒸氣輸出率
憑藉手持式蒸氣掛熨機的 1000W 功率，提供每分鐘高達 20 公克的連續蒸氣輸出。帶來方便快捷的熨燙體驗。
僅需 30 秒即可使用
僅需 30 秒即可開始蒸燙。指示燈會提示您開始蒸熨，讓您迅速完成熨燙程序。無需等候，省去麻煩。
蒸氣可消滅 99.9% 的細菌*
過去數月，我們尋求更健康、衛生的解決方案。我們的手持式蒸氣掛熨機能殺滅 99.9% 的細菌*。您還可以蒸熨窗簾或床單。
金屬蒸氣底板帶來更佳的蒸燙效果
我們的金屬蒸氣底板能讓您在蒸燙時，安全地將蒸氣掛熨機壓在衣物上，提供更佳蒸燙效果，同時免除熨壞的風險。就算是最細緻的衣料，也能安全使用。
可在所有可熨燙布料上安全使用，保證不會熨損衣物！
我們的掛燙機可安全用於所有可熨燙的衣物。蒸氣底板可安全壓在任何衣服上，不會有燙壞危險，因此是細緻布料 (如絲綢) 的絕佳解決方案。
小巧可摺疊的蒸氣掛熨機，易於使用及收納
我們的手持式蒸氣掛熨機 3000 系列設計輕巧可摺疊，方便使用及收納，能隨時隨地將衣服打理整齊。無論居家還是外出，這款手持式蒸氣掛熨機都是您的理想拍檔，讓您輕鬆快速整理衣服。
120 毫升可拆式水箱方便裝水
飛利浦手持式蒸氣掛熨機 3000 系列隨附 120 毫升可拆式水箱，在不需額外加水的情況下，最多可以熨燙 1 套服裝。您可輕鬆拆卸蒸氣掛熨機的水箱，並放到水槽下裝水。
衣物清新，去除異味，減少洗衣次數
手持式蒸氣掛熨機 3000 系列的熱蒸氣能讓您的精緻衣物瞬間煥然一新，去除異味。能減少洗衣次數、熨衣次數，以及節省電力，同時更能延長衣物的使用壽命！
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
產品類型：
手持式蒸氣掛熨機 加熱時間
30 秒 蒸氣底板
金屬 多段式蒸汽
一組 垂直蒸燙
有 不燙壞保證
有
便利
電線長度
2 m 分離式水箱
有 可折疊
有 立即可用
30 秒 水箱
120 毫升 蒸氣指示燈
有 電源開關
有
技術規格
功率
1000 瓦 持續蒸氣量
20 公克/分鐘 電壓
110 V
設計
顏色
白色與金屬密封環
配件/相容性
收納包
有
服務
2 年保固
有
原產國家/地區
製造地
中國
永續性
包裝
100% 再生紙
重量與尺寸
產品長度
20.5 公分 產品寬度
9.5 公分 產品高度
17.5 公分 產品重量
660 公克 包裝長度
22 公分 包裝寬度
10 公分 包裝高度
12 公分 包裝重量
819 公克
經外部機構，以 10 秒的時間針對以下細菌類型進行穩態測試：大腸桿菌 8099、金黃色葡萄球菌 ATCC 6538、念珠菌 ATCC 10231。
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