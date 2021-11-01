無論是電子舞曲或搖滾，古典或嘻哈，這款音響發燒友等級的耳機都能讓您聽到所有細節，如同置身錄音室中。平衡電樞式驅動器能展現華麗的高音和豐富自然的人聲。動態驅動器則可產生深沉精準的低音和飽滿的樂器音質。
無論您身在何處，這款真無線耳機都能創造完美的聆聽空間。混合式抗噪技術採用先進硬體與高級音訊處理技術，可阻隔不想要的聲音。服貼的泡棉耳塞護套阻絕噪音，讓您同時享有穩固舒適的貼合感與身歷其境的沉浸體驗。
造型與音樂一樣風格獨具。這款令人驚豔的耳塞式耳機採用圓滑拋光金屬，透過精緻細節展現純粹 Fidelio 設計風格。壓印的 Muirhead 皮革飾邊為曲線優美的金屬充電盒增添柔和高雅質感。
多重麥克風與專屬的演算法，會鎖定您的聲音，並降低周遭環境的噪音。即使是風切噪音也會被過濾掉，讓您在戶外通話時對方也能聽得清清楚楚。
飛利浦耳機應用程式可讓您在預設模式之間隨意切換，以調整降噪程度，您也可以使用應用程式啟動風切抑制功能。等化器可讓您依據個人品味微調頻率反應。
觸控功能簡化一切麻煩事，藍牙多點連線功能可供同時連線至手機 (iOS 或 Android) 和筆記型電腦。Google Fast Pair 功能讓您只要輕觸一下就能與相容的 Android 裝置配對。
這款耳塞式耳機與其充電盒在都充飽電的情況下，能讓您出門在外時享受超過一天的播放時間。此外，若取下耳塞式耳機，音樂也會跟著暫停，絕不漏拍。充電盒可透過無線方式充電。
無論使用何種串流服務，這款真無線耳機都能釋放最佳音效品質。系統會自動選取最適合您手機或平板電腦的編解碼器。不管使用 iOS 或 Android 裝置，都能享受充滿極致細節的聆聽體驗。
音效
ANC 功能
電信
連線
便利
設計
功率
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