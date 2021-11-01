飛利浦 Fidelio。豐富自然的音效

無論是電子舞曲或搖滾，古典或嘻哈，這款音響發燒友等級的耳機都能讓您聽到所有細節，如同置身錄音室中。平衡電樞式驅動器能展現華麗的高音和豐富自然的人聲。動態驅動器則可產生深沉精準的低音和飽滿的樂器音質。