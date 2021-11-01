Fidelio 真無線耳機
專為行動生活打造。
與音樂一起律動。這款優質的真無線耳機提供寬闊音場與細膩音質，讓您彷彿身處旋律中心。我們的最佳主動式抗噪功能搭配穩固舒適的貼合度，無論何時何地都能盡情沉醉。
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專為行動生活打造。 自然 Fidelio 音質 主動降噪 Pro+ 風切抑制 頂級通用貼合 飛利浦 Fidelio。豐富自然的音效
無論是電子舞曲或搖滾，古典或嘻哈，這款音響發燒友等級的耳機都能讓您聽到所有細節，如同置身錄音室中。平衡電樞式驅動器能展現華麗的高音和豐富自然的人聲。動態驅動器則可產生深沉精準的低音和飽滿的樂器音質。
隨時隨地身歷其境。主動降噪 Pro +
無論您身在何處，這款真無線耳機都能創造完美的聆聽空間。混合式抗噪技術採用先進硬體與高級音訊處理技術，可阻隔不想要的聲音。服貼的泡棉耳塞護套阻絕噪音，讓您同時享有穩固舒適的貼合感與身歷其境的沉浸體驗。
專為聆聽而打造。頂級 Fidelio 設計
造型與音樂一樣風格獨具。這款令人驚豔的耳塞式耳機採用圓滑拋光金屬，透過精緻細節展現純粹 Fidelio 設計風格。壓印的 Muirhead 皮革飾邊為曲線優美的金屬充電盒增添柔和高雅質感。
通話音質清晰無比。風切抑制功能。
多重麥克風與專屬的演算法，會鎖定您的聲音，並降低周遭環境的噪音。即使是風切噪音也會被過濾掉，讓您在戶外通話時對方也能聽得清清楚楚。
飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
飛利浦耳機應用程式可讓您在預設模式之間隨意切換，以調整降噪程度，您也可以使用應用程式啟動風切抑制功能。等化器可讓您依據個人品味微調頻率反應。
觸控功能與簡易連線
觸控功能簡化一切麻煩事，藍牙多點連線功能可供同時連線至手機 (iOS 或 Android) 和筆記型電腦。Google Fast Pair 功能讓您只要輕觸一下就能與相容的 Android 裝置配對。
享受更多音樂。搭配充電盒即可擁有長達 48 小時的播放時間
這款耳塞式耳機與其充電盒在都充飽電的情況下，能讓您出門在外時享受超過一天的播放時間。此外，若取下耳塞式耳機，音樂也會跟著暫停，絕不漏拍。充電盒可透過無線方式充電。
在任何手機上串流都能享受絕佳音效
無論使用何種串流服務，這款真無線耳機都能釋放最佳音效品質。系統會自動選取最適合您手機或平板電腦的編解碼器。不管使用 iOS 或 Android 裝置，都能享受充滿極致細節的聆聽體驗。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
7 - 40 000 Hz 喇叭直徑
10 公釐 + BA 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
5 mW 敏感度
103 dB (1K Hz) 驅動器類型 高解析度音訊
是
連線能力
藍牙版本
5.2 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
40
cm 包裝數
24 寬度
22.2
cm 總重
9.2
kg 高度
39.8
cm GTIN
1 48 95229 11864 2 淨重
3.168
kg 皮重
6.032
kg
便利
自動關機
60 分鐘 防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
是 Google Fast Pair
是 TWS 適用的單聲道模式
是 自動暫停 (紅外線感應器)
是 韌體可更新
是 控制類型
觸覺
內紙箱
長度
19.2
cm 包裝數
3 寬度
10.2
cm 高度
18.5
cm 淨重
0.396
kg 總重
1.13
kg 皮重
0.734
kg GTIN
2 48 95229 11864 9
功率
充電式
是 電池數量
3 入 通話時間
13 小時 充電時間
2
小時 無線式充電
是 音樂播放時間 (ANC 開啟)
9 + 25
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
13 + 35
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
14
g 電池容量 (充電盒)
650
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
60
mAh 待機時間電池壽命
200 hr
包裝尺寸
高度
17.3
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.6
cm 深度
6.2
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 11864 5 總重
0.342
kg 淨重
0.132
kg 皮重
0.21
kg
產品尺寸
高度
5.15
cm 寬度
8.49
cm 深度
3.24
cm 重量
0.109
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
6 對 充電盒
是 Comply 泡棉
3 pairs (S/M/L) 充電纜線
USB-C 纜線，500 公釐
設計
色彩
黑色 貼耳材質 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
3 mic ENC 麥克風
是 風切抑制
是
UPC
UPC
8 40063 20172 9
ANC 功能
ANC 科技
混合式，ANC Pro+ 感知模式
是 適應性 ANC
是 ANC 適用麥克風
4 個麥克風 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
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