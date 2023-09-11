專為每日冒險而打造
外觀優美，實聽驚艷。這款優異的真無線耳塞式耳機提供我們最寬闊也最細膩的耳中音效，以及最聰明的控噪功能。無論是音樂或通話，電影或播客，都能暢所欲聽。
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專為每日冒險而打造 精緻自然音質 抗噪 Pro+ 優異的通話品質 雋永的 Fidelio 設計 精緻。Fidelio 呈現飛利浦獨特音感
從緊湊有控制的低音，到溫暖的中音和閃耀的高音，這款優異的耳塞式耳機能精確分辨樂器，實現精緻的自然音質。平衡電樞式動態驅動器搭配石墨烯塗層，帶來前所未有的細膩度。您會聽到鍾愛演出者原汁原味的創作。
適應力強大的沉浸體驗。抗噪 Pro+
適應性降噪功能可根據所在的環境快速調整，即時抑制風聲等外部噪音。無論是音樂或通話，不需要動手，也能隨時隨地陶醉其中。如要調整透明度或風切抑制程度，只需使用飛利浦耳機應用程式即可。
優異的通話品質。每個字都能清晰宏亮
即便在最繁忙、吵雜的地點，也可以愉悅地通話。波束成形麥克風會鎖定您的聲音，先進的 AI 演算法則可阻擋背景噪音，避免通話受阻。如果位在風勢強勁之處，骨傳導感應器也能可靠地接收您的聲音，讓聽者清楚聽到。
雋永的 Fidelio 設計
Fidelio 耳塞式耳機的每個元件都經過精心考量。每個耳塞式耳機的拋光陶瓷外殼融合美感與耐用性，IPX4 等級代表可抵擋雨水。柔軟的 Muirhead 皮革的裝飾畫龍點睛，而精巧曲線充電盒採用電鍍鋁合金材質製成。
隨時隨地享受絕佳串流音效
支援 AAC 和 LDAC 轉碼器，可在任何串流服務上提供絕佳的音效；拿下耳塞式耳機時，音樂便會暫停。先進的藍牙多點技術可在兩個裝置之間順暢切換：在筆記型電腦上聆聽音樂、在手機上接聽來電，然後自動切換回音樂。
更多音樂。搭配無線充電盒可使用達 36 小時
在 ANC 開啟的情況下，聆聽時間可達 36 小時；ANC 關閉時則有 40 小時。充飽電後的播放時間可達 9 小時，耳塞式耳機在充電盒內快速充電十分鐘，即可額外提供一個半小時的播放時間。您可以將充電盒放在任何無線 Qi 充電器上充電。
飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
針對音樂和播客，提供四種預設模式以及自訂的多波段等化器，讓您找到自己偏好的音效。您也可以使用應用程式來關閉適應性降噪功能，並自行控制。
Google 助理。Google Fast Pair
完全整合 Google 助理，只要說「Hey Google」，然後詢問任何問題即可。Google Fast Pair 讓您輕觸一下就能與相容的 Android 裝置配對：找不到耳機時可以打過去，耳機便會響鈴！
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
7 - 40 000 Hz 喇叭直徑
9.2 公釐 + BA 驅動器 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
5 mW 敏感度
100 dB (1KHz -10dBFs) 驅動器類型 高解析度音訊
是
連線能力
藍牙版本
5.3 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
35.00
cm 包裝數
24 寬度
26.00
cm 總重
5.60
kg 高度
27.50
cm GTIN
1 48 95229 13173 3 淨重
2.35
kg 皮重
3.25
kg
便利
自動關機
60 分鐘 防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 韌體可更新
是 控制類型
觸控 Google Fast Pair
是 Google 熱門詞彙
是 電容式感應器
是
內紙箱
長度
16.2
cm 包裝數
3 寬度
11.8
cm 高度
12.2
cm 淨重
0.29
kg 總重
0.63
kg 皮重
0.34
kg GTIN
2 48 95229 13173 0
功率
充電式
是 電池數量
3 入 充電時間
2
小時 無線式充電
WPC Qi 標準 音樂播放時間 (ANC 開啟)
36
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
40
小時 快速充電時間
10 mins for 1.5 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
11.5
g 電池容量 (充電盒)
650
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
75
mAh 待機時間電池壽命
200 hr
包裝尺寸
高度
13
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
11
cm 深度
5
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 13173 6 總重
0.159
kg 淨重
0.098
kg 皮重
0.061
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
5 對 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
黑色 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
2 AI mics 風切抑制
是 聲控接聽 (VPU) 感應器
是
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
2.96 x 6.45 x 4.27
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
2.16 x 2.65 x 2.65
cm 總重量
0.076
kg
UPC
UPC
8 40063 20322 8
ANC 功能
ANC 科技
混合式，ANC Pro+ 感知模式
是 適應性 ANC
是 ANC 適用麥克風
4 個麥克風 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
多功能按鈕 語音助理支援
是
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