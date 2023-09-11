更多音樂。搭配無線充電盒可使用達 36 小時

在 ANC 開啟的情況下，聆聽時間可達 36 小時；ANC 關閉時則有 40 小時。充飽電後的播放時間可達 9 小時，耳塞式耳機在充電盒內快速充電十分鐘，即可額外提供一個半小時的播放時間。您可以將充電盒放在任何無線 Qi 充電器上充電。