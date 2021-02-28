無線運動耳機
保持活躍。感受清新。震撼搖滾。
這款耐用、輕巧的無線耳罩式耳機專為活躍的生活風格而設計。可拆式可水洗耳罩護套，讓您無論在跑步機上或在海灘，都能常保舒適。35 小時的播放時間讓音樂不間斷。
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持久耐用。35 小時播放時間
這款無線耳罩式耳機單次充電即可播放 35 小時，能夠陪伴您通勤甚至更長時間。完全充電只需不到 2 小時。需要額外快速充電嗎？充電 15 分鐘可提供額外 2 小時的播放時間。
適合運動或外出使用。可水洗耳罩襯墊
柔軟透氣的耳罩襯墊護套是可拆式設計，方便清潔，填充冷感凝膠。無論配戴這些耳機時進行任何活動，都能常保清爽暢快！
IP55 防塵/防水
IP55 等級代表您的耳機可以輕鬆應付滂沱大雨以及佈滿塵土的小徑環境。無論您是否汗如雨下或去往何處，沒有任何事可以阻止您前進！
專屬旋律，唯君獨享。封閉式背部設計
完美調校的 40 公釐釹磁石驅動器可呈現低音效果，讓您維持動力向前邁進。封閉式背部構造提供絕佳的被動式抗噪功能。享受更加澎湃的音樂也不會干擾他人。
輕鬆收納。輕巧折疊設計
無論是為了個人最佳紀錄，或是歡度週末假日時光，簡練設計盡顯美觀大方。內折式耳罩，方便收納。
多功能按鈕。內建麥克風。輕鬆配對
多功能按鈕可讓您暫停播放清單、接聽電話、調整音量，以及喚醒手機的語音助理。只要開啟藍牙功能，耳機即可立即配對。配對完成後，它們會記住最後配對的裝置。
相容於音源線 (3.5 公釐插孔)
3.5 公釐音訊連接埠可讓您將這些運動耳機直接連接到相容的手機或音樂播放器。最適合電池電力不足且您無法為耳機充電的時候。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
40 公釐 阻抗
32 歐姆 最大輸入功率
30 mW 敏感度
118 dB (1K Hz) 驅動器類型
動態
連線能力
麥克風
內建麥克風 藍牙版本
5.0 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼
SBC 無線傳輸類型
藍牙 耳機插槽
3.5
mm
外紙箱
長度
22.1
cm 包裝數
3 寬度
18.5
cm 總重
1.282
kg 高度
25
cm GTIN
1 48 95229 11756 0 淨重
0.714
kg 皮重
0.568
kg
便利
音量控制
是 防水
IP55 控制類型
按鈕
功率
充電式
是 電池數量
1 入 音樂播放時間
35
小時 通話時間
35 小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
15 mins for 2 hrs 電池重量 (總計)
6.75
g 電池容量 (耳機)
350
mAh 電池類型 (耳機)
鋰聚合物 (內建)
包裝尺寸
高度
23.7
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
19.5
cm 深度
5.5
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 11756 3 總重
0.363
kg 淨重
0.238
kg 皮重
0.125
kg
產品尺寸
高度
19.9
cm 寬度
17.2
cm 深度
5
cm 重量
0.214
kg
配件
快速入門指南
是 充電纜線
USB-C 纜線，500 公釐
設計
色彩
黑色 配戴方式
耳罩式 折疊式設計
內折式 貼耳材質
布料 耳形貼合
耳罩式 耳罩類型
封閉式背部
電信
用於通話的麥克風
1 mic
UPC
UPC
8 40063 20175 0
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