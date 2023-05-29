運動的必備單品
無論是健身房或街頭，這款降噪真無線運動耳機都能激勵您進行各項活動！音樂與播客的音質優異，當您停下來接聽電話時，聲音亦可清晰傳達。可靠的耳塞式耳機貼合設計，讓耳塞穩固定位。
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運動的必備單品 細膩自然音質 降噪 Pro 行動間通話更清晰 穩固貼合的耳塞式設計 自由沉醉。降噪 Pro
繁忙的健身房？公園裡風很大？適應性降噪功能會快速反應周遭環境，即時抑制風聲等外部噪音。如果跑步時經過繁忙的道路，輕觸一邊耳塞式耳機可啟動感知模式，便能聽到外界聲音。
行動間通話更清晰。對方聽得到您的聲音，而不是噪音
通話時，專用麥克風會接收您的聲音，而 AI 演算法則會消除您周圍環境的背景雜音。與您說話的人會聽見您的聲音，而不會聽見交通噪音或您旁邊的人的談話聲！
穩固貼合的耳塞式設計。怎麼動都不掉落
無論怎麼動，這款耳機都能穩固貼耳。矽膠耳塞採用刻紋握柄圖案，有助於耳塞固定於耳朵，並能輕鬆在手流汗時握持。耳塞表面採用反光材質，有助於提升夜間能見度。
更優異的連線能力與音效。新一代藍牙*
這款耳塞式耳機可搭配支援藍牙 LE 音訊的裝置與 LC3 編碼* 使用，讓您享有更穩定的連線，音效也大幅提升。如果您正在建築區內串流音樂或接聽電話，音效不會下降，觀賞電影或玩遊戲幾乎不會有延遲。
走出戶外。IPX5 防潑水
IPX5 等級代表雨水或傾盆大雨不會對這款耳機造成影響，讓您沒有待在沙發上的藉口！在健身房揮汗運動也一樣適用。
別擔心，搭配充電盒即可擁有長達 28 小時的播放時間
不想擔心每天充電的問題嗎？您可享有 7 小時的播放時間，而小型充電盒可提供額外的 21 小時播放時間。將耳塞式耳機放回去，2 小時內即可充飽電：如需快速充電，只要 5 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。
溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感
盡情享受振奮人心的歌曲！您會享受到細緻且振奮的音效與豐富的低音，因為石墨烯塗層的驅動器能重現每個閃耀高音和磅礡低音。不論使用 Android 或 iOS，都能讓您盡情沉醉，保持充沛活力。
飛利浦耳機應用程式。控制降噪及其他功能
您可以使用飛利浦耳機應用程式自訂降噪功能、關閉自動風切抑制功能，以及調整使用感知模式時的透明度。等化器可讓您微調音效，並透過應用程式讓耳機軟體保持在最新狀態。
多點連線、耳塞觸控和語音助理
藍牙多點連線可供同時連線至兩台裝置：如用手機串流，並從智慧型手錶接收訓練警示，這項功能就非常實用。耳塞可操控的觸控功能包括通話、音樂播放等。同時支援 Siri 和 Google 助理。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
8 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
5 mW 敏感度
110 dB (1K Hz) 驅動器類型
石墨烯塗層
連線能力
藍牙版本
5.3 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
外紙箱
長度
34.3
cm 包裝數
24 寬度
29.8
cm 總重
4.544
kg 高度
30.6
cm GTIN
1 48 95229 13147 4 淨重
1.8
kg 皮重
2.744
kg
便利
防水
IPX5 飛利浦耳機應用程式支援
是 Google Fast Pair
是 TWS 適用的單聲道模式
是 韌體可更新
是 控制類型
觸控
內紙箱
長度
16.2
cm 包裝數
3 寬度
14
cm 高度
13.8
cm 淨重
0.225
kg 總重
0.49
kg 皮重
0.265
kg GTIN
2 48 95229 13147 1
功率
電池數量
3 入 充電時間
2
小時 音樂播放時間 (ANC 開啟)
7 + 21
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
8 + 23
小時 快速充電時間
5 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (Built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (Built-in) 電池重量 (總計)
10.1
g 電池容量 (充電盒)
600
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
53
mAh 待機時間電池壽命
200 hr
包裝尺寸
高度
13.02
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
11.4
cm 深度
5.37
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 13147 7 總重
0.132
kg 淨重
0.075
kg 皮重
0.057
kg
配件
其他
1 條吊繩 快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大) 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
黑色 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
2 AI mics
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
5.49 x 2.90 x 4.15
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
2.00 x 2.57 x 2.14
cm 總重量
0.045
kg
UPC
UPC
8 40063 20307 5
ANC 功能
ANC 科技
混合式，ANC Pro 感知模式
是 適應性 ANC
是 ANC (主動降噪)
是 自動風切抑制功能
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
需要更新軟體。有最新的軟體版本可用時，飛利浦耳機應用程式會通知您。
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