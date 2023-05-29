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真無線耳機

TAA5508BK/00
  • 運動的必備單品 運動的必備單品 運動的必備單品
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    真無線耳機

    TAA5508BK/00

    運動的必備單品

    無論是健身房或街頭，這款降噪真無線運動耳機都能激勵您進行各項活動！音樂與播客的音質優異，當您停下來接聽電話時，聲音亦可清晰傳達。可靠的耳塞式耳機貼合設計，讓耳塞穩固定位。 查看所有優點

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    無論是健身房或街頭，這款降噪真無線運動耳機都能激勵您進行各項活動！音樂與播客的音質優異，當您停下來接聽電話時，聲音亦可清晰傳達。可靠的耳塞式耳機貼合設計，讓耳塞穩固定位。 查看所有優點

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    無論是健身房或街頭，這款降噪真無線運動耳機都能激勵您進行各項活動！音樂與播客的音質優異，當您停下來接聽電話時，聲音亦可清晰傳達。可靠的耳塞式耳機貼合設計，讓耳塞穩固定位。 查看所有優點

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      運動的必備單品

      • 細膩自然音質
      • 降噪 Pro
      • 行動間通話更清晰
      • 穩固貼合的耳塞式設計
      溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感

      溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感

      盡情享受振奮人心的歌曲！您會享受到細緻且振奮的音效與豐富的低音，因為石墨烯塗層的驅動器能重現每個閃耀高音和磅礡低音。不論使用 Android 或 iOS，都能讓您盡情沉醉，保持充沛活力。

      自由沉醉。降噪 Pro

      自由沉醉。降噪 Pro

      繁忙的健身房？公園裡風很大？適應性降噪功能會快速反應周遭環境，即時抑制風聲等外部噪音。如果跑步時經過繁忙的道路，輕觸一邊耳塞式耳機可啟動感知模式，便能聽到外界聲音。

      行動間通話更清晰。對方聽得到您的聲音，而不是噪音

      行動間通話更清晰。對方聽得到您的聲音，而不是噪音

      通話時，專用麥克風會接收您的聲音，而 AI 演算法則會消除您周圍環境的背景雜音。與您說話的人會聽見您的聲音，而不會聽見交通噪音或您旁邊的人的談話聲！

      更優異的連線能力與音效。新一代藍牙

      更優異的連線能力與音效。新一代藍牙

      這款耳塞式耳機可搭配支援藍牙 LE 音訊的裝置與 LC3 編碼使用，讓您享有更穩定的連線，音效也大幅提升。如果您正在建築區內串流音樂或接聽電話，音效不會下降，觀賞電影或玩遊戲幾乎不會有延遲。

      走出戶外。IPX5 防潑水

      走出戶外。IPX5 防潑水

      IPX5 等級代表雨水或傾盆大雨不會對這款耳機造成影響，讓您沒有待在沙發上的藉口！在健身房揮汗運動也一樣適用。

      別擔心，搭配充電盒即可擁有長達 28 小時的播放時間

      別擔心，搭配充電盒即可擁有長達 28 小時的播放時間

      不想擔心每天充電的問題嗎？您可享有 7 小時的播放時間，而小型充電盒可提供額外的 21 小時播放時間。將耳塞式耳機放回去，2 小時內即可充飽電：如需快速充電，只要 5 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可無線充電或透過 USB-C 充電。

      穩固貼合的耳塞式設計。怎麼動都不掉落

      無論怎麼動，這款耳機都能穩固貼耳。矽膠耳塞採用刻紋握柄圖案，有助於耳塞固定於耳朵，並能輕鬆在手流汗時握持。耳塞表面採用反光材質，有助於提升夜間能見度。

      飛利浦耳機應用程式。控制降噪及其他功能

      您可以使用飛利浦耳機應用程式自訂降噪功能、關閉自動風切抑制功能，以及調整使用感知模式時的透明度。等化器可讓您微調音效，並透過應用程式讓耳機軟體保持在最新狀態。

      多點連線、耳塞觸控和語音助理

      藍牙多點連線可供同時連線至兩台裝置：如用手機串流，並從智慧型手錶接收訓練警示，這項功能就非常實用。耳塞可操控的觸控功能包括通話、音樂播放等。同時支援 Siri 和 Google 助理。

      技術規格

      • 音效

        阻抗
        16 歐姆
        喇叭直徑
        8 公釐
        敏感度
        110 dB (1K Hz)
        頻率範圍
        20 - 20,000 Hz
        最大功率輸入
        5 mW
        驅動器類型
        石墨烯塗層

      • ANC 功能

        ANC (主動降噪)
        ANC 科技
        混合式，ANC Pro
        感知模式
        適應性 ANC
        自動風切抑制功能

      • 電信

        用於通話的麥克風
        AI 演算法

      • 連線

        藍牙版本
        5.3
        支援的編碼
        • AAC
        • SBC
        • LC3
        最大範圍
        最多 10  m
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        多點連線
        無線傳輸類型
        藍牙
        無線

      • 便利

        飛利浦耳機應用程式支援
        可更新韌體
        防水
        IPX5
        控制類型
        觸覺
        TWS 適用的單聲道模式

      • 設計

        色彩
        黑色
        耳形貼合
        耳塞式
        貼耳材質
        矽膠
        入耳貼合類型
        矽膠耳塞

      • 功率

        音樂播放時間 (ANC 開啟)
        7 + 21 小時
        音樂播放時間 (ANC 關閉)
        8 + 23 小時
        電池類型 (耳塞式耳機)
        鋰聚合物 (內建)
        電池容量 (耳塞式耳機)
        53 mAh
        電池類型 (充電盒)
        鋰聚合物 (內建)
        電池容量 (充電盒)
        600 mAh
        待機時間電池壽命
        200 小時
        充電時間
        2  hr
        快速充電時間
        5 分鐘可使用 1 小時
        電池數量
        3 個
        電池重量 (總計)
        10.1 公克

      • 語音助理

        相容的語音助理
        • Apple Siri
        • Google 助理
        語音助理啟動
        手動
        語音助理支援

      • 配件

        耳塞
        3 種尺寸 (小、中、大)
        充電纜線
        USB-C 纜線，200 公釐
        其他
        1 條吊繩
        快速入門指南

      • 尺寸

        耳塞尺寸 (寬x深x高)
        2.00 x 2.57 x 2.14  cm
        充電盒尺寸 (寬x深x高)
        5.49 x 2.90 x 4.15  cm
        總重量
        0.045  kg

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        吊掛式
        高度
        13.02  cm
        寬度
        11.4  cm
        深度
        5.37  cm
        總重
        0.132  kg
        淨重
        0.075  kg
        皮重
        0.057  kg
        EAN
        48 95229 13147 7

      • 外紙箱

        包裝數
        24
        長度
        34.3  cm
        寬度
        29.8  cm
        高度
        30.6  cm
        總重
        4.544  kg
        淨重
        1.8  kg
        皮重
        2.744  kg
        GTIN
        1 48 95229 13147 4

      • 內紙箱

        包裝數
        3
        長度
        16.2  cm
        寬度
        14  cm
        高度
        13.8  cm
        總重
        0.49  kg
        淨重
        0.225  kg
        皮重
        0.265  kg
        GTIN
        2 48 95229 13147 1

      • UPC

        UPC
        8 40063 20307 5

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