盡情享受振奮人心的歌曲！您會享受到細緻且振奮的音效與豐富的低音，因為石墨烯塗層的驅動器能重現每個閃耀高音和磅礡低音。不論使用 Android 或 iOS，都能讓您盡情沉醉，保持充沛活力。
繁忙的健身房？公園裡風很大？適應性降噪功能會快速反應周遭環境，即時抑制風聲等外部噪音。如果跑步時經過繁忙的道路，輕觸一邊耳塞式耳機可啟動感知模式，便能聽到外界聲音。
通話時，專用麥克風會接收您的聲音，而 AI 演算法則會消除您周圍環境的背景雜音。與您說話的人會聽見您的聲音，而不會聽見交通噪音或您旁邊的人的談話聲！
這款耳塞式耳機可搭配支援藍牙 LE 音訊的裝置與 LC3 編碼使用，讓您享有更穩定的連線，音效也大幅提升。如果您正在建築區內串流音樂或接聽電話，音效不會下降，觀賞電影或玩遊戲幾乎不會有延遲。
IPX5 等級代表雨水或傾盆大雨不會對這款耳機造成影響，讓您沒有待在沙發上的藉口！在健身房揮汗運動也一樣適用。
不想擔心每天充電的問題嗎？您可享有 7 小時的播放時間，而小型充電盒可提供額外的 21 小時播放時間。將耳塞式耳機放回去，2 小時內即可充飽電：如需快速充電，只要 5 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可無線充電或透過 USB-C 充電。
無論怎麼動，這款耳機都能穩固貼耳。矽膠耳塞採用刻紋握柄圖案，有助於耳塞固定於耳朵，並能輕鬆在手流汗時握持。耳塞表面採用反光材質，有助於提升夜間能見度。
您可以使用飛利浦耳機應用程式自訂降噪功能、關閉自動風切抑制功能，以及調整使用感知模式時的透明度。等化器可讓您微調音效，並透過應用程式讓耳機軟體保持在最新狀態。
藍牙多點連線可供同時連線至兩台裝置：如用手機串流，並從智慧型手錶接收訓練警示，這項功能就非常實用。耳塞可操控的觸控功能包括通話、音樂播放等。同時支援 Siri 和 Google 助理。
音效
ANC 功能
電信
連線
便利
設計
功率
語音助理
配件
尺寸
包裝尺寸
外紙箱
內紙箱
UPC
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