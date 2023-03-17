通話音質清晰無比。室內、室外，隨時隨地

每個耳塞式耳機中的兩個麥克風都會聚焦於您說話的聲音，並降低周遭環境的噪音。如果您身處於較安靜的地方，且不需要在通話時阻隔噪音，則單聲道模式可讓您只使用一個耳塞式耳機進行通話。