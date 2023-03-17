擺脫束縛。盡享完整音質。
跑步，騎車，散步，愛上它！這款開放式無線運動耳機輕巧、舒適且安全，讓您在聽音樂的同時也能聽到周遭環境聲音。從公園到城市街道，將您的訓練提升到更高境界。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
無須擔心。6+15 小時播放時間
不想擔心每天充電的問題嗎？這款開放式耳機單次充電後，就能使用達 6 小時，適合進行多種運動計畫。如果需要額外電力，只要充電 15 分鐘，就能享有多一小時的播放時間。
通話音質清晰無比。室內、室外，隨時隨地
每個耳塞式耳機中的兩個麥克風都會聚焦於您說話的聲音，並降低周遭環境的噪音。如果您身處於較安靜的地方，且不需要在通話時阻隔噪音，則單聲道模式可讓您只使用一個耳塞式耳機進行通話。
隨時準備就緒。IPX5 防水等級
要在雨中小徑上跑步？IPX5 等級代表汗水或雨水也無法阻擋這款開放式耳機，即使被弄濕，也能安全且輕鬆地充電。只要將其擦拭乾淨，然後放回充電盒即可。
開放式貼合設計。輕巧、舒適、安全
為什麼要加重自身負擔？這款開放式耳機的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，而且不會在移動時掉落。雙軸可調整話蓋能貼合您的耳形，讓耳機舒適固定。
不使用耳機也能呈現音效。開放式設計
透過特殊音室與演算法，定向音效技術能將音樂傳送至耳道，將漏音與震動降至最低，同時保留細膩度與低音。具備開放式設計的所有優點，音效品質更好，佩戴更舒適。
飛利浦耳機應用程式。自訂音效控制等功能
增強低音。調低高音。飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。
觸控功能。簡易配對
觸控功能讓操作變得簡單，而音效則能在啟用功能時通知您。同時支援 Siri 和 Google 助理，方便一次連接兩部裝置。非常適合用手機進行串流，並從智慧型手錶接收警示。
無論身在何處，都能享受平衡音效
這款耳機採用自適應等響補償算法 (AELC) 演算法，可調整高音及低音，因此無論是在戶外調高音量或在室內調低音量，始終能聽見清晰平衡的音效。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
14.2 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
10 mW 敏感度
96 dB (1K Hz) 驅動器類型
動態 AELC 演算法
是
連線能力
藍牙版本
5.3 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼
SBC 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
27.7
cm 包裝數
24 寬度
23.3
cm 總重
4.601
kg 高度
29.5
cm GTIN
1 48 95229 13149 8 淨重
2.376
kg 皮重
2.225
kg
便利
防水
IPX5 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 韌體可更新
是 控制類型
觸覺
內紙箱
長度
13.1
cm 包裝數
3 寬度
10.9
cm 高度
13.6
cm 淨重
0.297
kg 總重
0.522
kg 皮重
0.225
kg GTIN
2 48 95229 13149 5
功率
電池數量
3 個 音樂播放時間
6 + 15
小時 充電時間
2.5
小時 快速充電時間
15 mins for an hour 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (Built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (Built-in) 電池重量 (總計)
10.1
g 電池容量 (充電盒)
650
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
70
mAh
包裝尺寸
高度
14.4
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
12
cm 深度
3.1
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 13149 1 總重
0.154
kg 淨重
0.099
kg 皮重
0.055
kg
配件
快速入門指南
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
黑色 耳形貼合
雙軸可調整話蓋
電信
用於通話的麥克風
2 AI mics
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
5.80 x 9.32 x 2.75
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
5.18 x 3.98 x 1.55
cm 總重量
0.077
kg
UPC
UPC
8 40063 20309 9
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
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