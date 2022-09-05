搭配健身節奏
無論是激勵人心的播放清單或與教練通話，這款真無線耳機確保活動無拘無束。享受優異音效和降噪功能，加上舒適貼合感受，從每日通勤到揮汗大跑，都能穩妥待在耳朵裡。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
搭配健身節奏 優越音效 降噪 Pro 通話音質清晰無比 穩固貼合的耳塞式設計 別擔心，搭配充電盒即可擁有長達 28 小時的播放時間
不想擔心每天充電的問題嗎？您可享有 7 小時的播放時間，而充電盒可提供額外的 21 小時播放時間。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可無線充電或透過 USB-C 充電。
即使有風也能清晰通話
在外跑步時需要接聽電話？有了這款耳機，就不需要躲避風聲了。通話時，兩個 AI 麥克風和一個骨傳導麥克風會搭配運作，清楚傳送您的聲音。
走出戶外。IPX5 防潑水
IPX5 等級代表雨水或傾盆大雨不會對這款耳機造成影響，讓您沒有待在沙發上的藉口！在健身房揮汗運動也一樣適用。
只聽見想聽的聲音。降噪 Pro
繁忙的健身房？吵雜的火車？多重麥克風與進階音訊處理技術可過濾外部噪音。適應性降噪功能會自動感測您正在從事的活動，並據此調整環境音量，讓您隨時都能聆聽自己的音樂。
優越音效。盡情享受振奮人心的歌曲！
這款真無線耳機具有細緻音效與豐富清晰的低音，這都歸功於採用石墨烯塗層的驅動器，它能重現每個閃耀高音和磅礡低音。不論使用 iOS 或 Android，都能享受讓您保持充沛活力所需的沉醉體驗，而您只要拿下一邊的耳塞式耳機，就能將音樂暫停。
穩固貼合的耳塞式設計。怎麼動都不掉落
達成目標、打破個人最佳紀錄或是享受跑步樂趣。無論您運動的目的為何，這款耳機都能在您耳中保持定位。由於每個耳朵都獨一無二，我們提供三種尺寸的耳塞式耳套和固定器，方便混搭，以完美貼合您的耳朵。
高解析度音訊無線。絕佳串流音效
無論使用何種串流服務，這款高解析度音訊無線認證耳機都能提供最佳音效品質。系統會自動選取最適合您手機或平板電腦的轉碼器。不管使用 iOS 或 Android 裝置，都能享受細節精緻的聆聽體驗。
飛利浦耳機應用程式。控制降噪及其他功能
您可以使用飛利浦耳機應用程式調整降噪程度或啟動風切抑制功能，而應用程式可讓您更新耳機的最新軟體。等化器可讓您根據健身節奏微調音效。
觸控功能。支援您最愛的語音助理
觸控功能讓操作變得簡單，而實用的確認音效則能在啟用功能時通知您。同時支援 Siri 和 Google 助理，讓您可一次連接兩部裝置。如果您用手機串流音樂，並從智慧型手錶接收訓練警示，這項功能就非常實用。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 40,000 Hz (LDAC) 喇叭直徑
9.2 公釐 阻抗
25 歐姆 最大輸入功率
5 mW 敏感度
100 dB (1K Hz) 驅動器類型 高解析度音訊
是
連線能力
藍牙版本
5.2 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
33.1
cm 包裝數
24 寬度
25.7
cm 總重
4.72
kg 高度
26.7
cm GTIN
1 48 95229 12629 6 淨重
2.184
kg 皮重
2.536
kg
便利
自動關機
60 分鐘 防水
IPX5 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 自動暫停 (紅外線感應器)
是 韌體可更新
是 控制類型
觸覺
內紙箱
長度
15.8
cm 包裝數
3 寬度
12.1
cm 高度
12.2
cm 淨重
0.273
kg 總重
0.532
kg 皮重
0.259
kg GTIN
2 48 95229 12629 3
功率
充電式
是 電池數量
3 入 充電時間
2
小時 無線式充電
是 音樂播放時間 (ANC 開啟)
7 + 21
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
8 + 24
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (Built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (Built-in) 電池重量 (總計)
13.05
g 電池容量 (充電盒)
500
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
55
mAh 待機時間電池壽命
200 hr
包裝尺寸
高度
13
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
11
cm 深度
4.7
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 12629 9 總重
0.152
kg 淨重
0.091
kg 皮重
0.061
kg
配件
其他 快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大) 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
黑色 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
電信
用於通話的麥克風
2 AI mics, 1 bone mic 風切抑制
是
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
7.16 x 2.97 x 4.32
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
2.26 x 2.17 x 2.62
cm 總重量
0.058
kg
UPC
UPC
8 40063 20230 6
ANC 功能
ANC 科技
混合式，ANC Pro 感知模式
是 適應性 ANC
是 ANC (主動降噪)
是 自動風切抑制功能
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
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