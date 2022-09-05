別擔心，搭配充電盒即可擁有長達 28 小時的播放時間

不想擔心每天充電的問題嗎？您可享有 7 小時的播放時間，而充電盒可提供額外的 21 小時播放時間。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可無線充電或透過 USB-C 充電。