不想擔心每天充電的問題嗎？您可享有 7 小時的播放時間，而充電盒可提供額外的 21 小時播放時間。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可無線充電或透過 USB-C 充電。
在外跑步時需要接聽電話？有了這款耳機，就不需要躲避風聲了。通話時，兩個 AI 麥克風和一個骨傳導麥克風會搭配運作，清楚傳送您的聲音。
IPX5 等級代表雨水或傾盆大雨不會對這款耳機造成影響，讓您沒有待在沙發上的藉口！在健身房揮汗運動也一樣適用。
繁忙的健身房？吵雜的火車？多重麥克風與進階音訊處理技術可過濾外部噪音。適應性降噪功能會自動感測您正在從事的活動，並據此調整環境音量，讓您隨時都能聆聽自己的音樂。
這款真無線耳機具有細緻音效與豐富清晰的低音，這都歸功於採用石墨烯塗層的驅動器，它能重現每個閃耀高音和磅礡低音。不論使用 iOS 或 Android，都能享受讓您保持充沛活力所需的沉醉體驗，而您只要拿下一邊的耳塞式耳機，就能將音樂暫停。
達成目標、打破個人最佳紀錄或是享受跑步樂趣。無論您運動的目的為何，這款耳機都能在您耳中保持定位。由於每個耳朵都獨一無二，我們提供三種尺寸的耳塞式耳套和固定器，方便混搭，以完美貼合您的耳朵。
無論使用何種串流服務，這款高解析度音訊無線認證耳機都能提供最佳音效品質。系統會自動選取最適合您手機或平板電腦的轉碼器。不管使用 iOS 或 Android 裝置，都能享受細節精緻的聆聽體驗。
您可以使用飛利浦耳機應用程式調整降噪程度或啟動風切抑制功能，而應用程式可讓您更新耳機的最新軟體。等化器可讓您根據健身節奏微調音效。
觸控功能讓操作變得簡單，而實用的確認音效則能在啟用功能時通知您。同時支援 Siri 和 Google 助理，讓您可一次連接兩部裝置。如果您用手機串流音樂，並從智慧型手錶接收訓練警示，這項功能就非常實用。
音效
ANC 功能
電信
連線
便利
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