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    無線耳機

    TAH6506BK/00

    時時刻刻。每一天。

    這款令人驚豔、造型優雅的無線耳機追求專注。無論聆聽什麼內容，主動降噪功能都能讓您盡情沉浸在喜愛的音樂中。多工作業也輕鬆簡單，您可以同時配對兩台裝置。

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    無線耳機

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    • 主動降噪
    • 纖薄輕巧
    • 多點配對
    專注於音樂。主動降噪

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    想要在外出活動時降少噪音干擾嗎？這款無線覆耳式耳機內的耳罩配備內建麥克風，能夠過濾惱人的引擎噪音，讓您盡情享受喜愛的音樂。

    藍牙多點連線。工作更流暢

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    即使在工作日同樣高效流暢。這款無線耳機可同時連線兩台藍牙裝置並依需求切換。如此一來，您就可以用筆記型電腦聆聽音樂，並用手機接聽來電。

    纖薄覆耳設計。獨特風格造型

    橢圓形耳罩搭配纖細外框，展現獨特風格。覆耳式貼合設計產生被動隔離外部噪音的密封效果。32 公釐驅動器提供深沉低音與清晰細膩音質。

    提供 30 小時播放時間。主動降噪啟用時可使用 25 小時

    這款無線耳罩式耳機單次充電即可播放 30 小時，若啟動主動降噪功能則為 25 小時，能夠全天不間斷地陪伴您左右。完全充電需要 2 小時。需要額外快速充電嗎？充電 15 分鐘可提供額外 2 小時的播放時間。

    整合式控制。清晰通話品質

    耳罩上的按鈕與轉盤可讓您暫停播放清單、接聽來電、控制音量，以及喚醒手機的語音助理。提供順暢且清晰的通話品質，且可將耳機與兩個裝置同時配對。

    方便收納。可平折的輕巧折疊式設計

    耳罩可旋轉以達成耳機平折效果，方便收入辦公室抽屜。或者您也可以將耳機向內平折，變為可輕鬆裝進隨附軟袋的輕巧套組。

    技術規格

    • 音效

      頻率距離
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      32 公釐
      阻抗
      32 歐姆
      最大輸入功率
      20 mW
      敏感度
      112 dB (1K Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連線能力

      藍牙版本
      5.0
      無線
      藍牙設定檔
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      可拆式纜線
      最大範圍
      最多 10  m
      多點連線
      支援的編碼
      SBC
      無線傳輸類型
      藍牙
      耳機插槽
      3.5  mm

    • 外紙箱

      長度
      20.5  cm
      包裝數
      3
      寬度
      15.5  cm
      總重
      1.086  kg
      高度
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 11759 1
      淨重
      0.435  kg
      皮重
      0.651  kg

    • 便利

      自動關機
      控制類型
      按鈕

    • 功率

      充電式
      電池數量
      1 入
      通話時間
      30 小時
      充電時間
      2  小時
      音樂播放時間 (ANC 開啟)
      25  小時
      音樂播放時間 (ANC 關閉)
      30  小時
      快速充電時間
      15 mins for 2 hrs
      電池重量 (總計)
      7.08  g
      電池容量 (耳機)
      300  mAh
      電池類型 (耳機)
      鋰聚合物 (內建)

    • 包裝尺寸

      高度
      22.5  cm
      包裝類型
      盒子
      貨架放置類型
      吊掛式
      寬度
      18.5  cm
      深度
      4.5  cm
      內含產品件數
      1
      EAN
      48 95229 11759 4
      總重
      0.293  kg
      淨重
      0.145  kg
      皮重
      0.148  kg

    • 產品尺寸

      高度
      19  cm
      寬度
      16.5  cm
      深度
      3.8  cm
      重量
      0.145  kg

    • 配件

      攜帶盒
      1 個軟質攜帶盒
      音訊線
      3.5 公釐立體聲纜線，長度=1.2 公尺
      快速入門指南
      充電纜線
      USB-C 纜線，500 公釐

    • 設計

      色彩
      黑色
      配戴方式
      頭帶
      折疊式設計
      平折/向內
      貼耳材質
      合成皮革
      耳形貼合
      覆耳式
      耳罩類型
      封閉式背部

    • 電信

      用於通話的麥克風
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20195 8

    • ANC 功能

      ANC 科技
      FB
      適應性 ANC
      ANC 適用麥克風
      2 個麥克風
      ANC (主動降噪)

    • 語音助理

      相容的語音助理
      • Apple Siri
      • Google 助理
      語音助理啟動
      手動
      語音助理支援

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