無線耳機
時時刻刻。每一天。
這款令人驚豔、造型優雅的無線耳機追求專注。無論聆聽什麼內容，主動降噪功能都能讓您盡情沉浸在喜愛的音樂中。多工作業也輕鬆簡單，您可以同時配對兩台裝置。
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專注於音樂。主動降噪
想要在外出活動時降少噪音干擾嗎？這款無線覆耳式耳機內的耳罩配備內建麥克風，能夠過濾惱人的引擎噪音，讓您盡情享受喜愛的音樂。
藍牙多點連線。工作更流暢
即使在工作日同樣高效流暢。這款無線耳機可同時連線兩台藍牙裝置並依需求切換。如此一來，您就可以用筆記型電腦聆聽音樂，並用手機接聽來電。
纖薄覆耳設計。獨特風格造型
橢圓形耳罩搭配纖細外框，展現獨特風格。覆耳式貼合設計產生被動隔離外部噪音的密封效果。32 公釐驅動器提供深沉低音與清晰細膩音質。
提供 30 小時播放時間。主動降噪啟用時可使用 25 小時
這款無線耳罩式耳機單次充電即可播放 30 小時，若啟動主動降噪功能則為 25 小時，能夠全天不間斷地陪伴您左右。完全充電需要 2 小時。需要額外快速充電嗎？充電 15 分鐘可提供額外 2 小時的播放時間。
整合式控制。清晰通話品質
耳罩上的按鈕與轉盤可讓您暫停播放清單、接聽來電、控制音量，以及喚醒手機的語音助理。提供順暢且清晰的通話品質，且可將耳機與兩個裝置同時配對。
方便收納。可平折的輕巧折疊式設計
耳罩可旋轉以達成耳機平折效果，方便收入辦公室抽屜。或者您也可以將耳機向內平折，變為可輕鬆裝進隨附軟袋的輕巧套組。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
32 公釐 阻抗
32 歐姆 最大輸入功率
20 mW 敏感度
112 dB (1K Hz) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.0 無線
是 藍牙設定檔 可拆式纜線
是 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
SBC 無線傳輸類型
藍牙 耳機插槽
3.5
mm
外紙箱
長度
20.5
cm 包裝數
3 寬度
15.5
cm 總重
1.086
kg 高度
24
cm GTIN
1 48 95229 11759 1 淨重
0.435
kg 皮重
0.651
kg
便利
自動關機
是 控制類型
按鈕
功率
充電式
是 電池數量
1 入 通話時間
30 小時 充電時間
2
小時 音樂播放時間 (ANC 開啟)
25
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
30
小時 快速充電時間
15 mins for 2 hrs 電池重量 (總計)
7.08
g 電池容量 (耳機)
300
mAh 電池類型 (耳機)
鋰聚合物 (內建)
包裝尺寸
高度
22.5
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
18.5
cm 深度
4.5
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 11759 4 總重
0.293
kg 淨重
0.145
kg 皮重
0.148
kg
產品尺寸
高度
19
cm 寬度
16.5
cm 深度
3.8
cm 重量
0.145
kg
配件
攜帶盒
1 個軟質攜帶盒 音訊線
3.5 公釐立體聲纜線，長度=1.2 公尺 快速入門指南
是 充電纜線
USB-C 纜線，500 公釐
設計
色彩
黑色 配戴方式
頭帶 折疊式設計
平折/向內 貼耳材質
合成皮革 耳形貼合
覆耳式 耳罩類型
封閉式背部
電信
用於通話的麥克風
1 mic
UPC
UPC
8 40063 20195 8
ANC 功能
ANC 科技
FB 適應性 ANC
是 ANC 適用麥克風
2 個麥克風 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
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