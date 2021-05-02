搜尋關鍵字

1

無線耳機

TAH6506BK/00
  • 時時刻刻。每一天。 時時刻刻。每一天。 時時刻刻。每一天。
    -{discount-value}
    Bluetooth

    無線耳機

    TAH6506BK/00

    時時刻刻。每一天。

    這款令人驚豔、造型優雅的無線耳機追求專注。無論聆聽什麼內容，主動降噪功能都能讓您盡情沉浸在喜愛的音樂中。多工作業也輕鬆簡單，您可以同時配對兩台裝置。 查看所有優點

    無線耳機

    時時刻刻。每一天。

    這款令人驚豔、造型優雅的無線耳機追求專注。無論聆聽什麼內容，主動降噪功能都能讓您盡情沉浸在喜愛的音樂中。多工作業也輕鬆簡單，您可以同時配對兩台裝置。 查看所有優點

    時時刻刻。每一天。

    這款令人驚豔、造型優雅的無線耳機追求專注。無論聆聽什麼內容，主動降噪功能都能讓您盡情沉浸在喜愛的音樂中。多工作業也輕鬆簡單，您可以同時配對兩台裝置。 查看所有優點

    無線耳機

    時時刻刻。每一天。

    這款令人驚豔、造型優雅的無線耳機追求專注。無論聆聽什麼內容，主動降噪功能都能讓您盡情沉浸在喜愛的音樂中。多工作業也輕鬆簡單，您可以同時配對兩台裝置。 查看所有優點

    類似產品

    See all 降噪

      時時刻刻。每一天。

      • 主動降噪
      • 纖薄輕巧
      • 多點配對
      專注於音樂。主動降噪

      專注於音樂。主動降噪

      想要在外出活動時降少噪音干擾嗎？這款無線覆耳式耳機內的耳罩配備內建麥克風，能夠過濾惱人的引擎噪音，讓您盡情享受喜愛的音樂。

      藍牙多點連線。工作更流暢

      藍牙多點連線。工作更流暢

      即使在工作日同樣高效流暢。這款無線耳機可同時連線兩台藍牙裝置並依需求切換。如此一來，您就可以用筆記型電腦聆聽音樂，並用手機接聽來電。

      纖薄覆耳設計。獨特風格造型

      橢圓形耳罩搭配纖細外框，展現獨特風格。覆耳式貼合設計產生被動隔離外部噪音的密封效果。32 公釐驅動器提供深沉低音與清晰細膩音質。

      提供 30 小時播放時間。主動降噪啟用時可使用 25 小時

      這款無線耳罩式耳機單次充電即可播放 30 小時，若啟動主動降噪功能則為 25 小時，能夠全天不間斷地陪伴您左右。完全充電需要 2 小時。需要額外快速充電嗎？充電 15 分鐘可提供額外 2 小時的播放時間。

      整合式控制。清晰通話品質

      耳罩上的按鈕與轉盤可讓您暫停播放清單、接聽來電、控制音量，以及喚醒手機的語音助理。提供順暢且清晰的通話品質，且可將耳機與兩個裝置同時配對。

      方便收納。可平折的輕巧折疊式設計

      耳罩可旋轉以達成耳機平折效果，方便收入辦公室抽屜。或者您也可以將耳機向內平折，變為可輕鬆裝進隨附軟袋的輕巧套組。

      技術規格

      • 音效

        阻抗
        32 歐姆
        喇叭直徑
        32 公釐
        敏感度
        112 dB (1K Hz)
        頻率範圍
        20 - 20,000 Hz
        最大功率輸入
        20 mW
        驅動器類型
        動態

      • ANC 功能

        ANC (主動降噪)
        ANC 科技
        FB
        適應性 ANC
        ANC 適用麥克風
        2 個麥克風

      • 電信

        用於通話的麥克風
        1 個麥克風

      • 連線

        藍牙版本
        5.0
        支援的編碼
        SBC
        最大範圍
        最多 10
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        可拆式纜線
        多點連線
        無線傳輸類型
        藍牙
        無線
        耳機插槽
        3.5 公釐

      • 便利

        控制類型
        按鈕
        自動關機

      • 設計

        色彩
        黑色
        折疊式設計
        平折/向內
        配戴方式
        頭帶
        耳形貼合
        覆耳式
        耳罩類型
        封閉式背部
        貼耳材質
        合成皮革

      • 功率

        音樂播放時間 (ANC 關閉)
        30 小時
        音樂播放時間 (ANC 開啟)
        25 小時
        通話時間
        30 小時
        電池類型 (耳機)
        鋰聚合物 (內建)
        電池容量 (耳機)
        300 mAh
        充電時間
        2
        快速充電時間
        15 分鐘可播放 2 小時
        電池數量
        1 入
        電池重量 (總計)
        7.08 g
        充電式

      • 語音助理

        語音助理支援
        語音助理啟動
        手動
        相容的語音助理
        • Apple Siri
        • Google 助理

      • 配件

        音訊線
        3.5 公釐立體聲纜線，長度=1.2 公尺
        攜帶盒
        1 個軟質攜帶盒
        充電纜線
        USB-C 纜線，500 公釐
        快速入門指南

      • 外紙箱

        包裝數
        3
        長度
        20.5
        寬度
        15.5
        高度
        24
        總重
        1.086
        淨重
        0.435
        皮重
        0.651
        GTIN
        1 48 95229 11759 1

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒子
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        吊掛式
        高度
        22.5
        寬度
        18.5
        深度
        4.5
        總重
        0.293
        淨重
        0.145
        皮重
        0.148
        EAN
        48 95229 11759 4

      • 產品規格

        高度
        19
        寬度
        16.5
        深度
        3.8
        重量
        0.145

      • UPC

        UPC
        8 40063 20195 8

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      建議產品

        最近檢視的產品

          • 電池壽命為估計值，可能隨著應用方式不同而改變。

          By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

          I understand

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。