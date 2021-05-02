想要在外出活動時降少噪音干擾嗎？這款無線覆耳式耳機內的耳罩配備內建麥克風，能夠過濾惱人的引擎噪音，讓您盡情享受喜愛的音樂。
即使在工作日同樣高效流暢。這款無線耳機可同時連線兩台藍牙裝置並依需求切換。如此一來，您就可以用筆記型電腦聆聽音樂，並用手機接聽來電。
橢圓形耳罩搭配纖細外框，展現獨特風格。覆耳式貼合設計產生被動隔離外部噪音的密封效果。32 公釐驅動器提供深沉低音與清晰細膩音質。
這款無線耳罩式耳機單次充電即可播放 30 小時，若啟動主動降噪功能則為 25 小時，能夠全天不間斷地陪伴您左右。完全充電需要 2 小時。需要額外快速充電嗎？充電 15 分鐘可提供額外 2 小時的播放時間。
耳罩上的按鈕與轉盤可讓您暫停播放清單、接聽來電、控制音量，以及喚醒手機的語音助理。提供順暢且清晰的通話品質，且可將耳機與兩個裝置同時配對。
耳罩可旋轉以達成耳機平折效果，方便收入辦公室抽屜。或者您也可以將耳機向內平折，變為可輕鬆裝進隨附軟袋的輕巧套組。
音效
ANC 功能
電信
連線
便利
設計
功率
語音助理
配件
外紙箱
包裝尺寸
產品規格
UPC
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