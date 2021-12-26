在平板裝置上觀賞電影。從手機接聽電話。搭配藍牙多點連線能力，您最多能同時將兩個智慧型裝置與這款耳機連接，並視需要進行切換使用。
完美調校的 40 公釐驅動器，為每首歌曲或播客演繹豐富細節及低音效果。甚至可以使用隨附纜線插入，並享受最愛串流服務提供的高解析度音訊檔案。不聽時可使用漂亮的硬殼收納盒保護耳機安全無虞。
這款輕量耳機不僅外型出色，還能讓您專心收聽想要的內容。先進的抗噪功能可過濾周遭環境中不想要的聲音。必要時，感知模式能將您帶回身處的世界。
飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。您也可以使用應用程式，在預設的抗噪模式之間切換。
關閉抗噪功能後，您便能有長達 60 小時的時間享受樂曲、播客等內容；開啟抗噪功能的話則有 55 小時。充飽電可使用 5 小時，如需增強效果，快充 10 分鐘能多用 2.5 小時。
音效
連線
便利
配件
功率
設計
產品規格
包裝尺寸
外紙箱
ANC 功能
語音助理
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