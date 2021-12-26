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8000 Series

無線耳機

TAH8856BK/97
  • 洗鍊造型。優異音效。 洗鍊造型。優異音效。 洗鍊造型。優異音效。
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    Bluetooth

    8000 Series 無線耳機

    TAH8856BK/97

    洗鍊造型。優異音效。

    這款洗鍊的覆耳式無線耳機讓每天歌舞昇平。搭配動人音效及先進的抗噪技術，每個播放清單和播客都是享受。想聊天嗎？通話音質也清晰無比。 查看所有優點

    8000 Series 無線耳機

    洗鍊造型。優異音效。

    這款洗鍊的覆耳式無線耳機讓每天歌舞昇平。搭配動人音效及先進的抗噪技術，每個播放清單和播客都是享受。想聊天嗎？通話音質也清晰無比。 查看所有優點

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    8000 Series 無線耳機

    洗鍊造型。優異音效。

    這款洗鍊的覆耳式無線耳機讓每天歌舞昇平。搭配動人音效及先進的抗噪技術，每個播放清單和播客都是享受。想聊天嗎？通話音質也清晰無比。 查看所有優點

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      • 抗噪 Pro
      • 播放時間長達 60 小時
      • 藍牙多點

      藍牙多點。連線多部裝置

      在平板裝置上觀賞電影。從手機接聽電話。搭配藍牙多點連線能力，您最多能同時將兩個智慧型裝置與這款耳機連接，並視需要進行切換使用。

      40 公釐驅動器，提供絕佳音效

      完美調校的 40 公釐驅動器，為每首歌曲或播客演繹豐富細節及低音效果。甚至可以使用隨附纜線插入，並享受最愛串流服務提供的高解析度音訊檔案。不聽時可使用漂亮的硬殼收納盒保護耳機安全無虞。

      採用抗噪 Pro 技術的俐落設計

      這款輕量耳機不僅外型出色，還能讓您專心收聽想要的內容。先進的抗噪功能可過濾周遭環境中不想要的聲音。必要時，感知模式能將您帶回身處的世界。

      飛利浦耳機應用程式。自訂音效等功能

      飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。您也可以使用應用程式，在預設的抗噪模式之間切換。

      播放時間長達 60 小時

      關閉抗噪功能後，您便能有長達 60 小時的時間享受樂曲、播客等內容；開啟抗噪功能的話則有 55 小時。充飽電可使用 5 小時，如需增強效果，快充 10 分鐘能多用 2.5 小時。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        開放式
        阻抗
        16 歐姆
        喇叭直徑
        40 公釐
        最大功率輸入
        40 mW
        敏感度
        100 分貝
        頻率範圍
        7 - 40,000 Hz
        驅動器類型
        動態
        高解析度音訊

      • 連線

        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        藍牙版本
        5.0
        最大範圍
        最多 10
        多點連線
        支援的編碼
        • AAC
        • SBC
        無線傳輸類型
        藍牙
        無線
        可拆式纜線
        耳機插槽
        2.5 公釐

      • 便利

        音量控制
        飛利浦耳機應用程式支援
        控制類型
        按鈕

      • 配件

        3.5 公釐音訊纜線
        快速入門指南
        耳機袋
        充電纜線
        USB-C 纜線，500 公釐

      • 功率

        充電式
        通話時間
        55
        充電時間
        5
        電池數量
        1 入
        音樂播放時間 (ANC 開啟)
        55 小時
        音樂播放時間 (ANC 關閉)
        60 小時
        快速充電時間
        10 分鐘可播放 2.5 小時
        電池容量 (耳機)
        1000 mAh
        電池類型 (耳機)
        鋰聚合物 (內建)

      • 設計

        色彩
        黑色
        配戴方式
        頭帶
        折疊式設計
        平折/向內

      • 產品規格

        高度
        19.5
        寬度
        14
        深度
        8.5
        重量
        0.254

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒子
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        吊掛式
        高度
        25
        寬度
        17.5
        深度
        10
        總重
        0.6
        淨重
        0.294
        皮重
        0.306
        EAN
        48 95229 12608 4

      • 外紙箱

        包裝數
        4
        長度
        42.8
        寬度
        19.3
        高度
        28.5
        總重
        3.1
        淨重
        1.176
        皮重
        1.924
        GTIN
        1 48 95229 12608 1

      • ANC 功能

        感知模式
        適應性 ANC
        ANC (主動式降噪)
        ANC 科技
        混合式，ANC Pro
        ANC 適用麥克風
        4 個麥克風

      • 語音助理

        相容的語音助理
        • Apple Siri
        • Google 助理
        語音助理啟動
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