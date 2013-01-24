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這些耳機能勝任各種旅程的任務。充電一次只需 2 小時。如關閉主動式抗噪功能，可提供 30 小時的播放時間 (或通話時間)，開啟時則為 25 小時。兩段式快充 (迅速充電與快速充電)，給您額外 2 或 6 小時的播放時間。
主動式抗噪功能將一切雜音拋在腦後。按下按鈕，即可隔絕火車或忙碌辦公室的噪音。出門在外的時候，可以透過「感知模式」一邊聆聽音樂，一邊留意街道上的噪音。
無論播放清單或播客，完美調校的釹磁石音效驅動器都能呈現深沉低音以及清晰的中音頻率。柔軟耳罩護墊包覆整個耳朵，產生被動式隔絕外部噪音的密封效果。輕盈平滑的頭帶可輕鬆調整：這款耳機不會被頭髮纏繞。
這款無線耳機採用柔軟耳墊，提供兩種折疊設置。您可以將它們平折，最適合放在辦公室抽屜或隨附的耳機袋中。或者向內平折，變為可放入外套口袋與包包的輕便組合。
無論您喜愛珠玉般的鋼琴樂或狂放的搖滾，高解析度音訊耳機都能讓您完整感受到每個音符。有線連接至高解析度來源時，您將能享受以高於 CD 的取樣率所錄製出不失真音訊的完整優勢，聽見更生動逼真的音效。
在耳機外殼觸控面板上向上或向下滑動，即可控制音量。輕點一下，就能啟動或停用主動式抗噪功能。或是啟用「感知模式」，在音樂播放的同時聆聽更多周遭世界的聲音。內建麥克風搭配回音消除功能，讓您通話時的聲音更清晰。
不必拿出手機就能管理生活。輕觸頭帶即可啟動 Google 助理。您可以要求它開啟行事曆、讀取手機通知、撥打電話或傳送訊息給朋友、管理播放清單等更多事項。
與通話時出現的惱人干擾回音說再見！有了回音消除器，您便可以隨時享受清晰而順暢的通話品質。
如需更多電力，只要充電 5 分鐘即可再播放 2 小時。
快充的兩階段為迅速充電與快速充電，提供額外 2 小時或 6 小時的播放時間。從星期一到星期五，聆聽不間斷，甚至更久。
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