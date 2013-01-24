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高解析度 音訊無線 覆耳式耳機

TAPH805BK/10
  • 操控寂靜 操控寂靜 操控寂靜
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    高解析度 音訊無線 覆耳式耳機

    TAPH805BK/10

    操控寂靜

    聆聽音樂而非雨聲。因應所處情境操控這些無線覆耳式耳機的主動式抗噪功能。搭配 30 小時的播放時間與彈性快充功能，讓整趟旅程高枕無憂 查看所有優點

    高解析度 音訊無線 覆耳式耳機

    操控寂靜

    聆聽音樂而非雨聲。因應所處情境操控這些無線覆耳式耳機的主動式抗噪功能。搭配 30 小時的播放時間與彈性快充功能，讓整趟旅程高枕無憂 查看所有優點

    操控寂靜

    聆聽音樂而非雨聲。因應所處情境操控這些無線覆耳式耳機的主動式抗噪功能。搭配 30 小時的播放時間與彈性快充功能，讓整趟旅程高枕無憂 查看所有優點

    高解析度 音訊無線 覆耳式耳機

    操控寂靜

    聆聽音樂而非雨聲。因應所處情境操控這些無線覆耳式耳機的主動式抗噪功能。搭配 30 小時的播放時間與彈性快充功能，讓整趟旅程高枕無憂 查看所有優點

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      操控寂靜

      覆耳式無線主動式抗噪耳機

      • 40 公釐驅動器/封閉式背部
      • 覆耳式

      30 小時播放時間或通話時間 (開啟 ANC 則為 25 小時)

      這些耳機能勝任各種旅程的任務。充電一次只需 2 小時。如關閉主動式抗噪功能，可提供 30 小時的播放時間 (或通話時間)，開啟時則為 25 小時。兩段式快充 (迅速充電與快速充電)，給您額外 2 或 6 小時的播放時間。

      主動式抗噪 (ANC)。盡情沉醉放鬆，但音樂品質不鬆懈

      主動式抗噪功能將一切雜音拋在腦後。按下按鈕，即可隔絕火車或忙碌辦公室的噪音。出門在外的時候，可以透過「感知模式」一邊聆聽音樂，一邊留意街道上的噪音。

      可調整的平滑頭帶。柔軟的耳罩護墊

      無論播放清單或播客，完美調校的釹磁石音效驅動器都能呈現深沉低音以及清晰的中音頻率。柔軟耳罩護墊包覆整個耳朵，產生被動式隔絕外部噪音的密封效果。輕盈平滑的頭帶可輕鬆調整：這款耳機不會被頭髮纏繞。

      可平折的輕巧折疊式設計。收納方便

      這款無線耳機採用柔軟耳墊，提供兩種折疊設置。您可以將它們平折，最適合放在辦公室抽屜或隨附的耳機袋中。或者向內平折，變為可放入外套口袋與包包的輕便組合。

      高解析度音訊。聽見每個細節

      無論您喜愛珠玉般的鋼琴樂或狂放的搖滾，高解析度音訊耳機都能讓您完整感受到每個音符。有線連接至高解析度來源時，您將能享受以高於 CD 的取樣率所錄製出不失真音訊的完整優勢，聽見更生動逼真的音效。

      觸控。滑動、輕點、按下，即可輕鬆控制

      在耳機外殼觸控面板上向上或向下滑動，即可控制音量。輕點一下，就能啟動或停用主動式抗噪功能。或是啟用「感知模式」，在音樂播放的同時聆聽更多周遭世界的聲音。內建麥克風搭配回音消除功能，讓您通話時的聲音更清晰。

      Google 助理。管理行動生活

      不必拿出手機就能管理生活。輕觸頭帶即可啟動 Google 助理。您可以要求它開啟行事曆、讀取手機通知、撥打電話或傳送訊息給朋友、管理播放清單等更多事項。

      內建麥克風搭配回音消除功能，音效清晰無比

      與通話時出現的惱人干擾回音說再見！有了回音消除器，您便可以隨時享受清晰而順暢的通話品質。

      迅速充電。充電 5 分鐘即可播放 2 小時

      如需更多電力，只要充電 5 分鐘即可再播放 2 小時。

      快速充電。充電 15 分鐘即可播放 6 小時

      快充的兩階段為迅速充電與快速充電，提供額外 2 小時或 6 小時的播放時間。從星期一到星期五，聆聽不間斷，甚至更久。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 配件

        USB 纜線
        飛航專用轉接器
        音訊線
        旅行盒

      • 連線

        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • 串流格式：SBC
        藍牙版本
        5.0
        最大範圍
        最多 10  m

      • 便利

        音量控制
        通話管理
        • 保留通話
        • 在兩個通話之間切換
        • 接聽/掛斷
        • 拒接來電
        • 在通話與音樂之間切換

      • 功率

        電池類型
        鋰聚合物電池
        音樂播放時間
        30  hr
        充電式
        待機時間
        200* 小時
        通話時間
        30 小時

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        振膜
        PET
        頻率範圍
        7 - 40 000 Hz
        阻抗
        16 歐姆
        磁鐵類型
        最大功率輸入
        30 mW
        敏感度
        90  dB
        喇叭直徑
        40 公釐

      • 外紙箱

        GTIN
        1 48 95229 10650 2
        高度
        26  cm
        長度
        23.7  cm
        包裝數
        3
        寬度
        22.9  cm
        總重
        2.608  kg
        皮重
        1.774  kg
        淨重
        0.834  kg

      • 包裝尺寸

        深度
        7  cm
        EAN
        48 95229 10650 5
        高度
        25  cm
        內含產品件數
        1
        寬度
        21.5  cm
        總重
        0.75  kg
        淨重
        0.278  kg
        皮重
        0.472  kg

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