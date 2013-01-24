30 小時播放時間或通話時間 (開啟 ANC 則為 25 小時)

這些耳機能勝任各種旅程的任務。充電一次只需 2 小時。如關閉主動式抗噪功能，可提供 30 小時的播放時間 (或通話時間)，開啟時則為 25 小時。兩段式快充 (迅速充電與快速充電)，給您額外 2 或 6 小時的播放時間。