無線耳機
保持涼爽。
戴上這款無線防汗覆耳式運動耳機，打破個人最佳記錄。輕巧舒適，單次充電即可播放 20 小時。冷卻式耳罩襯墊讓您即使天氣炎熱也能心無旁鶩。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
20 小時播放時間
此耳機提供長達 20 小時的連續播放時間，讓您外出聆聽音樂時能夠輕鬆享受不用煩惱。
40 公釐釹磁石音效驅動器
讓您的健身播放清單帶您進入全新境界。完美調校的 40 公釐釹磁石音效驅動器可呈現低音效果，讓您維持動力向前邁進。封閉式背部構造提供絕佳的被動式抗噪功能。享受更加澎湃的音樂也不會干擾他人。
透氣耳罩襯墊。方便拆卸，易於清潔
柔軟透氣的耳罩襯墊內附冷卻凝膠：無論您多投入健身，耳機都能保持涼爽的貼附肌膚。耳墊也可拆卸，方便清潔。
內建麥克風搭配回音消除功能，音效清晰無比
與通話時出現的惱人干擾回音說再見！有了回音消除器，您便可以隨時享受清晰而順暢的通話品質。
冷卻式耳罩。投入訓練。保持涼爽
柔軟透氣的耳罩襯墊內附冷卻凝膠：無論您多投入健身，耳機都能保持涼爽的貼附肌膚。耳墊也可拆卸，方便清潔。
細緻音效。出色低音。優異的被動式抗噪功能
使用精密調校過的 40 公釐驅動器，進入自然澄澈的清晰音效世界中。您的運動型耳機經精心設計，無論您聆聽何種音樂，均能提供清晰、細節豐富且自然的音質。
IPX4 防潑濺且抗汗水
這款運動型耳機具有 IPX4 防潑灑等級。任何方向的潑濺都可以防護，汗水淋漓也不怕。即使下雨，您也可以隨心所欲地進行訓練。
快速充電。充電 10 分鐘即可播放 2 小時
如果您需要額外的使用時間，快速充電 10 分鐘後，即可提供 2 小時的播放時間。
簡練設計。平折式耳罩
無論是為了個人最佳紀錄，或是在健身房訓練後與朋友聚會，簡練設計美觀大方。平折式耳罩，方便收納。
智慧配對。自動尋找您的藍牙裝置
方便使用的按鈕可讓您暫停播放清單、接聽電話及調整音量。完全不需要碰到智慧型手機。只要開啟藍牙功能，耳機即可立即配對。配對完成後，它們會記住最後配對的裝置。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
加強音效 喇叭直徑
40mm 振膜
PET 阻抗
32Ohm 磁鐵類型
釹 音圈
古銅色 頻率反應
20 - 20000
Hz 類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.0 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m
外紙箱
長度
22.1
cm 包裝數
3 寬度
17.6
cm 總重
1.02
kg 高度
24
cm GTIN
1 48 95229 10091 3 淨重
0.537
kg 皮重
0.483
kg
便利
通話管理 音量控制
是
功率
充電式
是 電池類型
鋰聚合物電池 音樂播放時間
20
小時 電池重量
2.5
包裝尺寸
高度
22.5
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
兩用 寬度
19.5
cm 深度
5
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 10091 6 總重
0.28
kg 淨重
0.179
kg 皮重
0.101
kg
產品尺寸
高度
18
cm 寬度
17
cm 深度
4.5
cm 重量
0.17
kg
配件
快速入門指南
快速入門指南 USB 纜線
隨附用於充電
設計
色彩
藍色
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。