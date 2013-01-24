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此耳機提供長達 20 小時的連續播放時間，讓您外出聆聽音樂時能夠輕鬆享受不用煩惱。
讓您的健身播放清單帶您進入全新境界。完美調校的 40 公釐釹磁石音效驅動器可呈現低音效果，讓您維持動力向前邁進。封閉式背部構造提供絕佳的被動式抗噪功能。享受更加澎湃的音樂也不會干擾他人。
柔軟透氣的耳罩襯墊內附冷卻凝膠：無論您多投入健身，耳機都能保持涼爽的貼附肌膚。耳墊也可拆卸，方便清潔。
與通話時出現的惱人干擾回音說再見！有了回音消除器，您便可以隨時享受清晰而順暢的通話品質。
柔軟透氣的耳罩襯墊內附冷卻凝膠：無論您多投入健身，耳機都能保持涼爽的貼附肌膚。耳墊也可拆卸，方便清潔。
使用精密調校過的 40 公釐驅動器，進入自然澄澈的清晰音效世界中。您的運動型耳機經精心設計，無論您聆聽何種音樂，均能提供清晰、細節豐富且自然的音質。
平折式耳罩，方便收納。
這款運動型耳機具有 IPX4 防潑灑等級。任何方向的潑濺都可以防護，汗水淋漓也不怕。即使下雨，您也可以隨心所欲地進行訓練。
如果您需要額外的使用時間，快速充電 10 分鐘後，即可提供 2 小時的播放時間。
無論是為了個人最佳紀錄，或是在健身房訓練後與朋友聚會，簡練設計美觀大方。平折式耳罩，方便收納。
方便使用的按鈕可讓您暫停播放清單、接聽電話及調整音量。完全不需要碰到智慧型手機。只要開啟藍牙功能，耳機即可立即配對。配對完成後，它們會記住最後配對的裝置。
音效
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