40 公釐釹磁石音效驅動器

讓您的健身播放清單帶您進入全新境界。完美調校的 40 公釐釹磁石音效驅動器可呈現低音效果，讓您維持動力向前邁進。封閉式背部構造提供絕佳的被動式抗噪功能。享受更加澎湃的音樂也不會干擾他人。