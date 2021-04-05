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    真無線耳機

    TAT2206BK/00

    隨時帶著走

    真無線耳機，搭配能放入貼身牛仔褲口袋裡的充電盒，還有比這更實用的選擇嗎？防潑灑且抗汗水的功能讓您有更穩固貼合的耳塞式設計和優異音質，以及長達 18 小時的播放時間。

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    真無線耳機

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    隨時帶著走

    • 貼合耳內的耳塞式耳機
    • 超小型的充電盒
    • IPX4 防水等級
    • 播放時間長達 18 小時
    IPX4 防潑濺且抗汗水

    IPX4 防潑濺且抗汗水

    IPX4 等級加上強大的 6 公釐驅動器，這款耳機讓您在任何天候下都能享受好聲音。這款耳機有全面防潑濺設計，即使碰上少許汗水都不受影響，無需擔心遇到下雨。

    超小型的充電盒可提供長達 12 小時的播放時間

    超小型的充電盒可提供長達 12 小時的播放時間

    出門在外時，放在口袋裡就能多次充電。單次充電即可播放長達 6 小時，使用充飽電的充電盒可再享有額外 12 小時。使用充電盒快充 15 分鐘，即可播放 1 小時。透過 USB-C 充電盒完整充電需要 2 小時。

    使用單一耳塞式耳機撥打電話。單聲道模式

    使用單一耳塞式耳機撥打電話。單聲道模式

    經常接聽電話嗎？您可以在一個耳機充電時，使用另一個耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳機，您可以在目前耳機電力不足時直接予以切換。

    穩固舒適的耳內貼合度

    柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，帶給您真正的舒適感受。各個耳塞式耳機上的耳塞護套可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。如同「曲棍球棒」的外型可確保每個耳塞式耳機的穩固性。

    融合控制功能。內建麥克風。輕鬆配對

    耳塞式耳機上的控制功能可讓您暫停播放清單、接聽電話、控制音量，並喚醒手機的語音助理。開啟藍牙功能後，耳機即可立即進行配對。

    技術規格

    • 音效

      頻率距離
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      6 公釐
      阻抗
      16 歐姆
      最大輸入功率
      5 mW
      敏感度
      101 dB (1K Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連線能力

      麥克風
      內建麥克風
      藍牙版本
      5.0
      無線
      藍牙設定檔
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大範圍
      最多 10  m
      支援的編碼
      SBC
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外紙箱

      長度
      33.8  cm
      包裝數
      24
      寬度
      27.8  cm
      總重
      4.279  kg
      高度
      25  cm
      GTIN
      1 48 95229 11740 9
      淨重
      1.392  kg
      皮重
      2.887  kg

    • 便利

      自動關機
      防水
      IPX4
      TWS 適用的單聲道模式
      控制類型
      按鈕

    • 內紙箱

      長度
      16  cm
      包裝數
      3
      寬度
      13  cm
      高度
      11  cm
      淨重
      0.174  kg
      總重
      0.479  kg
      皮重
      0.305  kg
      GTIN
      2 48 95229 11740 6

    • 功率

      充電式
      電池數量
      3 入
      音樂播放時間
      6 +12  小時
      通話時間
      6 小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hr
      電池類型 (充電盒)
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型 (耳塞式耳機)
      Lithium Polymer (built-in)
      電池重量 (總計)
      10.5  g
      電池容量 (充電盒)
      350  mAh
      電池容量 (耳塞式耳機)
      55  mAh
      待機時間電池壽命
      200 hr

    • 包裝尺寸

      高度
      17.2  cm
      包裝類型
      盒子
      貨架放置類型
      吊掛式
      寬度
      9.5  cm
      深度
      4  cm
      內含產品件數
      1
      EAN
      48 95229 11740 2
      總重
      0.13  kg
      淨重
      0.058  kg
      皮重
      0.072  kg

    • 產品尺寸

      高度
      4.57  cm
      寬度
      5.7  cm
      深度
      3.1  cm
      重量
      0.037  kg

    • 配件

      快速入門指南
      耳塞
      3 種尺寸 (小、中、大)
      充電盒
      充電纜線
      USB-C 纜線，500 公釐

    • 設計

      色彩
      黑色
      配戴方式
      耳塞式
      貼耳材質
      矽膠
      耳形貼合
      耳塞式
      入耳貼合類型
      矽膠耳塞

    • 電信

      用於通話的麥克風
      2 mics

    • UPC

      UPC
      8 40063 20180 4

    • 語音助理

      相容的語音助理
      語音助理啟動
      手動
      語音助理支援

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