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真無線耳機

TAT2206BK/00
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    真無線耳機

    TAT2206BK/00

    隨時帶著走

    真無線耳機，搭配能放入貼身牛仔褲口袋裡的充電盒，還有比這更實用的選擇嗎？防潑灑且抗汗水的功能讓您有更穩固貼合的耳塞式設計和優異音質，以及長達 18 小時的播放時間。 查看所有優點

    真無線耳機

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      • 貼合耳內的耳塞式耳機
      • 超小型的充電盒
      • IPX4 防水等級
      • 播放時間長達 18 小時
      IPX4 防潑濺且抗汗水

      IPX4 防潑濺且抗汗水

      IPX4 等級加上強大的 6 公釐驅動器，這款耳機讓您在任何天候下都能享受好聲音。這款耳機有全面防潑濺設計，即使碰上少許汗水都不受影響，無需擔心遇到下雨。

      超小型的充電盒可提供長達 12 小時的播放時間

      超小型的充電盒可提供長達 12 小時的播放時間

      出門在外時，放在口袋裡就能多次充電。單次充電即可播放長達 6 小時，使用充飽電的充電盒可再享有額外 12 小時。使用充電盒快充 15 分鐘，即可播放 1 小時。透過 USB-C 充電盒完整充電需要 2 小時。

      使用單一耳塞式耳機撥打電話。單聲道模式

      使用單一耳塞式耳機撥打電話。單聲道模式

      經常接聽電話嗎？您可以在一個耳機充電時，使用另一個耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳機，您可以在目前耳機電力不足時直接予以切換。

      穩固舒適的耳內貼合度

      柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，帶給您真正的舒適感受。各個耳塞式耳機上的耳塞護套可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。如同「曲棍球棒」的外型可確保每個耳塞式耳機的穩固性。

      融合控制功能。內建麥克風。輕鬆配對

      耳塞式耳機上的控制功能可讓您暫停播放清單、接聽電話、控制音量，並喚醒手機的語音助理。開啟藍牙功能後，耳機即可立即進行配對。

      技術規格

      • 音效

        阻抗
        16 歐姆
        喇叭直徑
        6 公釐
        敏感度
        101 dB (1K Hz)
        頻率範圍
        20 - 20,000 Hz
        最大功率輸入
        5 mW
        驅動器類型
        動態

      • 電信

        用於通話的麥克風
        1 個麥克風

      • 連線

        藍牙版本
        5.0
        支援的編碼
        SBC
        最大範圍
        最多 10  m
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        麥克風
        內建麥克風
        無線傳輸類型
        藍牙
        無線

      • 便利

        防水
        IPX4
        TWS 適用的單聲道模式
        控制類型
        按鈕
        自動關機

      • 設計

        色彩
        黑色
        佩戴方式
        耳塞式
        貼耳材質
        矽膠
        耳形貼合
        耳塞式
        入耳貼合類型
        矽膠耳塞

      • 功率

        音樂播放時間
        6 +12  hr
        通話時間
        6 小時
        電池類型 (耳塞式耳機)
        鋰聚合物 (內建)
        電池容量 (耳塞式耳機)
        55mAh
        電池類型 (充電盒)
        鋰聚合物 (內建)
        電池容量 (充電盒)
        350mAh
        充電時間
        2  hr
        快速充電時間
        15 分鐘可播放 1 小時
        待機時間電池壽命
        200 小時
        電池數量
        3 個
        電池重量 (總計)
        10.5 公克
        充電式

      • 語音助理

        語音助理支援
        語音助理啟動
        手動
        相容的語音助理

      • 配件

        充電纜線
        USB-C 纜線，500 公釐
        充電盒
        耳塞
        3 種尺寸 (小、中、大)
        快速入門指南

      • 外紙箱

        包裝數
        24
        長度
        33.8  cm
        寬度
        27.8  cm
        高度
        25  cm
        總重
        4.279  kg
        淨重
        1.392  kg
        皮重
        2.887  kg
        GTIN
        1 48 95229 11740 9

      • 內紙箱

        包裝數
        3
        長度
        16  cm
        寬度
        13  cm
        高度
        11  cm
        總重
        0.479  kg
        淨重
        0.174  kg
        皮重
        0.305  kg
        GTIN
        2 48 95229 11740 6

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒子
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        吊掛式
        高度
        17.2  cm
        寬度
        9.5  cm
        深度
        4  cm
        總重
        0.13  kg
        淨重
        0.058  kg
        皮重
        0.072  kg
        EAN
        48 95229 11740 2

      • 產品規格

        高度
        4.57  cm
        寬度
        5.7  cm
        深度
        3.1  cm
        重量
        0.037  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20180 4

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