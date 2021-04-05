真無線耳機
隨時帶著走
真無線耳機，搭配能放入貼身牛仔褲口袋裡的充電盒，還有比這更實用的選擇嗎？防潑灑且抗汗水的功能讓您有更穩固貼合的耳塞式設計和優異音質，以及長達 18 小時的播放時間。
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隨時帶著走 貼合耳內的耳塞式耳機 超小型的充電盒 IPX4 防水等級 播放時間長達 18 小時 IPX4 防潑濺且抗汗水
IPX4 等級加上強大的 6 公釐驅動器，這款耳機讓您在任何天候下都能享受好聲音。這款耳機有全面防潑濺設計，即使碰上少許汗水都不受影響，無需擔心遇到下雨。
超小型的充電盒可提供長達 12 小時的播放時間
出門在外時，放在口袋裡就能多次充電。單次充電即可播放長達 6 小時，使用充飽電的充電盒可再享有額外 12 小時。使用充電盒快充 15 分鐘，即可播放 1 小時。透過 USB-C 充電盒完整充電需要 2 小時。
使用單一耳塞式耳機撥打電話。單聲道模式
經常接聽電話嗎？您可以在一個耳機充電時，使用另一個耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳機，您可以在目前耳機電力不足時直接予以切換。
穩固舒適的耳內貼合度
柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，帶給您真正的舒適感受。各個耳塞式耳機上的耳塞護套可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。如同「曲棍球棒」的外型可確保每個耳塞式耳機的穩固性。
融合控制功能。內建麥克風。輕鬆配對
耳塞式耳機上的控制功能可讓您暫停播放清單、接聽電話、控制音量，並喚醒手機的語音助理。開啟藍牙功能後，耳機即可立即進行配對。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
6 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
5 mW 敏感度
101 dB (1K Hz) 驅動器類型
動態
連線能力
麥克風
內建麥克風 藍牙版本
5.0 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼
SBC 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
33.8
cm 包裝數
24 寬度
27.8
cm 總重
4.279
kg 高度
25
cm GTIN
1 48 95229 11740 9 淨重
1.392
kg 皮重
2.887
kg
便利
自動關機
是 防水
IPX4 TWS 適用的單聲道模式
是 控制類型
按鈕
內紙箱
長度
16
cm 包裝數
3 寬度
13
cm 高度
11
cm 淨重
0.174
kg 總重
0.479
kg 皮重
0.305
kg GTIN
2 48 95229 11740 6
功率
充電式
是 電池數量
3 入 音樂播放時間
6 +12
小時 通話時間
6 小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
10.5
g 電池容量 (充電盒)
350
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
55
mAh 待機時間電池壽命
200 hr
包裝尺寸
高度
17.2
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.5
cm 深度
4
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 11740 2 總重
0.13
kg 淨重
0.058
kg 皮重
0.072
kg
產品尺寸
高度
4.57
cm 寬度
5.7
cm 深度
3.1
cm 重量
0.037
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大) 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，500 公釐
設計
色彩
黑色 配戴方式
耳塞式 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
2 mics
UPC
UPC
8 40063 20180 4
語音助理
相容的語音助理
是 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
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