IPX4 等級加上強大的 6 公釐驅動器，這款耳機讓您在任何天候下都能享受好聲音。這款耳機有全面防潑濺設計，即使碰上少許汗水都不受影響，無需擔心遇到下雨。
出門在外時，放在口袋裡就能多次充電。單次充電即可播放長達 6 小時，使用充飽電的充電盒可再享有額外 12 小時。使用充電盒快充 15 分鐘，即可播放 1 小時。透過 USB-C 充電盒完整充電需要 2 小時。
經常接聽電話嗎？您可以在一個耳機充電時，使用另一個耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳機，您可以在目前耳機電力不足時直接予以切換。
柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，帶給您真正的舒適感受。各個耳塞式耳機上的耳塞護套可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。如同「曲棍球棒」的外型可確保每個耳塞式耳機的穩固性。
耳塞式耳機上的控制功能可讓您暫停播放清單、接聽電話、控制音量，並喚醒手機的語音助理。開啟藍牙功能後，耳機即可立即進行配對。
音效
電信
連線
便利
設計
功率
語音助理
配件
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