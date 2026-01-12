盡情享受音樂
生活中最美好的事物往往很簡單。拿出耳機、聆聽音樂，出門吧！這幾款袖珍、舒適的真無線耳塞式耳機具有出色音質、動態低音和口袋大小的充電盒，不分晝夜，適合天天使用。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
盡情享受音樂 小巧耳塞。物超所值 自然音效。動態低音 口袋大小的充電盒 播放時間長達 24 小時 隨時聆聽音樂。降噪功能
降噪功能可消除風聲等外部噪音，讓您專注聆聽音樂或通話。想要聽到更多周遭環境音嗎？輕觸一邊耳塞式耳機可啟動感知模式。
搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效
這款真無線耳塞式耳機的音效絕佳，不需要調高音量，即可從其 8 公釐驅動器獲得最佳音效。透過左耳塞啟動動態低音，即使輕聲聆聽，也能充分享受最愛低音音場所帶來的震撼力。
清晰通話。清楚傳達您說話的內容
通話時可清楚傳達您的聲音。One AI 麥克風可接收您的聲音，降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。
穩固舒適的耳內貼合度
柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，讓您真正倍感舒適。耳套可穩固地插入耳道，形成完美的密合效果，有助於減少外部噪音。耳塞桿也很方便裝上與取下耳塞式耳機。
IPX4 防潑濺且抗汗水
再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在快速運動或特別炎熱的日子戴著，也不怕些許汗水。
多點連線與觸控
耳塞式耳機上的觸控操作讓一切變得簡單便捷，多點連線功能可同時連接兩台藍牙裝置 (iOS 或 Android)。
隨時就緒。口袋大小的充電盒與單聲道模式
出門時將小型充電盒放入口袋，耳塞式耳機便能隨時就緒。不使用時也可保護周全，同時充電；單聲道模式則代表可以在其中一個耳機充電時使用另一邊的耳機。
使用充電盒充電，享受長達 24 小時的播放時間，無需擔心電量不足
充飽電時可提供 6 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 18 小時 (關閉降噪功能時)。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。
飛利浦耳機應用程式可為您打造個人化的音訊體驗
下載免費的飛利浦耳機應用程式，即可微調您的音效設定檔。您可以從預設的 EQ 模式中進行選擇，或自訂 EQ 曲線以符合您最愛的內容、聆聽風格和個人偏好。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
8 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
5 mW 敏感度
105 dB (1K Hz) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.4 藍牙設定檔 最大範圍
達 10 公尺 多點連線
是 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
22.50
cm 包裝數
24 寬度
20.40
cm 總重
2.160
kg 高度
22.50
cm GTIN
1 48 95229 16873 9 淨重
1.32
kg 皮重
0.84
kg
便利
防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 韌體可更新
是 控制類型
觸控
功率
電池數量
3 入 充電時間
2
小時 音樂播放時間 (ANC 開啟)
5 + 15
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
6 + 18
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
9.1
g 電池容量 (充電盒)
400
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
40
mAh
包裝尺寸
高度
9.8
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.4
cm 深度
3.4
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 16873 2 總重
0.075
kg 淨重
0.055
kg 皮重
0.02
kg
配件
快速入門指南
是 充電盒
USB-C 纜線，200 公釐 充電纜線
是 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大)
設計
色彩
黑色 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
1 AI mic
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
6.20 x 2.58 x 3.93
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
2.10 x 2.09 x 2.69
cm 總重量
0.031
kg
ANC 功能
ANC 科技
FF 感知模式
是 ANC 適用麥克風
2 個麥克風 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
多功能按鈕 語音助理支援
是
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