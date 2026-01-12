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    2000 series 真無線耳機

    TAT2500BK/97

    盡情享受音樂

    生活中最美好的事物往往很簡單。拿出耳機、聆聽音樂，出門吧！這幾款袖珍、舒適的真無線耳塞式耳機具有出色音質、動態低音和口袋大小的充電盒，不分晝夜，適合天天使用。

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    2000 series 真無線耳機

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    盡情享受音樂

    • 小巧耳塞。物超所值
    • 自然音效。動態低音
    • 口袋大小的充電盒
    • 播放時間長達 24 小時

    隨時聆聽音樂。降噪功能

    降噪功能可消除風聲等外部噪音，讓您專注聆聽音樂或通話。想要聽到更多周遭環境音嗎？輕觸一邊耳塞式耳機可啟動感知模式。

    搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效

    這款真無線耳塞式耳機的音效絕佳，不需要調高音量，即可從其 8 公釐驅動器獲得最佳音效。透過左耳塞啟動動態低音，即使輕聲聆聽，也能充分享受最愛低音音場所帶來的震撼力。

    清晰通話。清楚傳達您說話的內容

    通話時可清楚傳達您的聲音。One AI 麥克風可接收您的聲音，降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。

    穩固舒適的耳內貼合度

    柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，讓您真正倍感舒適。耳套可穩固地插入耳道，形成完美的密合效果，有助於減少外部噪音。耳塞桿也很方便裝上與取下耳塞式耳機。

    IPX4 防潑濺且抗汗水

    再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在快速運動或特別炎熱的日子戴著，也不怕些許汗水。

    多點連線與觸控

    耳塞式耳機上的觸控操作讓一切變得簡單便捷，多點連線功能可同時連接兩台藍牙裝置 (iOS 或 Android)。

    隨時就緒。口袋大小的充電盒與單聲道模式

    出門時將小型充電盒放入口袋，耳塞式耳機便能隨時就緒。不使用時也可保護周全，同時充電；單聲道模式則代表可以在其中一個耳機充電時使用另一邊的耳機。

    使用充電盒充電，享受長達 24 小時的播放時間，無需擔心電量不足

    充飽電時可提供 6 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 18 小時 (關閉降噪功能時)。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。

    飛利浦耳機應用程式可為您打造個人化的音訊體驗

    下載免費的飛利浦耳機應用程式，即可微調您的音效設定檔。您可以從預設的 EQ 模式中進行選擇，或自訂 EQ 曲線以符合您最愛的內容、聆聽風格和個人偏好。

    技術規格

    • 音效

      頻率距離
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      8 公釐
      阻抗
      16 歐姆
      最大輸入功率
      5 mW
      敏感度
      105 dB (1K Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連線能力

      藍牙版本
      5.4
      藍牙設定檔
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大範圍
      達 10 公尺
      多點連線
      支援的編碼
      SBC

    • 外紙箱

      長度
      22.50  cm
      包裝數
      24
      寬度
      20.40  cm
      總重
      2.160  kg
      高度
      22.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 16873 9
      淨重
      1.32  kg
      皮重
      0.84  kg

    • 便利

      防水
      IPX4
      飛利浦耳機應用程式支援
      TWS 適用的單聲道模式
      韌體可更新
      控制類型
      觸控

    • 功率

      電池數量
      3 入
      充電時間
      2  小時
      音樂播放時間 (ANC 開啟)
      5 + 15  小時
      音樂播放時間 (ANC 關閉)
      6 + 18  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hr
      電池類型 (充電盒)
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型 (耳塞式耳機)
      Lithium Polymer (built-in)
      電池重量 (總計)
      9.1  g
      電池容量 (充電盒)
      400  mAh
      電池容量 (耳塞式耳機)
      40  mAh

    • 包裝尺寸

      高度
      9.8  cm
      包裝類型
      紙箱
      貨架放置類型
      吊掛式
      寬度
      9.4  cm
      深度
      3.4  cm
      內含產品件數
      1
      EAN
      48 95229 16873 2
      總重
      0.075  kg
      淨重
      0.055  kg
      皮重
      0.02  kg

    • 配件

      快速入門指南
      充電盒
      USB-C 纜線，200 公釐
      充電纜線
      耳塞
      3 種尺寸 (小、中、大)

    • 設計

      色彩
      黑色
      貼耳材質
      矽膠
      耳形貼合
      耳塞式
      入耳貼合類型
      矽膠耳塞

    • 電信

      用於通話的麥克風
      1 AI mic

    • 尺寸

      充電盒尺寸 (寬x深x高)
      6.20 x 2.58 x 3.93  cm
      耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
      2.10 x 2.09 x 2.69  cm
      總重量
      0.031  kg

    • ANC 功能

      ANC 科技
      FF
      感知模式
      ANC 適用麥克風
      2 個麥克風
      ANC (主動降噪)

    • 語音助理

      相容的語音助理
      • Apple Siri
      • Google 助理
      語音助理啟動
      多功能按鈕
      語音助理支援

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