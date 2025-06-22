智慧充電盒。觸控功能可用於音樂和其他項目

您可以使用此充電盒接聽通話、控制播放和降噪、快速切換多種音樂風格，或尋找遺失的耳塞式耳機。1.45” 觸控螢幕也可作為計時器，外加能投射亮眼白光手電筒功能。甚至還能遠端觸發連線裝置上的相機來拍照，是一款真正能執行多工作業的充電盒。