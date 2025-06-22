出色音效，多功能智慧收納盒
這款音質卓越的真無線耳塞式耳機搭配智慧充電盒，讓您輕鬆度過每一天。降噪功能讓您聆聽不受干擾，而充電盒則讓您無需掏出手機即可掌控一切。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
出色音效，多功能智慧收納盒 舒適的人體工學設計 細膩自然音質 口袋大小的智慧充電盒 清晰通話 降噪 隨時聆聽音樂。降噪功能
降噪功能可消除風聲等外部噪音，讓您專注聆聽音樂或通話。想要聽到更多周遭環境音嗎？輕觸一邊耳塞式耳機可啟動感知模式。
智慧充電盒。觸控功能可用於音樂和其他項目
您可以使用此充電盒接聽通話、控制播放和降噪、快速切換多種音樂風格，或尋找遺失的耳塞式耳機。1.45” 觸控螢幕也可作為計時器，外加能投射亮眼白光手電筒功能。甚至還能遠端觸發連線裝置上的相機來拍照，是一款真正能執行多工作業的充電盒。
穩固的藍牙連線
進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的播客內容，都沒有惱人的斷音。
共 16 小時播放時間 (搭配充電盒)
充飽電時可提供 4 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 12 小時 (關閉降噪功能時)。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。
自訂 13 公釐驅動器，實現飽滿音效與震撼低音
聆聽真實的聽覺饗宴。這款耳機採用自訂設計，搭配 13 公釐動態驅動器，帶來令人驚豔的聆聽體驗。驅動器的大功率容量能增強動態和低音，絕不漏拍。
IPX4 防潑濺且抗汗水
再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在特別炎熱的日子戴著也不怕些許汗水。
清晰通話。清楚傳達您說話的內容
通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
13 公釐 阻抗
29 歐姆 最大輸入功率
3 mW 敏感度
118 dB (1kHz) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
6.0 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
23.00
cm 包裝數
24 寬度
26.00
cm 總重
2.75
kg 高度
20.0
cm GTIN
1 48 95229 17316 0 淨重
1.87
kg 皮重
0.06
kg
便利
音量控制
是 防水
IPX4 TWS 適用的單聲道模式
是 控制類型
觸控
功率
電池數量
3 入 音樂播放時間 (ANC 開啟)
4 + 10
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
4 + 12
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hrs 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
8.08
g 電池容量 (充電盒)
360
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
35
mAh
包裝尺寸
高度
11.0
cm 包裝類型
彩色盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.5
cm 深度
3.6
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 17316 3 總重
0.102
kg 淨重
0.078
kg 皮重
0.024
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
2 對 (中) 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線
設計
色彩
灰色 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
1 mic
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
6.05 x 2.31 x 4.52
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
3.20 x 2.10 x 2.20
cm 總重量
0.055
kg
ANC 功能
ANC 科技
FF 感知模式
是 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
多功能按鈕 語音助理支援
是
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。