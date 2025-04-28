擁抱當下！
真無線耳塞式耳機帶來音樂與通話的絕佳音質，沉浸於個人專屬節奏。降噪功能可適應周遭環境，六個麥克風設計用於通話，隨時隨地都能清晰聆聽，也能清楚通話。
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擁抱當下！ 細膩自然音質 降噪 Pro 6 麥克風技術 穩固貼合的耳塞式設計 使用適應性降噪功能，恣意沉醉
適應性降噪功能能自動回應周遭環境，即時抑制外部噪音，包括風聲。如果想要聽到周圍的聲音，輕觸一邊耳塞式耳機，即可啟動感知模式。或者，啟動快速感知功能，即可強化語音，無需取下耳塞式耳機就能與人交談。
6 麥克風技術，更清楚的通話，吵雜場所也不受影響
您通話時，六個麥克風設計與降噪演算法相互作用，可接收您的聲音，並將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。即使您身處吵雜的咖啡廳，仍可清楚傳達您的聲音，您的通話對象也完全不會聽到周遭的對話！
播放時間達 40 小時。口袋大小的充電盒
關閉降噪功能時，充飽電即可享有 10 小時的播放時間，使用口袋大小的充電盒可再享有額外 30 小時 (降噪功能開啟時可提供 7 小時播放時間，充電盒可再額外提供 21 小時)。如需快速充電，充電 15 分鐘，即可額外使用 3 小時。充電盒可透過 USB-C 充電。
穩定的藍牙多點連線與輕鬆配對
藍牙 5.4 帶來更穩定的連線品質，且這款耳塞式耳機可搭配支援 LC3 編碼的裝置使用，讓您享有大幅提升的音效。您可同時與兩個藍牙裝置連線，並透過飛利浦耳機應用程式管理連線裝置。Android 使用者也可使用 Google Fast Pair，Windows 使用者則可使用 Microsoft Swift Pair。
IPX5 防潑水
IPX5 等級代表雨水或甚至傾盆大雨都不會對這款耳機造成影響，在特別炎熱的日子戴著也不怕汗水。
穩固貼合的耳塞式設計與耳塞式耳機觸控功能
具質感的矽膠耳塞讓耳塞式耳機可舒適不移位，提供三種不同尺寸，可完美貼合。耳塞式耳機上的觸控功能讓一切駕輕就熟，您還可以透過飛利浦耳機輔助應用程式，自訂這些控制功能的設定方式。
飛利浦耳機應用程式。控制降噪及其他功能
除了自訂耳塞式耳機觸控功能外，您可使用我們的輔助應用程式，個人化降噪功能、關閉自動風切抑制功能，以及調整使用感知模式時的透明度。您也可以使用應用程式為您的耳塞式耳機取得最新韌體，另外還有更多其他功能！
從環保出發的設計和包裝
我們不斷努力使供應鏈更可永續和透明。這些耳塞式耳機採用 GRS 認證的使用後再生塑膠製成，我們的無塑膠包裝使用 FSC 認證可回收紙板及大豆油墨。
溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感
從音樂到 Podcast，您都可以享受細膩自然音質和豐富低音，這是由於採用石墨烯塗層的驅動器能重現每個嘹亮高音和磅礡低音。無論是 Android 或 iOS，均能盡情享受振奮人心的音效！
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
8 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
5 mW 敏感度
110 dB (1K Hz) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.4 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
外紙箱
長度
33.50
cm 包裝數
24 寬度
25.80
cm 總重
4.041
kg 高度
28.50
cm GTIN
1 48 95229 16682 7 淨重
1.61
kg 皮重
2.431
kg
便利
音量控制
是 防水
IPX5 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 自動暫停 (紅外線感應器)
是 韌體可更新
是 控制類型
觸控 Google Fast Pair
是
內紙箱
長度
15.80
cm 包裝數
3 寬度
12.10
cm 高度
12.80
cm 淨重
0.20
kg 總重
0.438
kg 皮重
0.238
kg GTIN
2 48 95229 16682 4
功率
電池數量
3 入 充電時間
2
小時 音樂播放時間 (ANC 開啟)
7 + 21
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
10 + 30
小時 快速充電時間
15 mins for 3 hrs 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
11.9
g 電池容量 (充電盒)
600
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
65
mAh
包裝尺寸
高度
12.8
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
11.1
cm 深度
4.9
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 16682 0 總重
0.120
kg 淨重
0.067
kg 皮重
0.053
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大) 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
黑色 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
6 mics
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
5.49 x 2.90 x 4.15
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
2.00 x 2.57 x 2.00
cm 總重量
0.046
kg
ANC 功能
ANC 科技
混合式，ANC Pro 感知模式
是 適應性 ANC
是 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
多功能按鈕 語音助理支援
是
永續性
塑膠外殼
含有 68% GRS 認證的可回收使用後聚碳酸酯 TE-00132492
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