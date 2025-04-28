6 麥克風技術，更清楚的通話，吵雜場所也不受影響

您通話時，六個麥克風設計與降噪演算法相互作用，可接收您的聲音，並將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。即使您身處吵雜的咖啡廳，仍可清楚傳達您的聲音，您的通話對象也完全不會聽到周遭的對話！