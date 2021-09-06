您的生活、您的行動、您的音樂

不論是聽音樂或講電話，這款美觀迷人的真無線耳機已準備就緒。抗噪 Pro 技術可排除背景雜音，非常適合在戶外或通勤時使用。讓您享有穩固舒適的貼合感受，金屬造型更添時尚品味。