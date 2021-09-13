5000 series 真無線耳機
您的生活、您的行動、您的音樂
不論是聽音樂或講電話，這款美觀迷人的真無線耳機已準備就緒，帶給您最好的品質。抗噪 Pro 技術可排除背景雜音，非常適合在戶外或通勤時使用。讓您享有穩固舒適的貼合感受。
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您的生活、您的行動、您的音樂 抗噪 Pro 兩個麥克風提供清晰通話 IPX4 防水等級 緊密貼合 使用單一或雙耳塞式耳機皆可清晰通話
兩個麥克風均聚焦於您說話的聲音，對方可以清楚聽見您的聲音，且您可以在一個耳塞式耳機充電時，使用另一個耳塞式耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳塞式耳機，且您可以在目前耳塞式耳機電力不足時，直接予以切換。
輕鬆操控，簡單配對
耳塞式耳機上的控制功能可讓您暫停播放清單、接聽電話，並喚醒手機的語音助理。耳機在短時間內便能進行配對。配對完成後，耳機會在開啟充電盒時，立即與您的手機重新連線。
12 公釐釹磁石驅動器，提供絕佳音效
在您外出路上、在火車上、在公園或健身房。無論您在何處聆聽，完美調校的 12 公釐驅動器都能為每首曲目、播放清單等提供絕佳音效。若您取下耳塞式耳機，音樂即會暫停。將耳塞式耳機塞回耳內，音樂就會再次開始播放。
便利的無線充電盒。可提供長達 22 小時的播放時間
無論您的行程為何，這款耳機都能跟上您的腳步。一副充飽電的耳塞式耳機可提供 7 小時的播放時間，而充飽電的充電盒可再提供您 15 個小時的使用時間。與 Qi 相容的充電盒可透過無線方式或 USB-C 進行充電。
IPX4 防潑濺且防汗水
小型的充電盒提供無限便利，這款真無線耳機也能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。
採用抗噪 Pro 技術的俐落設計
這款真無線耳機不僅外型出色，還能讓您全神貫注。先進的抗噪功能可過濾不想要的聲音，而「感知模式」則可讓您聽見周遭的聲音。在飛利浦耳機應用程式上啟用「語音強化模式」，即可與附近的人聊天，而不需要取下耳塞式耳機。
飛利浦耳機應用程式。自訂音效等功能
飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。您也可以使用應用程式，在預設的抗噪模式之間切換，或控制「語音強化模式」。
穩固舒適的耳內貼合度
柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，帶給您真正的舒適感受。各個耳塞式耳機上的耳塞護套可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。如同「曲棍球棒」的外型可確保每個耳塞式耳機的穩固性。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
開放式 阻抗
16 歐姆 頻率反應
20 - 20000
Hz 敏感度
105 dB (1k Hz) 喇叭直徑
12
mm 最大輸入功率
5
mW 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.0 無線
是 藍牙設定檔
A2DP
AVRCP
HFP
HSP
串流格式：SBC 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
47.2
cm 包裝數
20 寬度
22.2
cm 總重
4.68
kg 高度
22
cm GTIN
1 48 95229 12467 4 淨重
0.96
kg 皮重
3.72
kg
便利
防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 自動暫停 (紅外線感應器)
是 控制類型
觸覺
內紙箱
長度
23
cm 包裝數
5 寬度
10.5
cm 高度
19.2
cm 淨重
0.24
kg 總重
1.06
kg 皮重
0.82
kg GTIN
2 48 95229 12467 1
功率
充電式
是 電池數量
3 個 通話時間
8 小時 充電時間
< 2
小時 無線式充電
是 音樂播放時間 (ANC 開啟)
7 + 15
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
8 + 20
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
12.7
g 電池容量 (充電盒)
500
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
55
mAh 待機時間電池壽命
200 hr
包裝尺寸
高度
15.7
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.6
cm 深度
4.3
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 12467 7 總重
0.189
kg 淨重
0.048
kg 皮重
0.141
kg
產品尺寸
高度
2.25
cm 寬度
1.96
cm 深度
2.2
cm 重量
0.01
kg 高度 (含機座)
3.1
cm 寬度 (含機座)
7.9
cm 厚度 (含機座)
3.9
cm 重量 (含機座)
0.048
kg
配件
快速入門指南
是 USB 纜線
USB-C 纜線
設計
色彩
黑色 配戴方式
耳塞式
電信
ENC 麥克風
是
ANC 功能
ANC 科技
混合式，ANC Pro 感知模式
是 適應性 ANC
是 ANC 適用麥克風
4 個麥克風 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
語音控制 語音助理支援
是
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