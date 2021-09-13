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真無線耳機

TAT5556BK/97
  • 您的生活、您的行動、您的音樂 您的生活、您的行動、您的音樂 您的生活、您的行動、您的音樂
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    真無線耳機

    TAT5556BK/97

    您的生活、您的行動、您的音樂

    不論是聽音樂或講電話，這款美觀迷人的真無線耳機已準備就緒，帶給您最好的品質。抗噪 Pro 技術可排除背景雜音，非常適合在戶外或通勤時使用。讓您享有穩固舒適的貼合感受。 查看所有優點

    真無線耳機

    您的生活、您的行動、您的音樂

    不論是聽音樂或講電話，這款美觀迷人的真無線耳機已準備就緒，帶給您最好的品質。抗噪 Pro 技術可排除背景雜音，非常適合在戶外或通勤時使用。讓您享有穩固舒適的貼合感受。 查看所有優點

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    真無線耳機

    您的生活、您的行動、您的音樂

    不論是聽音樂或講電話，這款美觀迷人的真無線耳機已準備就緒，帶給您最好的品質。抗噪 Pro 技術可排除背景雜音，非常適合在戶外或通勤時使用。讓您享有穩固舒適的貼合感受。 查看所有優點

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      您的生活、您的行動、您的音樂

      • 抗噪 Pro
      • 兩個麥克風提供清晰通話
      • IPX4 防水等級
      • 緊密貼合

      使用單一或雙耳塞式耳機皆可清晰通話

      兩個麥克風均聚焦於您說話的聲音，對方可以清楚聽見您的聲音，且您可以在一個耳塞式耳機充電時，使用另一個耳塞式耳機，讓通話時間加倍。麥克風會自動指派到正在使用的那個耳塞式耳機，且您可以在目前耳塞式耳機電力不足時，直接予以切換。

      輕鬆操控，簡單配對

      耳塞式耳機上的控制功能可讓您暫停播放清單、接聽電話，並喚醒手機的語音助理。耳機在短時間內便能進行配對。配對完成後，耳機會在開啟充電盒時，立即與您的手機重新連線。

      12 公釐釹磁石驅動器，提供絕佳音效

      在您外出路上、在火車上、在公園或健身房。無論您在何處聆聽，完美調校的 12 公釐驅動器都能為每首曲目、播放清單等提供絕佳音效。若您取下耳塞式耳機，音樂即會暫停。將耳塞式耳機塞回耳內，音樂就會再次開始播放。

      便利的無線充電盒。可提供長達 22 小時的播放時間

      無論您的行程為何，這款耳機都能跟上您的腳步。一副充飽電的耳塞式耳機可提供 7 小時的播放時間，而充飽電的充電盒可再提供您 15 個小時的使用時間。與 Qi 相容的充電盒可透過無線方式或 USB-C 進行充電。

      IPX4 防潑濺且防汗水

      小型的充電盒提供無限便利，這款真無線耳機也能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。

      採用抗噪 Pro 技術的俐落設計

      這款真無線耳機不僅外型出色，還能讓您全神貫注。先進的抗噪功能可過濾不想要的聲音，而「感知模式」則可讓您聽見周遭的聲音。在飛利浦耳機應用程式上啟用「語音強化模式」，即可與附近的人聊天，而不需要取下耳塞式耳機。

      飛利浦耳機應用程式。自訂音效等功能

      飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。您也可以使用應用程式，在預設的抗噪模式之間切換，或控制「語音強化模式」。

      穩固舒適的耳內貼合度

      柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，帶給您真正的舒適感受。各個耳塞式耳機上的耳塞護套可穩固地塞入耳道，提供完美的密合效果，消除外部噪音。如同「曲棍球棒」的外型可確保每個耳塞式耳機的穩固性。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        開放式
        頻率反應
        20 - 20000
        阻抗
        16 歐姆
        敏感度
        105 dB (1k Hz)
        喇叭直徑
        12
        最大功率輸入
        5
        驅動器類型
        動態

      • 連線

        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • 串流格式：SBC
        藍牙版本
        5.0
        最大範圍
        最多 10
        支援的編碼
        • AAC
        • SBC
        • aptx
        無線傳輸類型
        藍牙
        無線

      • 便利

        防水
        IPX4
        飛利浦耳機應用程式支援
        TWS 適用的單聲道模式
        自動暫停 (紅外線感應器)
        控制類型
        觸覺

      • 配件

        快速入門指南
        USB 纜線
        USB-C 纜線

      • 功率

        充電式
        通話時間
        8 小時
        充電時間
        < 2
        電池數量
        3 個
        音樂播放時間 (ANC 開啟)
        7 + 15 小時
        音樂播放時間 (ANC 關閉)
        8 + 20 小時
        快速充電時間
        15 分鐘可播放 1 小時
        電池類型 (充電盒)
        鋰聚合物 (內建)
        電池類型 (耳塞式耳機)
        鋰聚合物 (內建)
        無線式充電
        電池重量 (總計)
        12.7g
        電池容量 (充電盒)
        500mAh
        電池容量 (耳塞式耳機)
        55mAh
        待機時間電池壽命
        200 小時

      • 設計

        色彩
        黑色
        配戴方式
        耳塞式

      • 產品規格

        高度
        2.25
        寬度
        1.96
        深度
        2.2
        重量
        0.01
        高度 (含機座)
        3.1
        寬度 (含機座)
        7.9
        厚度 (含機座)
        3.9
        重量 (含機座)
        0.048

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒子
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        吊掛式
        高度
        15.7
        寬度
        9.6
        深度
        4.3
        總重
        0.189
        淨重
        0.048
        皮重
        0.141
        EAN
        48 95229 12467 7

      • 外紙箱

        包裝數
        20
        長度
        47.2
        寬度
        22.2
        高度
        22
        總重
        4.68
        淨重
        0.96
        皮重
        3.72
        GTIN
        1 48 95229 12467 4

      • 內紙箱

        包裝數
        5
        長度
        23
        寬度
        10.5
        高度
        19.2
        總重
        1.06
        淨重
        0.24
        皮重
        0.82
        GTIN
        2 48 95229 12467 1

      • 電信

        ENC 麥克風

      • ANC 功能

        感知模式
        適應性 ANC
        ANC (主動式降噪)
        ANC 科技
        混合式，ANC Pro
        ANC 適用麥克風
        4 個麥克風

      • 語音助理

        相容的語音助理
        • Apple Siri
        • Google 助理
        語音助理啟動
        語音控制
        語音助理支援

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