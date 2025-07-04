出色音效，多功能智慧收納盒
這款音質卓越的真無線耳塞式耳機搭配智慧充電盒，讓您輕鬆度過每一天。降噪功能讓您聆聽不受干擾，而充電盒則讓您無需掏出手機即可掌控一切。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
智慧充電盒。觸控功能可用於音樂和其他項目
您可以使用此收納盒接聽通話、控制播放和降噪、調整低音和高音，或尋找遺失的耳塞式耳機。1.47” 螢幕也可作為時鐘和計時器，外加能投射亮眼白光手電筒功能。甚至還能遠端觸發連線裝置上的相機來拍照，是一款真正能執行多工作業的收納盒。
降噪提供清晰音質，提升專注力與清靜的世界
音樂、通話、播客、電影通通適用。可在想要專注時，透過耳塞式耳機的觸控功能、智慧收納盒或我們的夥伴應用程式啟動和控制降噪功能。便利功能包括感知模式，可聽到外界的聲音。快速感知可強化聲音，讓您不需取下耳塞式耳機便能與他人對話。
4 麥克風技術，更清楚的通話，吵雜場所也不受影響
您通話時，四個麥克風設計與降造演算法相互作用，可接收您的聲音，並將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。即使您身處吵雜的咖啡廳，仍可清楚傳達您的聲音，您的通話對象也完全不會聽到週遭的對話！
搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效
不需要調高音量，即可從真無線耳塞式耳機的 10 mm 驅動器獲得最佳音效。透過自訂耳塞式耳機控制功能或飛利浦耳機應用程式啟動動態低音效果，即使輕聲聆聽，也能充分享受您最愛的低音音場所帶來的震撼力。
播放時間長達 28 小時
關閉降噪功能時，充飽電即可享有 7 小時的播放時間，使用智慧充電盒可再享有額外 21 小時 (降噪功能開啟時可提供 5 小時播放時間，充電盒可再額外提供 16 小時)。如需快速充電，充電 15 分鐘，即可額外使用 3 小時。充電盒可透過 USB-C 充電。
穩定 Bluetooth® 連線和多點連線能力
Bluetooth® 5.4 提供更穩定的連線，流暢的串流即使在建築物中也不會出現惱人的音效停頓。多點連線可同時連線到兩個 Bluetooth® 裝置，並可使用飛利浦耳機應用程式輕鬆管理連線裝置。
飛利浦耳機應用程式。自訂控制
我們的便利夥伴應用程式可輕鬆調整智慧充電盒的設定，包括螢幕顯示時間以及是否顯示 12 小時或 24 小時制的時鐘。您也可使用應用程式個人化降噪功能、啟動遊戲專用低延遲設定、獲得最新韌體，還有更多其他功能。
從環保出發的設計和包裝
我們不斷努力讓供應鏈更加永續且透明。這款耳機是以 RCS 認證消費後回收再生塑膠製成，我們的無塑包裝材料則使用 FSC 認證回收再生紙板和大豆墨水。
舒適、防水、可自訂
IPX5 等級代表這些耳機不怕汗水打濕，也能承受小雨。您會獲得三種尺寸的矽膠耳塞，可完美貼合，並能透過飛利浦耳機夥伴應用程式自訂耳塞式耳機的觸控功能。
溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感
這些耳機中的自訂驅動器設定為飛利浦的特色音效，讓您體驗溫暖、清晰的音質與渾厚的低音。無論聆聽什麼樣的內容，均享絕佳音質。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
10 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
5 mW 敏感度
105 dB (1kHz) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.4 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
23.00
cm 包裝數
24 寬度
22.00
cm 總重
4.35
kg 高度
30.60
cm GTIN
1 48 95229 16566 0 淨重
1.92
kg 皮重
2.43
kg
便利
自動關機
是 音量控制
是 防水
IPX5 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 韌體可更新
是 控制類型
觸控
內紙箱
長度
10.80
cm 包裝數
3 寬度
9.80
cm 高度
13.50
cm 淨重
0.24
kg 總重
0.50
kg 皮重
0.26
kg GTIN
2 48 95229 16566 7
功率
電池數量
3 入 音樂播放時間 (ANC 開啟)
5 + 16
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
7 + 21
小時 快速充電時間
15 mins for 3 hrs 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
10.1
g 電池容量 (充電盒)
410
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
50
mAh
包裝尺寸
高度
11
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.5
cm 深度
3.9
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 16566 3 總重
0.106
kg 淨重
0.080
kg 皮重
0.026
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大) 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
黑色 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
4 mics
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
3.00 x 6.60 x 4.20
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
2.90 x 2.10 x 2.30
cm 總重量
0.056
kg
ANC 功能
ANC 科技
混合 感知模式
是 適應性 ANC
是 ANC 適用麥克風
4 個麥克風 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
按下多功能按鈕 語音助理支援
是
永續性
塑膠外殼
包含 76% RCS 認證消費後回收聚碳酸酯 TE-00132492
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