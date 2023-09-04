行動間通話更清晰。對方聽得到您的聲音，而不是噪音

通話時，波束成形麥克風會精準接收您的聲音，而 AI 演算法則會消除您周圍環境的背景雜音。與您說話的人會聽見您的聲音，而不會聽見噪音，如果開啟側音功能，您在通話期間也能清楚聽見自己的聲音。