熱愛社交的耳塞式耳機
享受音樂、聆聽喜愛的 Podcast、一邊吃午餐。這款抗噪真無線耳塞式耳機不只提供優異音效，還有可自訂的聆聽模式，有助於提升面對面交談的品質，舒適度更是無庸置疑。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
熱愛社交的耳塞式耳機 細膩自然音質 降噪 Pro 交談聆聽模式 行動間通話更清晰 身歷其境的降噪 Pro
降噪功能阻絕外部噪音，讓您享受更身歷其境的聆聽體驗，不受干擾。若想聽見周遭的聲音，請輕觸耳塞式耳機啟動「感知模式」。您可以透過飛利浦耳機應用程式調整降噪等級，或開啟風切抑制功能。
用於面對面交談的聆聽模式
這款耳塞式耳機可協助您在面對面對話時，更清楚聽見他人的聲音！只要按下左側耳塞式耳機，即可啟動「交談聆聽模式」或使用飛利浦耳機應用程式。波束成形麥克風會接收您前方的人聲，同時利用降噪功能過濾環境音。
個人「我的聆聽」模式。進行應用程式內聆聽測試！
飛利浦耳機應用程式內的簡單聆聽測試可讓您建立個人聆聽模式，調整您在左右耳聽到不同頻率的方式。您接著可以使用應用程式調整自訂設定檔，或隨時個別調整左右耳塞式耳機。
飛利浦耳機應用程式。自訂聆聽模式等功能
您可以透過調整個別耳塞式耳機的低、中或高音頻率，使用應用程式來自訂任何聆聽模式，也可以用來降低在對話期間聽到自己聲音的音量大小。想來點音樂嗎？有四種預設音效模式，配合您的心情選擇。
行動間通話更清晰。對方聽得到您的聲音，而不是噪音
通話時，波束成形麥克風會精準接收您的聲音，而 AI 演算法則會消除您周圍環境的背景雜音。與您說話的人會聽見您的聲音，而不會聽見噪音，如果開啟側音功能，您在通話期間也能清楚聽見自己的聲音。
舒適穩固，貼合耳朵
這款耳塞式耳機能舒適貼合，並以柔軟舒適的矽膠材質包覆。由於每隻耳朵都獨一無二，我們提供四種可互換尺寸的彈性矽膠材質耳塞供您混搭，找到最適合您的貼合度。
溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感
從音樂到 Podcast，您都可以享受細膩自然音質和豐富低音，這是由於採用石墨烯塗層的驅動器能重現每個閃耀高音和磅礡低音。多點連線可讓您同時連線至兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。
別擔心，搭配充電盒即可擁有長達 28 小時的播放時間
您可享有 7 小時的播放時間，而小型充電盒可提供額外的 21 小時播放時間。將耳塞式耳機放回去，2 小時內即可充飽電：如需快速充電，只要 5 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。
IPX4 防潑濺且抗汗水
再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在快速運動或特別炎熱的日子戴著，也不怕些許汗水。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
10 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
10 mW 敏感度
97 dB (1k Hz) 驅動器類型
石墨烯塗層
連線能力
藍牙版本
5.3 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
34.1
cm 包裝數
24 寬度
29.9
cm 總重
4.832
kg 高度
30.1
cm GTIN
1 48 95229 13168 9 淨重
1.728
kg 皮重
3.104
kg
便利
防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
是 Google Fast Pair
是 TWS 適用的單聲道模式
是 韌體可更新
是 控制類型
按鈕
內紙箱
長度
16
cm 包裝數
3 寬度
14
cm 高度
13.3
cm 淨重
0.216
kg 總重
0.53
kg 皮重
0.314
kg GTIN
2 48 95229 13168 6
功率
電池數量
3 入 充電時間
2
小時 快速充電時間
5 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
16.66
g 電池容量 (充電盒)
740
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
63
mAh 待機時間電池壽命
200 hr 音樂播放時間
7 + 21 小時
包裝尺寸
高度
13
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
11
cm 深度
4.9
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 13168 2 總重
0.14
kg 淨重
0.072
kg 皮重
0.068
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
4 對 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
黑色 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
2 mics (AI+NR)
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
6.50 x 3.00 x 4.00
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
2.40 x 2.90 x 2.20
cm 總重量
0.052
kg
UPC
UPC
8 40063 20312 9
ANC 功能
ANC 科技
混合式，ANC Pro 感知模式
是 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
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