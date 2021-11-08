真無線耳機
令人沉醉的風格
這款真無線耳塞式耳機，聲聲到位，聽起來就跟看起來一樣厲害。抗噪 Pro 技術能阻絕外部噪音，讓您盡情沉浸在 Podcast 及播放清單的內容裡。在外面講電話？就算有風也能清晰通話。
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專注於您想要的聲音。抗噪 Pro
專注於您想要聽到的聲音。混合式抗噪技術使用多個麥克風及進階音訊處理，來過濾外部噪音。您可以觸碰耳塞式耳機來啟動「感知模式」，並可透過飛利浦耳機應用程式控制風切抑制功能。
細膩音色。豐富低音
無論是歌曲或 Podcast，完美調校的 13 公釐驅動器都能呈現豐富的低音效果和令人震撼的清晰度。取下耳塞式耳機，音效隨即暫停，且能自動為 iOS 或 Android 裝置選擇最佳的轉碼器。無論使用何種串流服務，都能享受絕佳的音效。
精緻的圓形設計。完美舒適貼合
這款耳塞式耳機的圓形設計非常令人驚艷，您可以選擇深色或淺色的配色搭配您的造型。提供六種尺寸的矽膠耳塞護套和一對額外的 Comply 泡棉，確保穩固舒適貼合。
藍牙多點連線。工作更流暢
讓工作日更流暢。這款真無線耳塞式耳機可同時連線兩台藍牙裝置，並可依您的需求切換。如此一來，您就可以用筆記型電腦接聽來電，並用手機聆聽音樂。
通話音質清晰無比。風切抑制功能。
多重麥克風與專屬的演算法，會鎖定您的聲音，並降低周遭環境的噪音。即使是風切噪音也會被過濾掉，讓您在戶外通話時對方也能聽得清清楚楚。
搭配 Qi 相容充電盒可播放 35 小時
這款耳塞式耳機與其充電盒在都充飽電的情況下，能讓您出門在外時享受超過一天的播放時間。此外，若取下耳塞式耳機時，音樂也會跟著暫停，絕不漏拍。Qi 相容充電盒可透過無線方式或 USB-C 充電。
飛利浦耳機應用程式。控制降噪及其他功能
飛利浦耳機應用程式可讓您在預設模式之間隨意切換，以調整降噪程度，您也可以使用應用程式啟動風切抑制功能。等化器可讓您根據心情微調音效。
快速配對與觸控功能
觸控功能便於使用，Google Fast Pair 功能讓您只要輕點一下，就能將耳機與相容的 Android 裝置配對。當耳機放在 Android 裝置附近時，系統會自動詢問您是否要連線。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
7 - 40 000 Hz 喇叭直徑
13 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
5 mW 敏感度
104 dB (1K Hz) 驅動器類型
動態 高解析度音訊
是
連線能力
藍牙版本
5.2 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
44.8
cm 包裝數
24 寬度
31.1
cm 總重
7.045
kg 高度
19.6
cm GTIN
1 48 95229 11804 8 淨重
1.704
kg 皮重
5.341
kg
便利
自動關機
60 分鐘 防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 自動暫停 (紅外線感應器)
是 韌體可更新
是 控制類型
觸覺
內紙箱
長度
14.7
cm 包裝數
3 寬度
10.5
cm 高度
16.7
cm 淨重
0.213
kg 總重
0.633
kg 皮重
0.42
kg GTIN
2 48 95229 11804 5
功率
充電式
是 電池數量
3 個 通話時間
9 小時 充電時間
2
小時 無線式充電
是 音樂播放時間 (ANC 開啟)
8 + 24
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
9 + 27
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium-ion (built-in) 電池重量 (總計)
10.1
g 電池容量 (充電盒)
410
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
50
mAh 待機時間電池壽命
200 hr
包裝尺寸
高度
17.7
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.7
cm 深度
4.5
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 11804 1 總重
0.243
kg 淨重
0.071
kg 皮重
0.172
kg
產品尺寸
高度
4.3
cm 寬度
6.8
cm 深度
3.3
cm 重量
0.071
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
6 對 充電盒
是 Comply 泡棉
1 pair 充電纜線
USB-C 纜線，500 公釐
設計
色彩
黑色 配戴方式
耳塞式 貼耳材質 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
3 mic ENC 麥克風
是 風切抑制
是
UPC
UPC
8 40063 20169 9
ANC 功能
ANC 科技
混合式，ANC Pro+ 感知模式
是 適應性 ANC
是 ANC 適用麥克風
4 個麥克風 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
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