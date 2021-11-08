細膩音色。豐富低音

無論是歌曲或 Podcast，完美調校的 13 公釐驅動器都能呈現豐富的低音效果和令人震撼的清晰度。取下耳塞式耳機，音效隨即暫停，且能自動為 iOS 或 Android 裝置選擇最佳的轉碼器。無論使用何種串流服務，都能享受絕佳的音效。