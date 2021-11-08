專注於您想要聽到的聲音。混合式抗噪技術使用多個麥克風及進階音訊處理，來過濾外部噪音。您可以觸碰耳塞式耳機來啟動「感知模式」，並可透過飛利浦耳機應用程式控制風切抑制功能。
無論是歌曲或 Podcast，完美調校的 13 公釐驅動器都能呈現豐富的低音效果和令人震撼的清晰度。取下耳塞式耳機，音效隨即暫停，且能自動為 iOS 或 Android 裝置選擇最佳的轉碼器。無論使用何種串流服務，都能享受絕佳的音效。
這款耳塞式耳機的圓形設計非常令人驚艷，您可以選擇深色或淺色的配色搭配您的造型。提供六種尺寸的矽膠耳塞護套和一對額外的 Comply 泡棉，確保穩固舒適貼合。
讓工作日更流暢。這款真無線耳塞式耳機可同時連線兩台藍牙裝置，並可依您的需求切換。如此一來，您就可以用筆記型電腦接聽來電，並用手機聆聽音樂。
多重麥克風與專屬的演算法，會鎖定您的聲音，並降低周遭環境的噪音。即使是風切噪音也會被過濾掉，讓您在戶外通話時對方也能聽得清清楚楚。
這款耳塞式耳機與其充電盒在都充飽電的情況下，能讓您出門在外時享受超過一天的播放時間。此外，若取下耳塞式耳機時，音樂也會跟著暫停，絕不漏拍。Qi 相容充電盒可透過無線方式或 USB-C 充電。
飛利浦耳機應用程式可讓您在預設模式之間隨意切換，以調整降噪程度，您也可以使用應用程式啟動風切抑制功能。等化器可讓您根據心情微調音效。
觸控功能便於使用，Google Fast Pair 功能讓您只要輕點一下，就能將耳機與相容的 Android 裝置配對。當耳機放在 Android 裝置附近時，系統會自動詢問您是否要連線。
音效
ANC 功能
電信
連線
便利
設計
功率
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配件
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