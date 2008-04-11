輕鬆享受純淨好水
本款輕巧精緻的淨水器，其中的 Micro X-Pure 濾芯能過濾水中細菌、水溶鉛、有害有機化合物及氯，給您安全純淨的水質。精準的顯示功能可清楚的提醒您，何時需要更換濾芯。
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輕鬆享受純淨好水 配備數位 Pure Protect 警示 去除細菌、水溶鉛與有害的有機化合物
Micro X-Clean 多重過濾系統由以下元件組成：高科技中空絲膜，內含超過 3000 億個微毛孔，可有效清除 99.99% 的細菌；離子交換體，可去除有害的水溶性鉛；微細粒狀活性碳，可去除加氯消毒後所產生的有害副產物、有害工業污染物 (例如揮發性有機化學物)，以及 CAT 殺蟲劑等農業污染物。Micro X-Clean 也可去除惱人的氯氣、臭味與異味。濾芯會保留飲水中對人類健康極為重要的有益礦物質。
液晶顯示器提醒您何時需要更換濾芯
淨水器的電子流量會在液晶顯示器上顯示實際的剩餘濾芯容量 (公升)。在濾芯到達生命週期時，即啟用閃爍符號精準地提醒您何時需要更換濾芯。
Hi-Flow 高流量每分鐘可過濾高達 2 公升的水量
這款輕巧的淨水器擁有高達每分鐘 2 公升的過濾水量，和一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動用水選擇桿，就可選擇未經過濾的水或經過濾的水。
Quick Fit 水龍頭轉接頭讓您輕鬆地為水龍頭裝上淨水器
這款先進的淨水器附有數個量身訂做的 Quick Fit 水龍頭轉接頭，讓您能夠輕鬆簡易地將淨水器安裝至水龍頭。直覺又簡單。
先進的 Quick Twist 機制讓您輕鬆地更換濾芯
先進的 Quick Twist 濾芯更換機制讓您迅速、輕鬆又安全地更換濾芯，將智慧與簡易帶入淨水器。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
濾水系統
懸浮物去除
3000 公升或大約 1 年 除菌
99.99
% 去除 VOC (揮發性有機化合物)
是 除氯
>75
% 去除殺蟲劑
是 去除赫爾蒙
是
設計規格
顏色
白色與銀色 材質
塑膠 產品重量
390
g 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
93 x 144 x 112
mm
濾芯規格
濾芯壽命
1500 公升或約 3 個月 主要濾芯組件
中空絲膜
粒狀活性碳 (GAC)
離子交換樹脂
前置濾芯
輸入水狀態
最低輸入水壓
0.7
Bar 最高輸入水溫
50
°C 最高輸入水壓
3.5
Bar
一般規格
配件
8 個 QuickFit 水龍頭安裝專用轉接頭、PureProtect 彩色警示標貼 替換濾芯
WP3922 出水模式 水流量
1.6
l/min 水流量
5
°C
永續性
使用手冊
100% 再生紙 包裝
> 90% 為再生材料
原產國
可替換濾芯
日本 淨水器
日本 內容物
箱內其他物品 8 個 QuickFit 水龍頭安裝專用轉接頭、PureProtect 彩色警示標貼
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