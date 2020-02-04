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飛利浦 Fidelio X3 耳機採用雙層耳蓋，可降低共振和震動。釹磁石驅動器經過精心設計，以 15 度傾角自然貼合您的耳朵，在高頻率時帶來最佳的精準度，造就完美效能與精緻細節。
這款覆耳式耳機不只是為了播放令人驚豔的音效而打造，觸感也同樣不可思議。輕巧柔軟的內部頭帶可自行調整以完美貼合您的耳形，外側頭帶提供更可靠的重量。羽毛般輕巧的記憶泡棉耳罩襯墊能緊密貼合，創造完美的密合效果。適合長時間聆聽。
開放式後背覆耳設計以 Kvadrat 喇叭材質包覆，這種材質以透聲原理讓空氣可在纖維中自由流動，排除累積在薄膜後方的空氣壓力，創造出令人陶醉的寬闊音效。
50 公釐的音效驅動器擁有由多個聚合物層組成的薄膜，其中填充阻尼膠。每片薄膜的彈性和平滑度都能呈現完美平衡的音效。低音有力又不過度震撼；中音頻率完整平滑；高頻率細節精緻。
無論您喜愛珠玉般的鋼琴樂或狂放的搖滾，這些高解析度音訊耳機都能讓您完整感受到每個音符。有線連接至高解析度來源時，您將能享受以高於 CD 的取樣率所錄製的不失真音訊的完整優勢，聽見更生動逼真的音效。
這款頂級覆耳式耳機簡潔優雅的設計，讓前代的傳奇 Fidelio X2 更臻完美。金屬結構的深色緞質表面宛如懸浮在覆蓋耳罩的耐用黑色 Kvadrat 材質上。
包覆外部與內部頭帶的 Muirhead 蘇格蘭皮革，具永續性且原料符合道德標準。這款高性能皮革擁有優美柔軟的紋理，為耳機增添精緻質感。
以您喜愛的方式聆聽，沉浸在您最愛的專輯中。隨附的纜線具有 6.3-3.5 公釐插孔轉接器，讓您可以使用智慧型裝置或家庭音響裝備聆聽音樂。
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