Fidelio X3 有線覆耳式開放式後背耳機
宛如音樂廳的聽覺饗宴
從歌手的呼吸到撥動琴弦的手指，這款音響發燒友等級的開放式後背耳機不只擁有羽毛般輕盈的舒適感受，更提供純淨調音效果。每次戴上都能發現全新層次的聲音通透度和細節表現。
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宛如音樂廳的聽覺饗宴 專為音樂發燒友設計 廣闊自然的音場 羽毛般輕盈的舒適感受 皮革/金屬頂級外觀 可分離式 3 公尺纜線 專為卓越效能而設計
飛利浦 Fidelio X3 耳機採用雙層耳蓋，可降低共振和震動。釹磁石驅動器經過精心設計，以 15 度傾角自然貼合您的耳朵，在高頻率時帶來最佳的精準度，造就完美效能與精緻細節。
感受熱情。頂級設計
這款覆耳式耳機不只是為了播放令人驚豔的音效而打造，觸感也同樣不可思議。輕巧柔軟的內部頭帶可自行調整以完美貼合您的耳形，外側頭帶提供更可靠的重量。羽毛般輕巧的記憶泡棉耳罩襯墊能緊密貼合，創造完美的密合效果。適合長時間聆聽。
開放式後背設計。廣闊自然的音場
開放式後背覆耳設計以 Kvadrat 喇叭材質包覆，這種材質以透聲原理讓空氣可在纖維中自由流動，排除累積在薄膜後方的空氣壓力，創造出令人陶醉的寬闊音效。
平衡的藝術。精緻調校的 50 公釐驅動器
50 公釐的音效驅動器擁有由多個聚合物層組成的薄膜，其中填充阻尼膠。每片薄膜的彈性和平滑度都能呈現完美平衡的音效。低音有力又不過度震撼；中音頻率完整平滑；高頻率細節精緻。
高解析度音訊。聽見每個細節
無論您喜愛珠玉般的鋼琴樂或狂放的搖滾，這些高解析度音訊耳機都能讓您完整感受到每個音符。有線連接至高解析度來源時，您將能享受以高於 CD 的取樣率所錄製的不失真音訊的完整優勢，聽見更生動逼真的音效。
具透聲效果的 Kvadrat 材質
這款頂級覆耳式耳機簡潔優雅的設計，讓前代的傳奇 Fidelio X2 更臻完美。金屬結構的深色緞質表面宛如懸浮在覆蓋耳罩的耐用黑色 Kvadrat 材質上。
奢華的 Muirhead 皮革。負責任來源
包覆外部與內部頭帶的 Muirhead 蘇格蘭皮革，具永續性且原料符合道德標準。這款高性能皮革擁有優美柔軟的紋理，為耳機增添精緻質感。
使用任何來源都能呈現真實音效
以您喜愛的方式聆聽，沉浸在您最愛的專輯中。隨附的纜線具有 6.3-3.5 公釐插孔轉接器，讓您可以使用智慧型裝置或家庭音響裝備聆聽音樂。
隨附有 6.3 公釐至 3.5 公釐插孔的光纖纜線
-
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
開放式 頻率距離
5 - 40,000 Hz 喇叭直徑
50 公釐 阻抗
30 歐姆 最大輸入功率
100 mW 敏感度
98 dB @ 1mW 失真 (THD)
<0.1% THD 驅動器類型
動態 高解析度音訊
是
連線能力
可拆式纜線
是 耳機插槽
3.5
mm
外紙箱
長度
26.5
cm 包裝數
2 寬度
26
cm 總重
3.18
kg 高度
31
cm GTIN
1 48 95229 10278 8 淨重
2.8
kg 皮重
0.38
kg
包裝尺寸
高度
29
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
24.5
cm 深度
12.2
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 10278 1 總重
1.59
kg 淨重
1.4
kg 皮重
0.19
kg
產品尺寸
高度
22
cm 寬度
17.5
cm 深度
11
cm 重量
0.34
kg
配件
其他 音訊線
3.5 公釐立體聲纜線，長度=3 公尺 隨附轉接器
3.5-6.3 公釐轉接器插頭 OFC (無氧纜線)
是
設計
色彩
黑色 配戴方式
頭帶 貼耳材質
布料 耳形貼合
覆耳式 耳罩類型
開放式後背
UPC
UPC
8 40063 20130 9
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