高解析度音訊。聽見每個細節

無論您喜愛珠玉般的鋼琴樂或狂放的搖滾，這些高解析度音訊耳機都能讓您完整感受到每個音符。有線連接至高解析度來源時，您將能享受以高於 CD 的取樣率所錄製的不失真音訊的完整優勢，聽見更生動逼真的音效。